Avustralya'dan Avrupa'ya sosyal medya alarmı: Almanya Meta'nın çocuk önlemlerini yetersiz buldu, daha sert kurallar istedi
Meta'nın ABD'de çocuk ve gençlerin Facebook ve Instagram kullanımına yönelik 18 milyar dolara kadar ödeme ve yeni kısıtlamalar içeren uzlaşması, Almanya'da yeterli bulunmadı. Alman tüketici kuruluşları ve uzmanlar, çocukları yalnızca ekran süresini sınırlayarak korumanın mümkün olmadığını belirterek Meta'nın dikkat ve zaman odaklı platform tasarımının değiştirilmesini istedi. Almanya'dan yükselen "daha sert kurallar" çağrısı, Avustralya'nın 16 yaş altına getirdiği yasaktan Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da hazırlanan yeni düzenlemelere kadar uzanan küresel sosyal medya tartışmasının yeni ayağı oldu. Dünyanın birçok ülkesi, çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı, ebeveyn izni, zorunlu yaş doğrulaması ve platformlara yönelik yeni yükümlülükler getiriyor.
Meta'nın ABD'de çocukların ve gençlerin sosyal medya kullanımıyla ilgili davaları sonuçlandırmak için vardığı uzlaşma, Almanya'da yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.
Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın, uzlaşma kapsamında genç kullanıcıların platformlardaki kullanımını sınırlamaya yönelik bir dizi önlem açıklamasına rağmen Alman tüketici kuruluşları ve uzmanlar, bu adımların sorunun temelini çözmekten uzak olduğunu savundu.
Almanya'da tartışmanın merkezinde artık yalnızca çocukların sosyal medya karşısında ne kadar zaman geçirdiği değil, platformların çocukların dikkatini mümkün olduğunca uzun süre çekmek üzere tasarlanıp tasarlanmadığı sorusu bulunuyor.
Alman Tüketici Merkezleri Federal Birliği, Meta'nın açıkladığı kullanım sınırları, gece kilidi ve bildirim kısıtlamalarının olumlu adımlar olabileceğini kabul ederken, çocukların etkili biçimde korunması için çok daha kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtiyor.
Alman uzmanlara göre çocukların yalnızca daha az sosyal medya kullanmasına yönelik tedbirler yeterli değil. Hedef, çocukların baştan itibaren daha güvenli platformlarla karşı karşıya kalmasını sağlamak olmalı.
Bu tartışma yalnızca Almanya ile sınırlı değil.
Avustralya'nın dünyada bir ilke imza atarak 16 yaş altındaki çocukların büyük sosyal medya platformlarına erişimini engellemesinin ardından Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Amerika'ya kadar çok sayıda ülke sosyal medya şirketlerine yönelik yeni düzenlemeler hazırlamaya başladı.
Yaş sınırını yükselten ülkeler, ebeveyn iznini zorunlu hale getiren hükümetler ve platformlara yaş doğrulama sorumluluğu yüklemek isteyen düzenleyiciler, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin küresel yaklaşımı değiştirmeye hazırlanıyor.
ALMANYA'DA META'NIN ÖNLEMLERİ YETERLİ BULUNMADI
Meta'nın ABD'de vardığı uzlaşmanın ardından Almanya'da tüketici kuruluşları, sosyal medya platformlarının tasarımında daha kapsamlı değişiklikler yapılması çağrısında bulundu.
Alman Tüketici Merkezleri Federal Birliği Başkanı Ramona Pop, ABD'de açıklanan önlemlerin olumlu olduğunu ancak çocukları ve gençleri etkili biçimde korumak için yeterli olmadığını söyledi.
Pop, Almanya'da ABD'deki uzlaşmanın ötesine geçen tedbirlerin hayata geçirilmesini istedi.