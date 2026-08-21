Denizolgun'un mezarından çıkarılan deliller nasıl incelenecek?

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılmasıyla başlayan adli incelemede gözler hazırlanacak rapora çevrildi. Zehirlenme iddialarının araştırıldığı süreçte Denizolgun’dan alınan doku örnekleri ve mezar toprağı incelenirken, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, Denizolgun'un naaşından hangi numunelerin alındığını ve Adli Tıp Kurumundaki süreci A Haber'e anlattı. Alkan, merhum bakandan saç, kıl, kemik, tırnak ve kefen parçası alındığını ve defnedilen noktadan toprak numunesi alınarak yaklaşık 150 madde ile zehirlenme durumunun araştırılacağını belirtti. Alkan, boyundaki morluk iddiaları nedeniyle boğulma ihtimalinin, kemikte kırık görülmesiyle bulunabileceğini dile getirdi.