Faili meçhul dosyalar tek tek aydınlatılıyor! Türkiye'de hangi isimlerin mezarı açıldı? Feth-i kabir nedir ve hangi örnekler alınır?

Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaati lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüphelerin ortaya çıkmasının ardından başsavcılık tarafından feth-i kabir uygulamasına (mezarın yeniden açılması) karar verildi. Merhum bakanın naaşından numuneler alınarak yeniden defnedilmesinin ardından, feth-i kabir uygulamasının Türkiye'de nasıl yapıldığı ve bu işlem sırasında hangi örneklerin alındığı gündeme geldi.

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Türkiye'de geçmişten günümüze verilen feth-i kabir kararlarını ve bu kararların hangi isimler için uygulandığını ayrıntılarıyla anlattı.

"FETH-İ KABİR OSMANLI DÖNEMİNDEN BU YANA UYGULANAN BİR SİSTEM"

Hukuk sisteminde feth-i kabir işlemlerinin amacına ve derinliğine dair detayları ve süreci değerlendiren A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Aslında feth-i kabire şöyle geçmişine dönüp baktığımızda Türkiye'de Osmanlı'ya dayanan ve o süreçten bugüne uygulanan bir çalışma ve özellikle de 1994 yılı itibariyle artık bizim de kendi hukuk yasalarımızda baktığımızda bir hukuk sisteminde bir kanıt olarak kabul ediliyor DNA testi sonuçları. 1994'ten bu yana da bu oldukça uygulanan bir çalışma" ifadelerini kullandı.

Karataş, dün sabah saatlerinde eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un kabrinin açıldığını hatırlatarak, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ile görüştüm. Onların isteği, başvurusu üzerine bu çalışmalar başlatıldı. Kendisi de bunun tüm yönleriyle yapılacak çalışma sonucuyla ortaya konulacağını, feth-i kabir başvurusunun ve olmasını bizzat kendilerinin talep ettiklerini ifade etti." sözleriyle güncel gelişmeleri aktardı.