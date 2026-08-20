Faili meçhul dosyalar tek tek aydınlatılıyor! Türkiye'de hangi isimlerin mezarı açıldı? Feth-i kabir nedir ve hangi örnekler alınır?
Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt lideri Alihan Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüphelerin ortaya çıkması üzerine feth-i kabir kararı alındı. Denizolgun'un naaşından numune alınmasının ardından Türkiye'deki diğer feth-i kabir dosyaları da yeniden gündeme geldi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, geçmişte öne çıkan feth-i kabir örneklerini ve elde edilen bulguları aktarırken, feth-i kabrin ne olduğunu ve nasıl uygulandığını anlattı.
Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaati lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüphelerin ortaya çıkmasının ardından başsavcılık tarafından feth-i kabir uygulamasına (mezarın yeniden açılması) karar verildi. Merhum bakanın naaşından numuneler alınarak yeniden defnedilmesinin ardından, feth-i kabir uygulamasının Türkiye'de nasıl yapıldığı ve bu işlem sırasında hangi örneklerin alındığı gündeme geldi.
A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Türkiye'de geçmişten günümüze verilen feth-i kabir kararlarını ve bu kararların hangi isimler için uygulandığını ayrıntılarıyla anlattı.
"FETH-İ KABİR OSMANLI DÖNEMİNDEN BU YANA UYGULANAN BİR SİSTEM"
Hukuk sisteminde feth-i kabir işlemlerinin amacına ve derinliğine dair detayları ve süreci değerlendiren A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Aslında feth-i kabire şöyle geçmişine dönüp baktığımızda Türkiye'de Osmanlı'ya dayanan ve o süreçten bugüne uygulanan bir çalışma ve özellikle de 1994 yılı itibariyle artık bizim de kendi hukuk yasalarımızda baktığımızda bir hukuk sisteminde bir kanıt olarak kabul ediliyor DNA testi sonuçları. 1994'ten bu yana da bu oldukça uygulanan bir çalışma" ifadelerini kullandı.
Karataş, dün sabah saatlerinde eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un kabrinin açıldığını hatırlatarak, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ile görüştüm. Onların isteği, başvurusu üzerine bu çalışmalar başlatıldı. Kendisi de bunun tüm yönleriyle yapılacak çalışma sonucuyla ortaya konulacağını, feth-i kabir başvurusunun ve olmasını bizzat kendilerinin talep ettiklerini ifade etti." sözleriyle güncel gelişmeleri aktardı.
FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR BİR BİR AYDINLANIYOR
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların açılacağına dair duyurusunu hatırlatan Mehmet Karataş, "Hiçbir şey gizli kalmayacak dedi ve bunun üzerine de bu faili meçhul olaylarının açıklanması, ortaya çıkmasındaki en büyük delillerden, en kolaylaştıran adımlardan bir tanesi de feth-i kabir olacak" dedi.
FETH-İ KABİR NEDİR?
Feth-i kabir işleminin tanımını yapan Karataş, "Gömülmüş bir cenazenin adli incelemesi için mezardan çıkarılmasıdır. Amaç ölümle ilgili şüphelileri bilimsel delillerle aydınlatmak. Ölüm nedenini belirlemek, cinayet veya zehirlenme şüphesini araştırmak, DNA ve kimlik testi yapmak, babalık ve soy bağı olup olmadığını belirlemek, yeni delillerle eski dosyaları yeniden incelemek için yapılır." açıklamasında bulundu.
FETH-İ KABİR NASIL YAPILIR?
- Başsavcılık ve mahkeme kararıyla mezarın açılmasına karar verilir
- Cenaze kontrollü şekilde mezardan çıkarılır
- Otopsi ve adli inceleme başlatılır
- DNA, doku, kemik ve diş örnekleri alınır
- Bulguların laboratuvarda incelenmesinin ardından rapor hazırlanır
TÜRKİYE'DE FETH-İ KABİR KARARI VERİLEN İSİMLER
- Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal
- Cem Garipoğlu
- Cem Karaca
- Naim Süleymanoğlu
- Vedat Eczacıbaşı
- Şarık Tara
- Çağla Tuğaltay
- Emine Cebeci
- Arif Ahmet Denizolgun
Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük Türkistan gezisinin ardından aniden rahatsızlanarak 17 Nisan 1993'te hayatını kaybetti. Özal'ın ölümünde zehirlenme ihtimali yıllardır konuşulurken, merhum Cumhurbaşkanının mezarı 2012 yılında feth-i kabir uygulamasıyla açıldı.
A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, feth-i kabir uygulamasının yapıldığı vakaları sıralayarak 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal dönemine ilişkin, "2012'de kesin ölümünün anlaşılabilmesi için feth-i kabir yapıldı ama ne yazık ki burada hala bir muamma var ortada." dedi.