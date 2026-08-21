Mavi Vatan'da dev buluşma! Bakan Uraloğlu A Haber'e konuştu: "Bu vatana kendi teknolojimizle sahip çıkıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan'da A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin denizcilik ve teknoloji alanındaki çalışmalarına değinen Uraloğlu, “Vatan ilan ettiğimiz her yere kendi ürettiğimiz teknolojilerle sahip çıkıyoruz.” dedi.

Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlık sembolü TEKNOFEST Mavi Vatan, Kocaeli'de on binlerce ziyaretçinin katılımıyla dev bir coşkuya sahne oluyor. Etkinliğin ikinci gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği kritik noktayı ve yerli teknolojiyle örülen "Mavi Vatan" vizyonunu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, dün parasıyla bile alınamayan savunma sistemlerinin bugün Türkiye'de üretilerek dünyaya ihraç edildiğinin altını çizdi. BAKAN URALOĞLU TEKNOFEST MAVİ VATAN'DA A HABER'E KONUŞTU BAKAN URALOĞLU: "YAYINLARI A HABER'DEN TAKİP EDİYORUM" TEKNOFEST Mavi Vatan'ın ikinci gününde stantları tek tek gezen ve vatandaşlarla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'in bölgedeki etkin yayıncılığına değinerek, "Dünden beri buradaki yayınların birçoğunu A Haber kanalıyla seyrediyorum. Bugün de buraya gelmek durumunda kendimi hissettim, vatandaşlarımızın bu teveccühüne çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, stantlarda sergilenen simülasyonları inceleyerek denizcilik ruhunun genç nesillere aşılanmasının önemine vurgu yaptı.

(foto:ahaber.com.tr) "BU VATANA KENDİ TEKNOLOJİMİZLE SAHİP ÇIKIYORUZ" Türkiye'nin son 20-25 yılda savunma sanayii ve denizcilik alanında gerçekleştirdiği devrime dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Uzay vatan da bizim, kara vatan zaten bizim, bir de deniz vatanımız var. Vatan ilan ettiğimiz her yere kendi ürettiğimiz teknolojilerle sahip çıkıyoruz. Denizcilik başta olmak üzere; dün parasıyla alamadığımız, envanterde olması gereken birçok askeri envanteri bugün kendimiz üretiyoruz." sözleriyle Türkiye'nin tam bağımsızlık yolundaki kararlılığını aktardı. DENİZLERİN YERLİ MUHAFIZLARI: PİRANA VE MALAMAN Etkinlik alanında sergilenen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanan yeni nesil silahlar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Sadece bizim sularımızda değil, COSPAS-SARSAT sistemiyle çevre ülkelerine de arama kurtarma noktasında ciddi destek veriyoruz. İstanbul'daki uluslararası kabul görmüş merkezimizle bu süreci yönetiyoruz." dedi. A Haber muhabirinin detaylarını aktardığı yerli üretim PİRANA insansız deniz aracı ve yapay zeka destekli akıllı mayın sistemi MALAMAN hakkında konuşan Uraloğlu, "Denizcilik sektörümüz Avrupa Birliği dahil dünyaya teknoloji satıyor. 100 yıllık Savarona yatımızın restorasyonundan, dünyanın en ileri teknolojisine sahip yeni gemilerimize kadar her alanda varız." ifadelerini kullandı.