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Kızı sosyal medya kurbanı olan ABD’li anne A Haber’de! Instagram’daki ölüm tuzağını anlattı: “Tehlike odaların içinde”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çocuklarını sosyal medyanın karanlık yüzü nedeniyle kaybettiklerini belirten aileler, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'dan hesap soruyor. Amerika'da çocukların güvenliğiyle ilgili suçlamaların merkezinde yer alan teknoloji devine karşı adalet arayan isimlerden biri de 2022 yılında 17 yaşındaki Türk kızı Coco'yu (Dilara Konar) kaybeden Julianna Arnold oldu. Türk vatandaşı olan ve Türkçe adı Dilara Konar olan Coco'nun acılı annesi, kızının Instagram üzerinden tanıştığı bir saldırganın kurbanı olduğunu belirterek yaşanan o karanlık süreci tüm detaylarıyla A Haber'e anlattı.

Kızı sosyal medya kurbanı olan ABD’li anne A Haber’de! Instagram’daki ölüm tuzağını anlattı: “Tehlike odaların içinde” 1

Sosyal medyanın karanlık yüzü bir annenin hayatını yıktı; 17 yaşındaki Coco'yu kaybeden Julianna Arnold, kızının Instagram'da tanıştığı kişi tarafından manipüle edilerek fentanile maruz bırakıldığını ve hayatını kaybettiğini söyledi. Meta'ya karşı açtığı hukuk savaşını kazanan acılı anne, yaşadıklarını A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu'ya anlatarak sosyal medya platformlarına ve ailelere dikkat çeken mesajlar verdi. Arnold, "Korkmalısınız. Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun" diyerek ebeveynlere çağrıda bulundu.

KIZINI KAYBEDEN ACILI ANNE A HABER'E ANLATTI: "ÇOCUKLARINIZIN GÜVENLİ ALANI SİZ OLUN"
Kızı sosyal medya kurbanı olan ABD’li anne A Haber’de! Instagram’daki ölüm tuzağını anlattı: “Tehlike odaların içinde” 2

HAYAT DOLU BİR GENÇ KIZIN KARANLIĞA SÜRÜKLENİŞİ

Yaşanan korkunç olaydan önce kızının nasıl bir insan olduğunu anlatan ABD'li anne Julianna Arnold, "Coco hayat dolu, maceracı ve son derece zeki bir genç kızdı. Instagram'da maruz kaldığı içerikler ruh sağlığını ciddi şekilde etkiledi. Depresyon ve anksiyete ile mücadele ederken içine kapandı. Tam ona yardım etmeye çalıştığımız sırada Instagram'da tanıştığı bir adam onu manipüle ederek arkadaşı gibi davrandı ve anksiyetesi için reçeteli ilaç vereceğini söyleyip buluşmaya ikna etti. Verilen madde reçeteli bir ilaç değildi, fentanildi. Coco o gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi" sözleriyle yaşadıkları büyük acıyı aktardı.

Kızı sosyal medya kurbanı olan ABD’li anne A Haber’de! Instagram’daki ölüm tuzağını anlattı: “Tehlike odaların içinde” 3

"O AN KIZIMA SON KEZ BAKTIĞIMI BİLMİYORDUM"

Kızının evden ayrılmadan önce söylediği son sözleri hâlen çok net hatırladığını belirten acılı anne Julianna Arnold, "En yakın arkadaşıyla dışarıya çıktı. 'Ne zaman döneceksin?' diye sordum. 'Bu öğleden sonra anne' dedi. Ona kendine dikkat etmesini ve onu sevdiğimi söyledim. 'Ben de seni seviyorum' dedi. Sonra kapıdan çıktı. O an kızıma son kez baktığımı bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Kızı sosyal medya kurbanı olan ABD’li anne A Haber’de! Instagram’daki ölüm tuzağını anlattı: “Tehlike odaların içinde” 4

TEHLİKE ÇOCUKLARIN ODALARINA KADAR GİRDİ

Ebeveynlerin çocuklarını odalarında güvende sanırken aslında internetteki tehlikelerle baş başa kaldıklarına dikkat çeken Julianna Arnold, "Çocuklarınızı sosyal medyada her an takip edemezsiniz. Çünkü bu platformlar çocukları korumaktan çok, onları mümkün olduğunca uzun süre içeride tutacak şekilde tasarlanıyor. Güvenlik sorumluluğunuysa hâlâ ebeveynlere bırakıyorlar. Asıl soru şu: Çocuklar platformlarını kullanıyorsa neden onları güvenli olacak şekilde tasarlamıyorlar?" diyerek teknoloji devlerine tepki gösterdi.

Kızı sosyal medya kurbanı olan ABD’li anne A Haber’de! Instagram’daki ölüm tuzağını anlattı: “Tehlike odaların içinde” 5

EVLAT ACISINI BÜYÜK BİR MÜCADELEYE DÖNÜŞTÜRDÜ

Yaşadığı büyük kaybın ardından adalet arayışına girerek bir organizasyon kuran ve Meta'ya karşı dava açan Julianna Arnold, bu sürecin nasıl başladığını ise şu sözlerle aktardı:

Kızı sosyal medya kurbanı olan ABD’li anne A Haber’de! Instagram’daki ölüm tuzağını anlattı: “Tehlike odaların içinde” 6

"2023'te internette çocukların güvenliği için mücadele eden ailelere katıldım. Acımı hafifletmenin yolu buydu. Öfkem ve bunun başka çocukların da başına gelebileceği düşüncesi bana güç verdi. Coco'nun mücadele etmemi isteyeceğini biliyordum. Bu sorun ABD ile sınırlı değil, Türkiye dahil her yerde yaşanıyor. Sorun kötü çocuklar ya da ebeveynler değil, çocukları korumayan platformlar. Şirketlerin sorumluluğu ebeveynlere yüklemesi yanlış."

Kızı sosyal medya kurbanı olan ABD’li anne A Haber’de! Instagram’daki ölüm tuzağını anlattı: “Tehlike odaların içinde” 7

"BİR UYGULAMANIN ÇOCUKLARA UYGUN OLUP OLMADIĞINA KİM KARAR VERİYOR?"

Günümüzde çocukları telefonlardan ve sosyal medyadan tamamen uzak tutmanın zorluğuna değinerek ebeveynlere uyarılarda bulunan Julianna Arnold, "Bir çocuğun binlerce uygulamaya erişmesine gerek yok. Üstelik birçok uygulamanın yaş sınırı belirsiz ve yeterince denetlenmiyor. Peki bu kararları kim veriyor? Bir uygulamanın bir çocuk için uygun olup olmadığına kimin karar verdiğini bilmek istiyorum. Artık bir şeyler yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Kızı sosyal medya kurbanı olan ABD’li anne A Haber’de! Instagram’daki ölüm tuzağını anlattı: “Tehlike odaların içinde” 8

META'YA KARŞI KAZANILAN ZAFER: "BU SADECE BİR ADIM"

Meta'ya karşı açtıkları davayı kazandıklarında hissettiklerini paylaşan acılı anne Julianna Arnold, "Duruşmayı neredeyse her gün takip ettim. Meta yöneticilerinin çocuklara verdiği zararı bildiğini görmek öfkemi artırdı. Kararı kazanacağımıza inanmıyorduk. Harika bir histi. Ama bu sadece bir adım. Platformlar çocuklar için güvenli olana kadar mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Kızı sosyal medya kurbanı olan ABD’li anne A Haber’de! Instagram’daki ölüm tuzağını anlattı: “Tehlike odaların içinde” 9

İÇİNE KAPANAN BİR GENÇ KIZ: İLK BELİRTİLER

Coco ile ilgili bazı şeylerin yolunda gitmediğini ilk fark ettiği günlere dönen Julianna Arnold, o süreci, "Bir zamanın içinde yaşanan bir değişimdi. Hayat dolu Coco sevdiği sporlardan ve ailesinden uzaklaşarak odasına kapanmaya başladı. Odasından çıkmak istemiyor, giderek daha depresif bir hâle geliyordu" sözleriyle aktardı.

Kızı sosyal medya kurbanı olan ABD’li anne A Haber’de! Instagram’daki ölüm tuzağını anlattı: “Tehlike odaların içinde” 10

TÜRKİYE'YE UZANAN BAĞ: "DİLARA ÇOK ANLAMLI BİR İSİM"

Coco'nun aynı zamanda Türk vatandaşı olması ve Türkçe Dilara ismini taşımasının kendileri için taşıdığı anlama da değinen Julianna Arnold, "Eski eşim Türk'tü ve Coco için Dilara ismini o seçti. Aileden gelen güzel, anlamlı bir isimdir. Ablasının adı da Sinem. Türkiye'de çalıştım. Ankara'da yüksek lisans yaptım ve ailemle 3 yıl İstanbul'da yaşadık. Kızlarım çocukluklarının bir bölümünü Türkiye'de geçirdi. Türkçe konuşuyor ve Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye bizim için ikinci bir ülke ve benim için her zaman özel kalacak" diyerek Türkiye'ye olan sevgilerini dile getirdi.

Kızı sosyal medya kurbanı olan ABD’li anne A Haber’de! Instagram’daki ölüm tuzağını anlattı: “Tehlike odaların içinde” 11

AİLELERE HAYATİ ÇAĞRI: "ÇOCUKLARINIZIN GÜVENLİ ALANI SİZ OLUN"

Yaşadığı büyük trajedinin ardından hikayesini dinleyen tüm ebeveynlere hayati bir mesaj veren Julianna Arnold, "Korkmalısınız. Bu platformların çocuklar için güvenli olmadığını kabul edip gerekli yasal düzenlemeleri destekleyin. Çocuğunuzla açık iletişim kurun. Ne yaşarsa yaşasın size gelebileceğini, sizin onun güvenli alanı olduğunuzu hissetsin. Çünkü bunu bulamazsa yeniden telefona, uygulamalara ve yabancılara yönelebilir. Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun" ifadeleriyle aileleri uyardı.

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