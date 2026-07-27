Göklerin yeni gücü KAAN için dev takvim açıklandı! TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu müjdeyi verdi

Yerli TF35000 motorlu KAAN'ların teslimatına ise 2033 yılında başlanmasının hedeflendiğini belirten Demiroğlu, "İnşallah 2033 yılında kendi motorumuzla da teslimatlarımıza başlamak istiyoruz." dedi. Demiroğlu ayrıca, seri üretimin 2028 yılının son aylarında başlayacağını belirterek, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı alanındaki hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

ANKA-3 projesinde ilk prototipten elde edilen veriler doğrultusunda kapsamlı bir tasarım güncellemesine gidildiği belirtildi. Yapılan revizyonlarla faydalı yük kapasitesinin 1,3 tondan 1,7 tona çıkarıldığı, radar kesit alanının daha da azaltıldığı, uçuş menzili ile havada kalış süresinin artırıldığı ve platforma hava-hava görev kabiliyeti kazandırıldığı aktarıldı.

Ayrıca yeni nesil boya ve radar soğurucu kaplamaların kullanılmaya başlandığı ifade edilirken, yeni prototipin 2027'nin başında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, teslimatların ise aynı yılın ikinci yarısında başlamasının hedeflendiği kaydedildi.