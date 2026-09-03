Milli medyanın hakkını koruyacak tarihi reçete! Dijital sömürüye karşı çağrı
Küresel dijital platformların algoritmalar üzerinden yürüttüğü manipülasyon ve veri sömürüsü, yerli ve milli medya için büyük bir tehdit boyutuna ulaştı. Sosyal ağların haksız kazanç elde ederek Türk medyasının içeriklerini bedelsiz kullanmasına ve kamu düzenini bozmasına karşı "Dijital Telif Yasası" çağrıları giderek yükseliyor. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, konuyu köşesine taşıyarak dijital platformların haber üreticileri üzerindeki ekonomik baskısına dikkat çekti. Müderrisoğlu, teknoloji devlerinin Türk medyasına ait haber içeriklerini kullanmaları halinde otomatik telif ödemesini sağlayacak bir sistem kurulması gerektiğini vurguladı.
Sosyal medya devleri ve küresel arama motorlarının, yerli medyanın ürettiği haber içeriklerini telifsiz kullanarak devasa reklam gelirleri elde etmesi ve yapay zeka modellerini eğitmesi Türk medyası açısından giderek büyüyen bir tehdide dönüşüyor.
Sosyal medya devlerinin haber içeriklerinden yüksek gelir elde ederken yerli medyaya herhangi bir karşılık ödememesi, "Dijital Telif Yasası" tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, dijital sömürüye karşı atılması gereken acil adımları sıraladı.
İşte Müderrisoğlu'nun "Sosyal ağa düşenler! Kurtuluş reçetesi yazanlar..." başlıklı yazısı:
İstenen, aslında mutlak gereklilik olan hukuki çerçeve çok net: "Dijital Telif Hakları ve Çevrimiçi Haber İçerikleri Hakkında Kanun!"
Bugün, sosyal medya şirketleri sunduğu fırsatlar kadar riskler de barındırıyor.
1- Mesele önce, sosyal ağlar üzerinden yayılan dezenformasyon, algoritmalarla bireylerin davranışlarını yönlendirme, kitlesel illegal örgütlenme, kamu düzenine tehdit boyutunda başladı.