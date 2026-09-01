Aynı duruş aynı mücadele! Turkuvaz Medya her kritik dönemde ön safta

Atv ve Sabah Gazetesi'nde 29'uncu yılıma giriyorum. Bu gözler bu 29 yıl içinde neler görmedi ki? Hem de en ön koltuktan. Marmara depreminin henüz dumanları tüterken Atv'nin haber merkezindeydim. Abdullah Öcalan'ın yakalanıp uçakla Türkiye'ye gelmek üzere olduğunu yine aynı haber merkezinde ilk öğrenenlerden biriydim. 11 Eylül saldırılarına, 17-25 Aralık kumpasına ve nihayet 15 Temmuz darbe girişimine aynı noktadan gazeteci olarak şahitlik ettim. Gazeteciliğin sadece haber vermek değil, inandığın yolda "duruş göstermek" olduğunu burada öğrendim.

Türkiye'nin yakın tarihindeki kritik dönemeçlerde haberciliği kadar yerli ve milli duruşuyla da öne çıkan Turkuvaz Medya, memleketin geleceğini ilgilendiren her başlıkta sorumluluk üstlendi.



Teröre karşı dimdik duran da, ülkeye barışın gelmesi için taşın altına elini koyan da bizlerdik.

İki büyük depremin yaralarını sarmak için seferber olan, "Merak etmeyin, devlet görev başında. Ne idüğü belirsiz derneklere prim vermeyin" deyip halkı uyaran da bizdik.

15 Temmuz'a en üst perdeden direnen, FETÖ'yü tüm kılcal damarlarına kadar deşifre eden, her platformda sorumluların peşine düşen de bu grup oldu.

Milli savunma sanayi hamlesinden, ülkeyi refaha çıkartacak yeni enerji politikalarına kadar memlekete fayda sağlayacak her girişime sahip çıkarak, tüm dezenformasyona rağmen gerçekleri halka duyuran da biz olduk.



Şimdi de kirli dijital medyanın çocuklarımıza ve gençlerimize kurduğu tuzaklara karşı büyük bir kampanya başlattık. Türkiye'nin geleceğine ipotek koymak, kültürel değerlerimizi tahrip etmek isteyen, hedef olarak karşılarına milli medyayı koyan, bu milleti haksız rekabet yöntemleriyle soyup, parayı hiçbir vergi ödemeden yurt dışına çıkaranlara bu sütunlardan savaş açtık.

Mesele "memleket" ise geri kalan her şeyi teferruat sayıp, elde bayrak en önde koştuk, koşmaya da devam edeceğiz.

Bu böyle biline...