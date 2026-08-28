ABD’li ailelerin baskısı Meta’ya geri adım attırdı! Türkiye’den sosyal medya platformlarına sınırlama gelir mi?

ABD'de çocukların ve gençlerin sosyal medya platformlarından psikolojik ve fiziksel zarar gördüğü gerekçesiyle 2023 yılında başlatılan dev hukuk mücadelesinde Meta köşeye sıkıştı.

29 eyalette açılan davaların ardından 17 milyar dolarlık uzlaşmayı kabul eden şirket, genç kullanıcılar için bugüne kadar isteğe bağlı bıraktığı pek çok güvenlik önlemini artık doğrudan "varsayılan ayar" hâline getirecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte 18 yaş altı kullanıcıların günlük kullanım süresi en fazla 2 saatle sınırlandırılacak. Bu sınır yalnızca kimliği doğrulanmış ebeveynler tarafından kaldırılabilecek.

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok'taki yüksek takipçi sayısı nedeniyle platform üzerinde bir koruma çemberi bulunduğunu belirterek Meta cephesinde devreye girecek yeni güvenlik kalkanlarını aktardı.

GÜNLÜK 2 SAAT SINIRI VE GECE MODU GELİYOR

Meta'nın hukuki bir sorumluluk kabul etmese de genç kullanıcılar için köklü değişiklikler yapacağını belirten Sapmaz, 18 yaşından küçüklerin Facebook ve Instagram'daki toplam kullanım süresinin günde 2 saatle sınırlandırılacağını ifade etti. İki platform için ortak hesaplanacak bu sınır, ebeveyn izni olmadan kaldırılamayacak.

Gece yarısından sabah 06.00'ya kadar uygulanacak "gece modu" ile gençlerin Akış, Reels, Hikâyeler ve Keşfet bölümlerine erişimi engellenecek.