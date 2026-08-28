ABD’li ailelerin baskısı Meta’ya geri adım attırdı! Türkiye’den sosyal medya platformlarına sınırlama gelir mi?
ABD'de çocukların ve gençle rin sosyal medya platformlarından zarar gördüğü gerekçesiyle açılan dev davada teknoloji devi Meta, 17 milyar dolarlık tarihi bir uzlaşmaya imza atarak geri adım attı. Sosyal medya devlerine art arda kesilen rekor cezalar ve dünya genelinde devreye giren katı kısıtlamalar dikkat çekerken, gözler Türkiye'de Meta ve TikTok'a yönelik atılabilecek olası adımlara ve kapatma ihtimallerine çevrildi.
ABD'de çocukların ve gençlerin sosyal medya platformlarından psikolojik ve fiziksel zarar gördüğü gerekçesiyle 2023 yılında başlatılan dev hukuk mücadelesinde Meta köşeye sıkıştı.
29 eyalette açılan davaların ardından 17 milyar dolarlık uzlaşmayı kabul eden şirket, genç kullanıcılar için bugüne kadar isteğe bağlı bıraktığı pek çok güvenlik önlemini artık doğrudan "varsayılan ayar" hâline getirecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte 18 yaş altı kullanıcıların günlük kullanım süresi en fazla 2 saatle sınırlandırılacak. Bu sınır yalnızca kimliği doğrulanmış ebeveynler tarafından kaldırılabilecek.
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok'taki yüksek takipçi sayısı nedeniyle platform üzerinde bir koruma çemberi bulunduğunu belirterek Meta cephesinde devreye girecek yeni güvenlik kalkanlarını aktardı.
GÜNLÜK 2 SAAT SINIRI VE GECE MODU GELİYOR
Meta'nın hukuki bir sorumluluk kabul etmese de genç kullanıcılar için köklü değişiklikler yapacağını belirten Sapmaz, 18 yaşından küçüklerin Facebook ve Instagram'daki toplam kullanım süresinin günde 2 saatle sınırlandırılacağını ifade etti. İki platform için ortak hesaplanacak bu sınır, ebeveyn izni olmadan kaldırılamayacak.
Gece yarısından sabah 06.00'ya kadar uygulanacak "gece modu" ile gençlerin Akış, Reels, Hikâyeler ve Keşfet bölümlerine erişimi engellenecek.
OKUL SAATLERİNDE BİLDİRİMLER SUSTURULACAK
Okul saatlerinde bildirimlerin tamamen kapatılacağını aktaran Sapmaz, 08.00 - 15.00 saatleri arasında güvenlik uyarıları ve doğrudan mesajlar dışındaki bildirimlerin varsayılan olarak susturulacağını kaydetti. Ekran bağımlılığını önlemek amacıyla kesintisiz kullanımın 15, 60 ve 90. dakikalarında uyarı mesajları çıkacak.
Popülerlik baskısını azaltmak için 18 yaş altı kullanıcıların beğeni sayıları gizlenecek. Estetik ve aşırı makyaj filtreleri engellenirken 13 yaş altı çocukların hesap açmasını önlemek adına yaş doğrulama teknolojisi bağımsız denetimlerle güçlendirilecek.
"TÜRKİYE TEK BAŞINA HAREKET ETMELİ"
Dava sürecinin küresel boyutuna dikkat çeken Sapmaz, ABD'deki muhafazakâr kesimlerin çocuklara yönelik kültürel yozlaşma nedeniyle Instagram ve Facebook'a tepkili olduğunu vurguladı.
Davaların ABD dışına taşınmasının Meta için ağır sonuçlar doğurabileceğini belirten Sapmaz, Türkiye'nin ABD'den bağımsız hareket ederek bu platformlara karşı hem yasal hem de vergisel tedbirleri kararlılıkla alması gerektiğini ifade etti.
TÜRKİYE'DEN SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA SINIRLAMA GELİR Mİ?
Meta ve TikTok'a yönelik art arda kesilen rekor cezalar dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, sosyal medya devlerine karşı yürütülen küresel hukuk mücadelesi ve Türkiye'deki emsal kararlar da gündeme geldi. Süreci A Haber ekranlarında değerlendiren Dijital Medya Uzmanı Ümit Sanlav, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
ABD VE TÜRKİYE'DEN META'YA İKİ KRİTİK HAMLE
ABD'de 29 eyaletin Meta'ya açtığı 1,4 trilyon dolarlık davanın 18,5 milyar dolarlık uzlaşmayla sonuçlandığını belirten Dijital Medya Uzmanı Ümit Sanlav, kararın küresel bir emsal teşkil edeceğini vurguladı. Sanlav, bu sürecin TikTok, YouTube ve X gibi dev platformlar için yasal standartları belirleyeceğini ifade etti.
TÜRKİYE'DE FİLİSTİN SANSÜRÜNE TARİHİ CEZA
Türkiye'de Meta'ya karşı ilk emsal kararın alındığını duyuran Sanlav, Sumud Filosu'nda yer alan sunucu İkbal Gürpınar'ın kısıtlanan Filistin paylaşımları nedeniyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) başvurduğunu belirtti. İnceleme sonucu ayrımcılık yasağını ihlal ettiği belirlenen Meta'ya 256 bin 357 lira para cezası kesildi. Sanlav, kararın tüm kullanıcılar için hukuki bir dayanak olacağını kaydetti.
DİJİTAL BAĞIMLILIK BEYİNDE UYUŞTURUCU ETKİSİ YAPIYOR
Meta'nın 13 yaş altı kullanıcı sayısını önemsiz gösterme ve bağımlılığı reddetme çabalarını bilimsel verilerle çürüten Sanlav; Oxford, Harvard ve King's College gibi üniversitelerin araştırmasına dikkat çekti. Dünya Psikiyatri Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre, çocuklardaki dijital bağımlılık beynin odaklanma, karar verme ve duygu yönetiminden sorumlu bölgelerinde uyuşturucu maddeyle aynı hasarı meydana getiriyor.