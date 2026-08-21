Kuytul operasyonunda yeni ayrıntılar! Örgütün finans ağı A Haber’de deşifre oldu: “Bunların evinden tefsir değil balya balya para çıkıyor”

Selvi, geçmişteki başörtüsü eylemlerini örnek göstererek, "Biz o başörtüsü eylemlerini gördük. O kız çocukları üniversite kapılarından yaka paça atılıyorlardı. Hiçbirisi böyle bir şey yapmıyordu. Çok vakur, iffetine sahip çıkacak bir vakarlık içerisinde, davasına hizmet edecek bir şuurla hareket ediyorlardı ve herkes saygı duyuyordu. Burada ise tahrik söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci Abdülkadir Selvi ise yapılanmanın gözaltı süreçlerini dahi algı operasyonuna dönüştürdüğünü savunarak, "Bunlar öyle bir algı operasyonu yürütüyorlar ki, eşi Semra Kuytul 'Biz eylem yaparken polislere, hadi erkekseniz gelin bizi dövün' diye şey yapıyorduk' sözleri var" ifadelerini kullandı.

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"PARALAR ESİŞEHİR'DEKİ ÖRGÜTTEN ÇIKTI" İDDİASI

Soruşturma kapsamında ortaya atılan para iddialarına da değinen Selvi, "İçerideyken nasıl bir tweet atıyorlar anlamıyorum. 'Bu paralar Eskişehir'deki bir örgüte operasyon yapılmış, oradan çıkmış' diyorlar. Ama sonra arama tutanakları ortaya çıkıyor. Örgütün internet sorumlusunun Muhammed Yasin'in evinden para çıkmış" dedi.

Selvi, söz konusu yapıların dini kimlikleriyle ortaya çıkmaları ile evlerden çıktığı belirtilen materyaller arasında karşılaştırma yaparak, "Bu dini cemaatlerin evinden ne çıkardı? Tefsir çıkar, Kur'an-ı Kerim çıkar, takke çıkar, tesbih çıkar, cübbe çıkar, seccade çıkar, Peygamberimizin hayatı çıkar, Yasin-i Şerif çıkar. Ya bunların evlerinden paralar çıkıyor, balya balya. Öbür Furkan'da da paralar çıkıyor, külçe külçe altınlar çıkıyor, silahlar çıkıyor. Ya siz dini cemaat misiniz, bir örgüt müsünüz, neye hizmet ediyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterdi.

"İKİ LİDER VAR, BİRİ ERKEKLERE BİRİ KADINLARA EMİR VERİYOR"

Av. Hadi Dündar ise yapılanmanın liderlik yapısına ilişkin, "Bu yapının iki lideri var. Birincisi Alparslan Kuytul, ikincisi eşi. Biri erkekleri temsil ediyor, erkeklere emir ve talimat veriyor, diğeri de kadınlara emir ve talimat veriyor" dedi.

Sosyal medya kullanımının da bu yapılanma açısından önemli olduğunu belirten Dündar, "Sosyal medyada çok profesyonelce hareket ediyorlar. Alparslan Kuytul gözaltındayken dahi tweet paylaşılıyor. Çünkü emir ve talimat verdiği şahıslara mesajlar vermesi gerekiyor. Aynı şekilde Alparslan Kuytul adına yapılan açıklamalar, diğer taraftan Semra Kuytul adına yapılan açıklamalar var" ifadelerini kullandı.

"349 HESAP ÖRGÜTLÜ YAPILANMA AÇISINDAN İNCELENMELİ"

Dündar, sosyal medya hesaplarının örgütlü yapılanmalar açısından hukuki değerlendirmeye konu olabileceğini belirterek, "İleriki günlerde Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir konu olacak. Örgütlü yapılanmalarda sosyal medyada eğer birlikte hareket edebilecek hesaplar varsa, aynı amaç doğrultusunda hareket ediyorsa, aynı merkezden emir ve talimat alıyorsa, o zaman nasıl bir örgütün kriterlerini belirliyorsak, Yargıtay örgütü ortaya koyduğunda belli bazı kriterleri ortaya koyuyorsa, kriterlerden bir tanesinin de bu olması gerekir. Bu dosyada bunun somut halini görüyoruz" sözleriyle aktardı.

Dündar, 349 sosyal medya hesabının kapatılmasının yanı sıra gözaltı görüntülerinin de belirli bir amaç doğrultusunda kullanıldığını savunarak, "Bir örgütün 349 tane sosyal medya hesabının kapatılmış olması önemli. Gözaltı işlemi gerçekleşirken arkada biri video çekiyor, flaşı açık. Bu polis memuru değil, kendi arkadaşları. Kendi arkadaşları oradaki bütün kaydı çekiyor. Buradaki görüntüler de polis memurlarının görüntüsü değil. Şahıs karşı taraftan seçiyor ve onu manipülatif, algı oluşturacak şekilde kullanıyor" ifadelerini kullandı.