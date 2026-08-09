Türkiye’nin yerli ve milli gururu dünyayı kendine hayran bırakıyor! Bir hayalin adı: KAAN
Türkiye'nin savunma sanayisindeki tam bağımsızlık vizyonunun en somut göstergelerinden biri olan Millî Muharip Uçak KAAN, gökyüzünde tarih yazmaya devam ediyor. 2016 yılında atılan imzalarla başlayan dev proje, Türk mühendislerinin bilgi ve birikimi ile milletin duasıyla bir hayalden gerçeğe dönüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "İstikbal göklerdedir." şiarıyla perçinlenen KAAN, 5. nesil teknolojisi ve üstün kabiliyetleriyle küresel havacılık arenasında Türkiye'yi bir üst lige taşıdı.
BİR HAYALİN GERÇEĞE DÖNÜŞ HİKAYESİ
Türk havacılık tarihinin en stratejik adımlarından biri olan Millî Muharip Uçak Projesi'nde süreç, Ağustos 2016'da Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşmeyle başladı.
2018-2022 yılları arasında yürütülen yoğun tasarım ve prototip çalışmalarının ardından KAAN, 10 Şubat 2023'te planlanandan önce hangardan çıkarılarak gövde gösterisi yaptı.
1 Mayıs 2023'te gerçekleşen tarihi buluşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Millî Muharip Uçağımızın isim babası Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'dir." ifadelerini kullanarak çelik kanatların adını dünyaya ilan etti.
110 SENELİK HAVACILIK TARİHİNİN EN GURURLU GÜNÜ
21 Şubat 2024'te Türk semaları, tarihinin en anlamlı uçuşlarından birine şahitlik etti. O günün coşkusunu dile getiren yetkililer, "Bugün 110 senelik Türk havacılığının bayramı arkadaşlar. Bugün bayram! Bugün Türk havacılığının bayramı. Bugün en güzel gün. Bugün Türklerin göklere, 'İstikbal göklerdedir' lafını çelik kanatlarla Türk pilotlarının attığı imzadır! Açılın gökler, Türk pilotları geliyor!" sözleriyle bu tarihi anı aktardı.
PİLOT BARBAROS DEMİRBAŞ'TAN KUSURSUZ PERFORMANS
KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot Barbaros Demirbaş, "KAAN 13 dakika boyunca havada kalarak 8.000 feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı." bilgisiyle testin başarıyla tamamlandığını duyurdu.