Dijital dünya tehlike saçıyor: İnternet kullanan her 5 çocuktan 1’i istismar kurbanı oluyor
Dijital mecralar her geçen gün daha büyük tehditler oluştururken, 21 ülkede gerçekleştirilen kapsamlı araştırmanın sonuçları tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İnternet kullanan her 5 çocuktan 1’inin cinsel istismar ve sömürüye maruz kaldığı ortaya çıkarken, uzmanlar aileleri ekran başındaki tehlikelere karşı uyardı.
Dijital dünyanın karanlık yüzü, hazırlanan son raporla bir kez daha gözler önüne serildi. Araştırma sonuçlarına göre internet kullanan 12-17 yaş grubundaki yaklaşık 20 milyon çocuk, yalnızca bir yıl içerisinde teknoloji aracılığıyla cinsel istismar veya sömürünün en az bir türüne maruz kaldı.
Raporda, 15 milyondan fazla çocuğun istemediği içeriklerle karşılaştığı, yaklaşık 9 milyon çocuktan uygunsuz sohbetlere katılmalarının veya görüntü paylaşmalarının istendiği, 4 milyon çocuğun görüntülerinin ise rızaları dışında yayıldığı belirlendi.
Bu korkunç vakaların yaklaşık yüzde 60'ının sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştiği saptandı.
UZMANLARDAN PEŞ PEŞE ÇARPICI UYARILAR
Ekran bağımlılığı ve dijital tehlikelerin boyutuna dikkat çeken SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Erarslan, "Çok büyük bir asimetrik tehlikeyle karşı karşıyayız. Ülkemizde 30 milyon oyuncu bulunmakta ve Türkiye, Türk toplumu ekranı seven bir toplum." ifadelerini kullandı.
Sanal ortamda çocukları hedef alan şantaj ve tehdit mekanizmalarını anlatan Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "Tehdit ve şantajlar var. 'Evine polis göndereceğim, ambulans göndereceğim. Okul arkadaşlarına bu yaptıklarını anlatacağım. Ya bizimle olursun ya da seni yaşatmayız, aileni yaşatmayız." sözleriyle kurulan tuzakları aktardı.
MAĞDUR ÇOCUKLARIN YÜZDE 40'INDAN FAZLASI DURUMU GİZLİYOR
Araştırmada, istismarcıların yüzde 57'sinin çocuklar tarafından önceden tanınan kişiler olduğu, yüzde 38'inin ise çocuklarla ilk temasını internet üzerinden kurduğu belirlendi. Mağdur çocukların yüzde 40'ından fazlasının yaşadığı korku nedeniyle durumu kimseye anlatamadığı ortaya çıktı.
Ebeveynlerin bilinçli olması gerektiğini vurgulayan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Erarslan, "İletişimi iyi bileceğiz. Çocuklarımızı son model telefon, tabletlerle odalarında yalnız bırakmayacağız." ifadeleriyle ailelere kritik uyarılarda bulundu.