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Türkiye’nin yerli ve milli gururu dünyayı kendine hayran bırakıyor! Bir hayalin adı: KAAN

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin savunma sanayisindeki tam bağımsızlık vizyonunun en somut göstergelerinden biri olan Millî Muharip Uçak KAAN, gökyüzünde tarih yazmaya devam ediyor. 2016 yılında atılan imzalarla başlayan dev proje, Türk mühendislerinin bilgi ve birikimi ile milletin duasıyla bir hayalden gerçeğe dönüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "İstikbal göklerdedir." şiarıyla perçinlenen KAAN, 5. nesil teknolojisi ve üstün kabiliyetleriyle küresel havacılık arenasında Türkiye'yi bir üst lige taşıdı.

Türkiye’nin yerli ve milli gururu dünyayı kendine hayran bırakıyor! Bir hayalin adı: KAAN 1

BİR HAYALİN GERÇEĞE DÖNÜŞ HİKAYESİ

Türk havacılık tarihinin en stratejik adımlarından biri olan Millî Muharip Uçak Projesi'nde süreç, Ağustos 2016'da Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşmeyle başladı.

ÖZEL DOSYA | TÜRKİYE'NİN GÖKYÜZÜNDEKİ İMZASI: KAAN MİLLİ MUHARİP UÇAK
Türkiye’nin yerli ve milli gururu dünyayı kendine hayran bırakıyor! Bir hayalin adı: KAAN 2

2018-2022 yılları arasında yürütülen yoğun tasarım ve prototip çalışmalarının ardından KAAN, 10 Şubat 2023'te planlanandan önce hangardan çıkarılarak gövde gösterisi yaptı.

Türkiye’nin yerli ve milli gururu dünyayı kendine hayran bırakıyor! Bir hayalin adı: KAAN 3

1 Mayıs 2023'te gerçekleşen tarihi buluşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Millî Muharip Uçağımızın isim babası Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'dir." ifadelerini kullanarak çelik kanatların adını dünyaya ilan etti.

Türkiye’nin yerli ve milli gururu dünyayı kendine hayran bırakıyor! Bir hayalin adı: KAAN 4

110 SENELİK HAVACILIK TARİHİNİN EN GURURLU GÜNÜ

21 Şubat 2024'te Türk semaları, tarihinin en anlamlı uçuşlarından birine şahitlik etti. O günün coşkusunu dile getiren yetkililer, "Bugün 110 senelik Türk havacılığının bayramı arkadaşlar. Bugün bayram! Bugün Türk havacılığının bayramı. Bugün en güzel gün. Bugün Türklerin göklere, 'İstikbal göklerdedir' lafını çelik kanatlarla Türk pilotlarının attığı imzadır! Açılın gökler, Türk pilotları geliyor!" sözleriyle bu tarihi anı aktardı.

Türkiye’nin yerli ve milli gururu dünyayı kendine hayran bırakıyor! Bir hayalin adı: KAAN 5

PİLOT BARBAROS DEMİRBAŞ'TAN KUSURSUZ PERFORMANS

KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot Barbaros Demirbaş, "KAAN 13 dakika boyunca havada kalarak 8.000 feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı." bilgisiyle testin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Türkiye’nin yerli ve milli gururu dünyayı kendine hayran bırakıyor! Bir hayalin adı: KAAN 6

İlk uçuşun ardından 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci uçuşta ise çıta daha da yükseldi. Yetkililer, "KAAN 14 dakika havada kalarak 10.000 feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı." cümleleriyle uçağın performansındaki kararlılığı vurguladı.

Türkiye’nin yerli ve milli gururu dünyayı kendine hayran bırakıyor! Bir hayalin adı: KAAN 7

DÜNYA BU GÜCÜ KONUŞUYOR: İHRACAT VE GELECEK HEDEFLERİ

Türkiye'nin gökyüzündeki imzası olan KAAN, henüz test aşamasındayken dünya pazarında yoğun ilgi görmeye başladı. Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalanırken Pakistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle süreçlerin devam ettiği bildirildi.

Türkiye’nin yerli ve milli gururu dünyayı kendine hayran bırakıyor! Bir hayalin adı: KAAN 8

Teknik kadro ve mühendislik gücüne ilişkin verileri paylaşan TUSAŞ yetkilileri, "Bünyemizde 6.000'i mühendis olmak üzere toplam 15.000 personel gece gündüz KAAN için çalışıyor." sözleriyle dev projenin arkasındaki insan gücüne dikkat çekti.

Türkiye’nin yerli ve milli gururu dünyayı kendine hayran bırakıyor! Bir hayalin adı: KAAN 9

2028 HEDEFİ: ÇELİK KANATLAR ENVANTERDE

KAAN'ın düşük görünürlük, dâhilî silah yuvası ve yüksek manevra kabiliyeti gibi 5. nesil özellikleri, uçağı rakiplerinin önüne geçiriyor.

Türkiye’nin yerli ve milli gururu dünyayı kendine hayran bırakıyor! Bir hayalin adı: KAAN 10

Seri üretim öncesi P1 ve P2 prototipleriyle yoğun test süreçlerinin devam ettiğini belirten uzmanlar, "20 adet Blok-10 KAAN'ın teslimatlarının 2028'de başlaması ve 2030 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

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