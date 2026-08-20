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Faili meçhul dosyalar tek tek aydınlatılıyor! Türkiye'de hangi isimlerin mezarı açıldı? Feth-i kabir nedir ve hangi örnekler alınır?

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Faili meçhul dosyalar tek tek aydınlatılıyor! Türkiye'de hangi isimlerin mezarı açıldı? Feth-i kabir nedir ve hangi örnekler alınır?

Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt lideri Alihan Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüphelerin ortaya çıkması üzerine feth-i kabir kararı alındı. Denizolgun'un naaşından numune alınmasının ardından Türkiye'deki diğer feth-i kabir dosyaları da yeniden gündeme geldi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, geçmişte öne çıkan feth-i kabir örneklerini ve elde edilen bulguları aktarırken, feth-i kabrin ne olduğunu ve nasıl uygulandığını anlattı.

Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaati lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüphelerin ortaya çıkmasının ardından başsavcılık tarafından feth-i kabir uygulamasına (mezarın yeniden açılması) karar verildi. Merhum bakanın naaşından numuneler alınarak yeniden defnedilmesinin ardından, feth-i kabir uygulamasının Türkiye'de nasıl yapıldığı ve bu işlem sırasında hangi örneklerin alındığı gündeme geldi.

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Türkiye'de geçmişten günümüze verilen feth-i kabir kararlarını ve bu kararların hangi isimler için uygulandığını ayrıntılarıyla anlattı.

DENİZOLGUN'UN MEZARI NEDEN AÇILDI?

"FETH-İ KABİR OSMANLI DÖNEMİNDEN BU YANA UYGULANAN BİR SİSTEM"

Hukuk sisteminde feth-i kabir işlemlerinin amacına ve derinliğine dair detayları ve süreci değerlendiren A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Aslında feth-i kabire şöyle geçmişine dönüp baktığımızda Türkiye'de Osmanlı'ya dayanan ve o süreçten bugüne uygulanan bir çalışma ve özellikle de 1994 yılı itibariyle artık bizim de kendi hukuk yasalarımızda baktığımızda bir hukuk sisteminde bir kanıt olarak kabul ediliyor DNA testi sonuçları. 1994'ten bu yana da bu oldukça uygulanan bir çalışma" ifadelerini kullandı.

Karataş, dün sabah saatlerinde eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un kabrinin açıldığını hatırlatarak, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ile görüştüm. Onların isteği, başvurusu üzerine bu çalışmalar başlatıldı. Kendisi de bunun tüm yönleriyle yapılacak çalışma sonucuyla ortaya konulacağını, feth-i kabir başvurusunun ve olmasını bizzat kendilerinin talep ettiklerini ifade etti." sözleriyle güncel gelişmeleri aktardı.

Faili meçhul dosyalar tek tek aydınlatılıyor! Türkiye'de hangi isimlerin mezarı açıldı? Feth-i kabir nedir ve hangi örnekler alınır? - 1

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR BİR BİR AYDINLANIYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların açılacağına dair duyurusunu hatırlatan Mehmet Karataş, "Hiçbir şey gizli kalmayacak dedi ve bunun üzerine de bu faili meçhul olaylarının açıklanması, ortaya çıkmasındaki en büyük delillerden, en kolaylaştıran adımlardan bir tanesi de feth-i kabir olacak" dedi.

FETH-İ KABİR NEDİR?

Feth-i kabir işleminin tanımını yapan Karataş, "Gömülmüş bir cenazenin adli incelemesi için mezardan çıkarılmasıdır. Amaç ölümle ilgili şüphelileri bilimsel delillerle aydınlatmak. Ölüm nedenini belirlemek, cinayet veya zehirlenme şüphesini araştırmak, DNA ve kimlik testi yapmak, babalık ve soy bağı olup olmadığını belirlemek, yeni delillerle eski dosyaları yeniden incelemek için yapılır." açıklamasında bulundu.

FETH-İ KABİR NASIL YAPILIR?

- Başsavcılık ve mahkeme kararıyla mezarın açılmasına karar verilir

- Cenaze kontrollü şekilde mezardan çıkarılır

- Otopsi ve adli inceleme başlatılır

- DNA, doku, kemik ve diş örnekleri alınır

- Bulguların laboratuvarda incelenmesinin ardından rapor hazırlanır

TÜRKİYE'DE FETH-İ KABİR KARARI VERİLEN İSİMLER

- Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal
- Cem Garipoğlu
- Cem Karaca
- Naim Süleymanoğlu
- Vedat Eczacıbaşı
- Şarık Tara
- Çağla Tuğaltay
- Emine Cebeci
- Arif Ahmet Denizolgun

Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük Türkistan gezisinin ardından aniden rahatsızlanarak 17 Nisan 1993'te hayatını kaybetti. Özal'ın ölümünde zehirlenme ihtimali yıllardır konuşulurken, merhum Cumhurbaşkanının mezarı 2012 yılında feth-i kabir uygulamasıyla açıldı.

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, feth-i kabir uygulamasının yapıldığı vakaları sıralayarak 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal dönemine ilişkin, "2012'de kesin ölümünün anlaşılabilmesi için feth-i kabir yapıldı ama ne yazık ki burada hala bir muamma var ortada." dedi.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun


Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun ardından Kuriş'in dayısı eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde şüphenin ortaya çıkmasıyla feth-i kabir işlemine karar verildi.

A Haber spikeri Banu El, Arif Ahmet Denizolgun vakasındaki şüphelere değinerek, "Adli tıp incelemesi ile ilgili soru işaretleri var. Oradaki uzmanlardan birinin daha sonra FETÖ bağlantısı nedeniyle kamu görevinden ihraç edildiğine dair bir bilgiyi konuşuyoruz. Acaba Turgut Özal'a yapılan feth-i kabir ve bağlantılı işlemlerde çalışan uzmanlar ne kadar sağlıklı bir değerlendirme yaptılar? Buna dair de şüpheler, soru işaretleri belirmiş olsa gerek ki merhum Özal'ın evlatları tekrar bir feth-i kabirin gündeme gelmesi gerektiğine dair düşüncelerini belirtmeye başladılar." sözlerini kaydetti.

Karataş, kabrinin açılmasının ardından yapılan incelemelere hâlen şüpheyle bakıldığını belirterek "Muhtemelen bununla ilgili de önümüzdeki günlerde bir kez daha çalışma yapılma ihtimali yüksek. Bunun da dillendirildiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Faili meçhul dosyalar tek tek aydınlatılıyor! Türkiye'de hangi isimlerin mezarı açıldı? Feth-i kabir nedir ve hangi örnekler alınır? - 2

Arif Ahmet Denizolgun'un ölümündeki şüpheleri tekrar hatırlatan Banu El ise, "15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen sonrasına denk gelen bir vefat. 36 saatlik bir boşluk var, polisin hızla olay yerine intikal etmediği söyleniyor. Adli tıp sürecinde başka ihmal ya da kasıtlı karartmaların yapılmış olabileceği iddialar arasında" dedi.


Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm raporunda yer alan bir doktorun, FETÖ terör örgütünün üyesi olduğunun ortaya çıkmasıyla eski bakanın ölümündeki şüphenin derinleştiğini hatırlatan Mehmet Karataş, "Denizolgun'un mezarında dün sabah saatlerinde feth-i kabir işlemi yapıldı ve numunelerin alınmasının ardından ortaya çıkacak sonuç önümüzdeki günlerde belli olacak." ifadelerini kullandı.


Fethi kabir işlemlerinin sadece DNA ile sınırlı olmadığını belirten Banu El, "Kesici, delici aletlerle yaralanmalarda ya da kurşunla yaralanmalarda giriş yönünün tespiti noktasında kemiklerin vereceği işaretler bir delil oluşturabilir. Aynı şekilde toksikolojik inceleme de feth-i kabir aşamasından sonra saçtan ya da kemikten yapılabiliyor. Bir zehirlenme iddiası varsa bunun tespiti noktasında feth-i kabir oldukça önemli veriler sağlayabiliyor." açıklamasında bulundu.

Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu

Mehmet Karataş, Cem Garipoğlu dosyasındaki son durumu ise, "Münevver Karabulut'un katil zanlısı, cezaevinde ölen kişinin Cem Garipoğlu olmadığına dair iddialar üzerine 2024 yılında feth-i kabire karar verildi ve yapılan çalışmalar sonucu kendi ailesiyle DNA'sı uyumlu çıktı." ifadeleriyle aktardı.

Cem KaracaCem Karaca

Karataş ayrıca; "Anadolu Rock müziğinin ustası Cem Karaca'nın babalık davası için mezarının açıldığını ve Emrah Karaca'nın, Cem Karaca'nın oğlu olduğunu iddia etmesi üzerine usta sanatçıdan alınan numuneler sonucunda oğlu olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Milli halterci Naim Süleymanoğlu Milli halterci Naim Süleymanoğlu

Karataş sözlerinin devamında milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun da mezarının feth-i kabir nedeniyle açıldığını belirterek; "Olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun Japonya'daki kızı Sekai Mori'nin iddiası üzerine 2018'de yapılan incelemede DNA'ların uyuştuğu görüldü." dedi.

Vedat Eczacıbaşı Vedat Eczacıbaşı

Mehmet Karataş ayrıca Vedat Eczacıbaşı ve Şarık Tara dosyalarında da benzer şekilde babalık bağının tespit edildiğini hatırlatırken feth-i kabir işleminin yapılmaması durumunda bu örneklerin hiçbirinin gerçekliğinin ispatlanamayacağına dikkat çekti.

Faili meçhul cinayete kurban giden Çağla Tuğaltay Faili meçhul cinayete kurban giden Çağla Tuğaltay


DEPREM KAYIPLARI VE HALA AÇIK OLAN DOSYALAR

Hâlâ sonuçlanmayan dosyalara değinen Mehmet Karataş, "Çağla Tuğaltay dosyası aslında şu anda hala açık olan bir dosya ve bununla ilgili hala şüpheli durum devam ediyor. Elde edilen DNA örneği; aile bireyleri, komşular ve temas ettiği düşünülen kişilerin DNA örnekleriyle karşılaştırılacak." dedi.

1999 depremine dair dramatik bir örneği de paylaşan Karataş, "Emine Cebeci, oğlu Serkan Cebeci'nin kimliğini belirleyememişti. Tam 18 mezar açıldı ve 11. mezardaki cansız bedenin oğluna ait olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Faili meçhul dosyalar tek tek aydınlatılıyor! Türkiye'de hangi isimlerin mezarı açıldı? Feth-i kabir nedir ve hangi örnekler alınır? - 3


ADLİ TIPTA TOKSİKOLOJİK DEVRİM

Mehmet Karataş ise Türkiye'nin adli tıp noktasında geldiği seviyeye dikkat çekerek "1906 yılında Osmanlı arşivlerinde şüpheli bir ölümün beyin kanamasından olduğu ortaya konabiliyorsa, bugünkü çalışmalar çok daha farklı boyutta. Dünyada da Salvador Dali'nin babalık testi için mezarı açıldı ve biyolojik babası olmadığı anlaşıldı. Filistin lideri Yaser Arafat'ın mezarı zehirlenme şüphesiyle açıldı ve cesedinden yüksek düzeyde polonyum çıktığı doğrulandı." sözleriyle örneklendirdi.

Karataş son olarak, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili de FETÖ'nün izleri var. Türkiye'de artık yeni bir dönem başlıyor ve tüm bu faili meçhuller bir bir ortaya çıkacak" dedi.

Türkiye'nin faili meçhul ölümlere ilişkin önemli bir adım attığını vurgulayan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Türkiye bu anlamda yeni bir döneme geçti. Burada da şüphesiz ki yapılacak olan bu çalışmalarla feth-i kabir en büyük delillerden biri olacak." ifadelerini kullandı.

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