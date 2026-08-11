Türkiye'nin 25 yıllık savunma sanayii atılımı! TUSAŞ'tan KAAN'a milli güç

Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayiinde attığı adımlarla yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 83'e ulaştı, ihracat 10 milyar doların üzerine çıktı. TUSAŞ'ta yürütülen milli projelerde çalışmalar sürerken KAAN'ın P1 prototipinde taksi testleri başladı. KAAN ve HÜRJET başta olmak üzere Türk havacılığındaki son durumu A Haber ekibi TUSAŞ'tan aktardı.

Türkiye, savunma sanayiinde gerçekleştirdiği tarihi hamlelerle dünya devleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tam bağımsızlık" vizyonuyla son 25 yılda yerlilik oranını %20'lerden %83'lere çıkaran yerli ve milli savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ'ta heyecan dorukta. Milli Muharip Uçak KAAN'ın taksi testlerinden İspanya'ya ihraç edilen Hürjet'e kadar pek çok kritik projede gelinen son nokta, A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal ve Savunma Sanayii Uzmanı Ali Önen'in değerlendirmeleriyle mercek altına alındı. TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNDE 25 YILLIK ATILIMI SAVUNMA SANAYİİNDE TAM BAĞIMSIZLIK VİZYONU Türk savunma sanayiinin ulaştığı devasa boyutu yerinde inceleyen A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, "Savunma sanayiindeki bu başarının arkasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesi bulunuyor. Gençlere ve mühendislere duyulan güvenle yerlilik oranı %83'lere ulaştı. Bugün 185 ülkeye 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriliyor ve Türkiye artık bu alanda bir dünya markası haline geldi." ifadelerini kullandı. Bal, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi devlerin yaş ortalamasının sadece 34 olduğunu hatırlatarak dinamik bir mühendis kadrosuyla tarih yazıldığını vurguladı.

foto:ahaber.com.tr GÖKYÜZÜNÜN YENİ HAKİMİ: KAAN'DA GERİ SAYIM Milli Muharip Uçak KAAN projesindeki son gelişmeleri aktaran Savunma Sanayii Uzmanı Ali Önen, "KAAN'da P1 prototipinin taksi testleri başladı, bu da uçağın yavaş yavaş uçuşa hazır hale getirildiğini gösteriyor. Proje takvime uygun şekilde ilerliyor. 2026 yılı içerisinde hem P1 hem de P2 prototiplerinin uçmasını bekliyoruz. 2028-2029 gibi KAAN'ı envanterde görmeyi umut ediyoruz." sözleriyle müjdeyi verdi. Önen, KAAN'ın Avrupa'da yürüyen tek 5. nesil savaş uçağı projesi olduğunun altını çizerek bu başarının küresel ölçekteki önemine dikkat çekti.

foto:ahaber.com.tr TÜRK HAVACILIĞI AVRUPA PAZARINDA: HÜRJET İSPANYA YOLCUSU Eğitim jet uçağı Hürjet'in başarısına değinen Ali Önen, "Bir havacılık devi olan ve Airbus'ın kurucu ortaklarından İspanya'ya, TUSAŞ vesilesiyle Hürjet satışı gerçekleştirildi. Hürjet bugüne kadar 500'den fazla uçuş gerçekleştirdi. Önümüzdeki yıllarda hem Türk hem de İspanyol Hava Kuvvetleri için teslimatları görmüş olacağız." dedi. 2004 YILI DÖNÜM NOKTASI OLDU Türkiye'nin savunma sanayiindeki kırılma noktasının 2004 yılındaki Savunma Sanayii İcra Kurulu toplantısı olduğunu belirten Ali Önen, "O dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız, dışarıdan hazır sistem almak yerine her şeyin yerli üretilmesi kararını aldı. O gün atılan tohumlar bugün KAAN, Hürjet ve zırhlı araçların ihracatı olarak meyve veriyor. Türkiye artık dünyadaki savunma sanayii tekelini kırmış durumda." ifadelerini kullandı.