"SORUMLULUK EBEVEYNLERE BIRAKILAMAZ"

Alman tüketici kuruluşu, çocukların sosyal medyada korunması konusundaki sorumluluğun yalnızca ebeveynlerin omuzlarına yüklenmesine de karşı çıkıyor.

Pop, ebeveynlerin tek başına sorumlu tutulamayacağını belirterek platformların kendilerini daha güvenli hale getirmesi gerektiğini savundu.

Alman Tüketici Merkezleri Federal Birliği, mevcut platform tasarımlarının yalnızca çocuklar açısından değil, yetişkinler açısından da sorunlu olduğunu belirtiyor. Bu nedenle kuruluş, yalnızca gençlere sosyal medya yasağı getirilmesi yerine herkes için "tasarım gereği güvenlik" yaklaşımını savunuyor.

Bu yaklaşım kapsamında güvenlik, kullanıcıların daha sonra açıp kapatabileceği isteğe bağlı bir özellik olarak değil, platformların temel tasarımının parçası olarak ele alınmalı.