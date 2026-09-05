"2023'te internette çocukların güvenliği için mücadele eden ailelere katıldım. Acımı hafifletmenin yolu buydu. Öfkem ve bunun başka çocukların da başına gelebileceği düşüncesi bana güç verdi. Coco'nun mücadele etmemi isteyeceğini biliyordum. Bu sorun ABD ile sınırlı değil, Türkiye dahil her yerde yaşanıyor. Sorun kötü çocuklar ya da ebeveynler değil, çocukları korumayan platformlar. Şirketlerin sorumluluğu ebeveynlere yüklemesi yanlış."

"BİR UYGULAMANIN ÇOCUKLARA UYGUN OLUP OLMADIĞINA KİM KARAR VERİYOR?" Günümüzde çocukları telefonlardan ve sosyal medyadan tamamen uzak tutmanın zorluğuna değinerek ebeveynlere uyarılarda bulunan Julianna Arnold, "Bir çocuğun binlerce uygulamaya erişmesine gerek yok. Üstelik birçok uygulamanın yaş sınırı belirsiz ve yeterince denetlenmiyor. Peki bu kararları kim veriyor? Bir uygulamanın bir çocuk için uygun olup olmadığına kimin karar verdiğini bilmek istiyorum. Artık bir şeyler yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

META'YA KARŞI KAZANILAN ZAFER: "BU SADECE BİR ADIM" Meta'ya karşı açtıkları davayı kazandıklarında hissettiklerini paylaşan acılı anne Julianna Arnold, "Duruşmayı neredeyse her gün takip ettim. Meta yöneticilerinin çocuklara verdiği zararı bildiğini görmek öfkemi artırdı. Kararı kazanacağımıza inanmıyorduk. Harika bir histi. Ama bu sadece bir adım. Platformlar çocuklar için güvenli olana kadar mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

İÇİNE KAPANAN BİR GENÇ KIZ: İLK BELİRTİLER Coco ile ilgili bazı şeylerin yolunda gitmediğini ilk fark ettiği günlere dönen Julianna Arnold, o süreci, "Bir zamanın içinde yaşanan bir değişimdi. Hayat dolu Coco sevdiği sporlardan ve ailesinden uzaklaşarak odasına kapanmaya başladı. Odasından çıkmak istemiyor, giderek daha depresif bir hâle geliyordu" sözleriyle aktardı.

TÜRKİYE'YE UZANAN BAĞ: "DİLARA ÇOK ANLAMLI BİR İSİM" Coco'nun aynı zamanda Türk vatandaşı olması ve Türkçe Dilara ismini taşımasının kendileri için taşıdığı anlama da değinen Julianna Arnold, "Eski eşim Türk'tü ve Coco için Dilara ismini o seçti. Aileden gelen güzel, anlamlı bir isimdir. Ablasının adı da Sinem. Türkiye'de çalıştım. Ankara'da yüksek lisans yaptım ve ailemle 3 yıl İstanbul'da yaşadık. Kızlarım çocukluklarının bir bölümünü Türkiye'de geçirdi. Türkçe konuşuyor ve Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye bizim için ikinci bir ülke ve benim için her zaman özel kalacak" diyerek Türkiye'ye olan sevgilerini dile getirdi.