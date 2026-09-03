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Milli medyanın hakkını koruyacak tarihi reçete! Dijital sömürüye karşı çağrı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milli medyanın hakkını koruyacak tarihi reçete! Dijital sömürüye karşı çağrı

Küresel dijital platformların algoritmalar üzerinden yürüttüğü manipülasyon ve veri sömürüsü, yerli ve milli medya için büyük bir tehdit boyutuna ulaştı. Sosyal ağların haksız kazanç elde ederek Türk medyasının içeriklerini bedelsiz kullanmasına ve kamu düzenini bozmasına karşı "Dijital Telif Yasası" çağrıları giderek yükseliyor. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, konuyu köşesine taşıyarak dijital platformların haber üreticileri üzerindeki ekonomik baskısına dikkat çekti. Müderrisoğlu, teknoloji devlerinin Türk medyasına ait haber içeriklerini kullanmaları halinde otomatik telif ödemesini sağlayacak bir sistem kurulması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya devleri ve küresel arama motorlarının, yerli medyanın ürettiği haber içeriklerini telifsiz kullanarak devasa reklam gelirleri elde etmesi ve yapay zeka modellerini eğitmesi Türk medyası açısından giderek büyüyen bir tehdide dönüşüyor.

Sosyal medya devlerinin haber içeriklerinden yüksek gelir elde ederken yerli medyaya herhangi bir karşılık ödememesi, "Dijital Telif Yasası" tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Milli medyanın hakkını koruyacak tarihi reçete! Dijital sömürüye karşı çağrı - 1

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, dijital sömürüye karşı atılması gereken acil adımları sıraladı.

İşte Müderrisoğlu'nun "Sosyal ağa düşenler! Kurtuluş reçetesi yazanlar..." başlıklı yazısı:

Milli medyanın hakkını koruyacak tarihi reçete! Dijital sömürüye karşı çağrı - 2

İstenen, aslında mutlak gereklilik olan hukuki çerçeve çok net: "Dijital Telif Hakları ve Çevrimiçi Haber İçerikleri Hakkında Kanun!"
Bugün, sosyal medya şirketleri sunduğu fırsatlar kadar riskler de barındırıyor.
1- Mesele önce, sosyal ağlar üzerinden yayılan dezenformasyon, algoritmalarla bireylerin davranışlarını yönlendirme, kitlesel illegal örgütlenme, kamu düzenine tehdit boyutunda başladı.

Milli medyanın hakkını koruyacak tarihi reçete! Dijital sömürüye karşı çağrı - 3
2- Sonra... Yerli ve milli medyanın varlığına karşı alarm zillerini çaldıracak hal aldı. Neden? Çünkü ağına düştüğünüz bu küresel sosyal medya kartelleri, gelirlerinin büyük bir kısmını "hedeflemeli reklam modelinden" kazanıyorlar. Kullanıcılardan ücret almayan bu platformlar, onların kişisel verisini, ilgisini, tercihlerini paraya dönüştürüyorlar! Yaşınız, cinsiyetiniz, konumunuz, beğendiğiniz gönderiler ve arama geçmişiniz gibi verileri topluyor, bir tür "veri madenciliği" yapıyorlar. Bu veriler sayesinde reklam verenlere nokta atışı müşteri potansiyeli sunuyorlar. Örneğin"İstanbul'da yaşayan, kahve seven ve 18-25 yaş arası olan üniversite öğrencilerine bu reklamı göster" şeklinde hedefleme imkanı sağlıyorlar. Nitekim Meta, cirosunun ezici çoğunluğunu Facebook ve Instagram'daki hedef odaklı reklamlardan kazanıyor. Bu yolla sadece 2025 yılında 200 milyar dolar barajını aşarak rekor kazanç elde ettiği biliniyor.
Haliyle... Global dijital ağlar bakımından ticari başarı gibi gözüken bu faaliyetler, "yerli reklam verenler ve reklam mecrası sunan milli medyanın sömürülmesine dönüşüyor!"

Milli medyanın hakkını koruyacak tarihi reçete! Dijital sömürüye karşı çağrı - 4
3- Ve yeni problematik... Sosyal medya şirketleri, anonimleştirdikleri trend verilerini pazar araştırma şirketlerine, yapay zeka geliştiricilerine veya finans kuruluşlarına satarak, "elin taşıyla elin kuşunu vuruyor!" Geliştirilen yapay zeka modelleri, Türk medyasının arşivlerini ve anlık haberlerini tarayarak sistemlerini eğitip, kullanıcılarıyla bilgi olarak paylaşıyor. Bu durum, haber sitelerinin trafiğini sıfırlama noktasına getiriyor.

Milli medyanın hakkını koruyacak tarihi reçete! Dijital sömürüye karşı çağrı - 5

Evet, işin içinde Amerikan sistemi, Başkan Trump'a yakın, hatta seçim kampanyasını destekleyen aktörler var. Ama ne kadar ihtiyat payı bırakılırsa bırakılsın, Türkiye'nin artan küresel etki gücü, genç nüfusu ve büyüyen dijital pazarı koz olarak ileri sürüldüğünde bu şirketlerle bir noktaya gelmek mümkün olabilir. Buna bir de kalıcı yasal altyapı kazandırıldı mı hem risk yönetimi kolaylaşır hem de milli medya nefes alır.

Milli medyanın hakkını koruyacak tarihi reçete! Dijital sömürüye karşı çağrı - 6
Şu an acil önlem bekleyen uygulamada,
Milli medyanın hakkını koruyacak tarihi reçete! Dijital sömürüye karşı çağrı - 7 Küresel arama motorları ve sosyal medya ağları, Türk gazetecilerinin ve televizyonlarının özel haberlerini, videolarını içerik üreticisi medya kuruluşuna bedel ödemeksizin gösterebiliyor.
Milli medyanın hakkını koruyacak tarihi reçete! Dijital sömürüye karşı çağrı - 8 Kullanıcılar, haber sitelerine tıklamadan platformda kaldığı için, teknoloji devleri bu içerikler üzerinden devasa reklam geliri elde ederken yerli medyanın kaynaklarını kurutuyor.

Milli medyanın hakkını koruyacak tarihi reçete! Dijital sömürüye karşı çağrı - 9
Peki nasıl bir önlem alınmalı!
Milli medyanın hakkını koruyacak tarihi reçete! Dijital sömürüye karşı çağrı - 10 Sosyal medya ve arama motorları, bir haberin başlığını, özetini veya görselini platformunda paylaştığı anda, o içeriğin sahibi kuruma otomatik bir telif ücreti ödemeli.
Milli medyanın hakkını koruyacak tarihi reçete! Dijital sömürüye karşı çağrı - 11 Platformlara, telif hakkı içeren haber, video veya müziklerin izinsiz yayılmasını önleyecek "Otomatik İçerik Tanıma Sistemi" kurma zorunluluğu getirilmeli.
Milli medyanın hakkını koruyacak tarihi reçete! Dijital sömürüye karşı çağrı - 12 İhlal barındıran içerikler bildirim beklenmeksizin ilgili sosyal medya şirketi tarafından derhal kaldırılmalı.
Bu vesileyle belirtmek isterim ki...
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın çalışmasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir dizi toplantı gerçekleştiğini duymaktan mutlu oldum. Sıra, mutfak çalışmasının, paydaş çalıştayı ile somutlaştırılıp, TBMM'de öncelik ve ivedi gündeme dönüşmesinde.

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