Kaan'da hedef 6. Nesil! HÜRJET için Avrupa'da büyük yarış

Türkiye'nin savunma sanayiinden gökyüzüne uzanan hedef büyüyor. KAAN'ın başmühendisi Emre Yaban'ın Al Jazeera'ya verdiği röportajda, Türkiye'nin hedefinin yalnızca 5. nesil savaş uçağı üretmek olmadığı, 6. nesle giden yolun altyapısının şimdiden oluşturulduğu mesajı verildi. Dünyada yalnızca 4 ülkenin 5. nesil savaş uçağı geliştirebildiğine dikkat çekilirken, KAAN'ın çift motorlu yapısı ve geleceğe dönük kabiliyetleri öne çıktı. Öte yandan HÜRJET için İngiltere'de kritik bir yarış devam ederken konuyu A Haber’de değerlendiren emekli hava pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla dikkat çeken açıklamalarda bulundu.