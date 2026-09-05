Dijital dünyanın karanlık yüzü, hazırlanan son raporla bir kez daha gözler önüne serildi. Araştırma sonuçlarına göre internet kullanan 12-17 yaş grubundaki yaklaşık 20 milyon çocuk, yalnızca bir yıl içerisinde teknoloji aracılığıyla cinsel istismar veya sömürünün en az bir türüne maruz kaldı.

Raporda, 15 milyondan fazla çocuğun istemediği içeriklerle karşılaştığı, yaklaşık 9 milyon çocuktan uygunsuz sohbetlere katılmalarının veya görüntü paylaşmalarının istendiği, 4 milyon çocuğun görüntülerinin ise rızaları dışında yayıldığı belirlendi.

Bu korkunç vakaların yaklaşık yüzde 60'ının sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştiği saptandı.