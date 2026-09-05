Sosyal medyadan sosyal bağımlılığa: Sonu gelmeyen “reels” tuzağı

Masum bir fotoğraf paylaşımıyla başlayan, ardından hikâyeler ve sonu gelmeyen "Reels" girdabıyla hayatımızın merkezine yerleşen sosyal medya ağlarının karanlık yüzü gün yüzüne çıkıyor.

Kullanıcılara tamamen "ücretsiz" olarak sunulan bu sistemin ardındaki acı gerçek ise asıl ürünün insan psikolojisi ve zamanı olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Bildirimlerle kullanıcıları sürekli ekrana bağlayan algoritmalar, özellikle teknolojiyle büyüyen çocukları hedef alıyor.

Kusursuz beden algısı oluşturan sahte filtreler, her gün kıyafet değiştiren "kombin kralları" ve pompalanan sahte zenginlik algısı, genç neslin yetinme duygusunu yok ederken; şiddet, zorbalık ve uyuşturucu bataklığına sürüklenen gençlerin sayısı da her geçen gün korkutucu boyutlara ulaşıyor.

ACILI AİLELER BİRLEŞTİ: SENATO'DA YARGILANAN ZUCKERBERG GERİ ADIM ATTI

ABD'de yaşanan trajediler bardağı taşıran son damla oldu. Sosyal medyada tanımadığı kişilerden ağrı kesici adı altında uyuşturucu alarak zehirlenen genç kızların, kusursuzluk baskısı nedeniyle hayatına son veren çocukların ve siber zorbalık kurbanlarının aileleri tek bir yumruk oldu. Ailelerin yaktığı adalet meşalesi önce okulları, ardından eyalet yönetimlerini harekete geçirerek davayı federal mahkemelere taşıdı.

Giderek büyüyen halk öfkesi ve devasa tazminat cezaları karşısında köşeye sıkışan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 18 bin dolarlık cezanın ardından ilk kez geri adım atmak zorunda kaldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte 18 yaş altındaki kullanıcılar, gece 00.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında Instagram ve Facebook'u kullanamayacak. Okul saatlerinde bildirimler tamamen kesilecek ve tüm platformlar ebeveyn denetimine açılacak.