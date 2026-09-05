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EDİTÖR MASASI| Sosyal medyada "Reels" tuzağı: Algoritmalar gençliği nasıl esir alıyor?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

EDİTÖR MASASI| Sosyal medyada "Reels" tuzağı: Algoritmalar gençliği nasıl esir alıyor?

Sosyal medya platformları, bir zamanlar masum birer dijital fotoğraf albümü iken bugün devasa bir bağımlılık tuzağına dönüştü. "Reels" videoları ve bitmek bilmeyen bildirimlerle tasarlanan algoritmalar, özellikle çocukları ve gençleri hedef alıyor. A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek'in hazırladığı "Editör Masası", ABD'de ailelerin başlattığı hukuk savaşı sonrası Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in geri adım atmasını ve dijital dünyanın karanlık yüzünü mercek altına aldı.

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