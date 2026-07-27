Göklerin yeni gücü KAAN için dev takvim açıklandı! TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu müjdeyi verdi
Türkiye'nin savunma sanayiindeki milli projelerde yeni bir eşik daha aşılıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, milli muharip uçak KAAN'ın seri üretim takviminden yerli motor hedeflerine, ANKA-3, HÜRKUŞ-2 ve HÜRJET projelerindeki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. KAAN'ın ilk teslimatları için 2028 sonu işaret edilirken, yerli TF35000 motorlu teslimatların ise 2033'te başlaması hedefleniyor.
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN projesinde takvim netleşti. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarda, ilk 40 KAAN'ın F110 motoruyla teslim edileceğini duyurdu.
KAAN İÇİN GERİ SAYIM: YERLİ MOTOR 2033'TE GÖKLERDE
Yerli TF35000 motorlu KAAN'ların teslimatına ise 2033 yılında başlanmasının hedeflendiğini belirten Demiroğlu, "İnşallah 2033 yılında kendi motorumuzla da teslimatlarımıza başlamak istiyoruz." dedi. Demiroğlu ayrıca, seri üretimin 2028 yılının son aylarında başlayacağını belirterek, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı alanındaki hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.
ANKA-3 projesinde ilk prototipten elde edilen veriler doğrultusunda kapsamlı bir tasarım güncellemesine gidildiği belirtildi. Yapılan revizyonlarla faydalı yük kapasitesinin 1,3 tondan 1,7 tona çıkarıldığı, radar kesit alanının daha da azaltıldığı, uçuş menzili ile havada kalış süresinin artırıldığı ve platforma hava-hava görev kabiliyeti kazandırıldığı aktarıldı.
Ayrıca yeni nesil boya ve radar soğurucu kaplamaların kullanılmaya başlandığı ifade edilirken, yeni prototipin 2027'nin başında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, teslimatların ise aynı yılın ikinci yarısında başlamasının hedeflendiği kaydedildi.
HÜRJET NATO YOLUNDA, HÜRKUŞ-2 TESLİMATA HAZIR
HÜRJET'in önümüzdeki dönemde NATO bünyesinde daha geniş kullanım alanı bulmasının beklendiği belirtilirken, platformun ileri jet eğitimi ve hafif taarruz görevleri için önemli kabiliyetler sunduğu ifade edildi.
Küresel pazarda rakip sayısının sınırlı olmasının da HÜRJET'in daha fazla ülke tarafından tercih edilmesine katkı sağlayabileceği değerlendirildi.
Öte yandan, yerli ve milli eğitim uçağı HÜRKUŞ-2'nin teslimata hazır olduğu, Azerbaycan ile ihracat anlaşmasının imza aşamasına geldiği, Körfez ülkeleri, Afrika ve Güney Amerika'dan da platforma yoğun ilgi gösterildiği aktarıldı.