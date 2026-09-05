Kızı sosyal medya kurbanı olan ABD’li anne A Haber’de! Instagram’daki ölüm tuzağını anlattı: “Tehlike odaların içinde”
Çocuklarını sosyal medyanın karanlık yüzü nedeniyle kaybettiklerini belirten aileler, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'dan hesap soruyor. Amerika'da çocukların güvenliğiyle ilgili suçlamaların merkezinde yer alan teknoloji devine karşı adalet arayan isimlerden biri de 2022 yılında 17 yaşındaki Türk kızı Coco'yu (Dilara Konar) kaybeden Julianna Arnold oldu. Türk vatandaşı olan ve Türkçe adı Dilara Konar olan Coco'nun acılı annesi, kızının Instagram üzerinden tanıştığı bir saldırganın kurbanı olduğunu belirterek yaşanan o karanlık süreci tüm detaylarıyla A Haber'e anlattı.
Sosyal medyanın karanlık yüzü bir annenin hayatını yıktı; 17 yaşındaki Coco'yu kaybeden Julianna Arnold, kızının Instagram'da tanıştığı kişi tarafından manipüle edilerek fentanile maruz bırakıldığını ve hayatını kaybettiğini söyledi. Meta'ya karşı açtığı hukuk savaşını kazanan acılı anne, yaşadıklarını A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu'ya anlatarak sosyal medya platformlarına ve ailelere dikkat çeken mesajlar verdi. Arnold, "Korkmalısınız. Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun" diyerek ebeveynlere çağrıda bulundu.
HAYAT DOLU BİR GENÇ KIZIN KARANLIĞA SÜRÜKLENİŞİ
Yaşanan korkunç olaydan önce kızının nasıl bir insan olduğunu anlatan ABD'li anne Julianna Arnold, "Coco hayat dolu, maceracı ve son derece zeki bir genç kızdı. Instagram'da maruz kaldığı içerikler ruh sağlığını ciddi şekilde etkiledi. Depresyon ve anksiyete ile mücadele ederken içine kapandı. Tam ona yardım etmeye çalıştığımız sırada Instagram'da tanıştığı bir adam onu manipüle ederek arkadaşı gibi davrandı ve anksiyetesi için reçeteli ilaç vereceğini söyleyip buluşmaya ikna etti. Verilen madde reçeteli bir ilaç değildi, fentanildi. Coco o gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi" sözleriyle yaşadıkları büyük acıyı aktardı.
"O AN KIZIMA SON KEZ BAKTIĞIMI BİLMİYORDUM"
Kızının evden ayrılmadan önce söylediği son sözleri hâlen çok net hatırladığını belirten acılı anne Julianna Arnold, "En yakın arkadaşıyla dışarıya çıktı. 'Ne zaman döneceksin?' diye sordum. 'Bu öğleden sonra anne' dedi. Ona kendine dikkat etmesini ve onu sevdiğimi söyledim. 'Ben de seni seviyorum' dedi. Sonra kapıdan çıktı. O an kızıma son kez baktığımı bilmiyordum" ifadelerini kullandı.
TEHLİKE ÇOCUKLARIN ODALARINA KADAR GİRDİ
Ebeveynlerin çocuklarını odalarında güvende sanırken aslında internetteki tehlikelerle baş başa kaldıklarına dikkat çeken Julianna Arnold, "Çocuklarınızı sosyal medyada her an takip edemezsiniz. Çünkü bu platformlar çocukları korumaktan çok, onları mümkün olduğunca uzun süre içeride tutacak şekilde tasarlanıyor. Güvenlik sorumluluğunuysa hâlâ ebeveynlere bırakıyorlar. Asıl soru şu: Çocuklar platformlarını kullanıyorsa neden onları güvenli olacak şekilde tasarlamıyorlar?" diyerek teknoloji devlerine tepki gösterdi.
EVLAT ACISINI BÜYÜK BİR MÜCADELEYE DÖNÜŞTÜRDÜ
Yaşadığı büyük kaybın ardından adalet arayışına girerek bir organizasyon kuran ve Meta'ya karşı dava açan Julianna Arnold, bu sürecin nasıl başladığını ise şu sözlerle aktardı: