Doğu Akdeniz'de kirli ittifak! A Haber'de çarpıcı analiz: Türkiye-Libya mutabakatını bypass etme planı devrede

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmek adına yeni bir provokasyona imza atıyor. Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını geçersiz kılmayı hedefleyen bu ittifakın, Girit ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik hattı projesini bir araç olarak kullanabileceği belirtiliyor. Fransız dev şirketlerinin sürece dahil edilmesiyle bölgede gerilim tırmanırken A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin, Atina yönetiminin asıl hedefinin Türkiye'nin kıta sahanlığı haklarını gasp etmek olduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz'de tansiyon yeniden yükseliyor. Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa'yı aynı denklemde buluşturarak Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatını bypass etmeye yönelik yeni bir hamleye giriştiği belirtilirken bölgede gerilim yeniden tırmandı. LİBYA MUTABAKATINA KARŞI SİNSİ PLAN! LİBYA MUTABAKATINA KARŞI YENİ HAMLE Doğu Akdeniz'deki enerji ve deniz yetki alanları mücadelesinde Yunanistan'ın Türkiye-Libya mutabakatını hedef alan adımları sürüyor. Atina'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte yürüttüğü Girit ile Güney Kıbrıs arasındaki deniz altı elektrik kablosu projesine Fransa'yı da dahil etmesi dikkat çekti. Projenin, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını bypass etmeye yönelik bir araç olarak kullanılıp kullanılamayacağı ve Fransa'nın sürece dahil edilmesinin arkasındaki hedef, A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin tarafından değerlendirildi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) PROJENİN PERDE ARKASINDAKİ "ENOSIS" RÜYASI A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin, "Proje eski. Türkiye'nin zaten Libya ile mutabakatı imzalamasının hemen sonrasında gündeme geldi. Bu, Yunanistan'ın her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yaptığı hamlelere karşı ortaya koyduğu bir proje. Dolayısıyla iki ülke arasında ve geniş coğrafyada, bölgede zaten var olan gerilimi daha da artırıyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri de bu projeye girmişti, İsrail de bu projeye girdi. Proje ne? Deniz altından Güney Kıbrıs'ın, Girit Adası'yla, yani Yunanistan'ın Girit Adası'yla bu proje kapsamında elektrik kablosuyla birbirine bağlanması ve adaya enerji götürülmesi. Baktığımız zaman aslında bu. Ama proje hiç de öyle değil. Çünkü Libya mutabakatı geldikten sonra Yunanistan, var olan mutabakatı yok saymak, hukuk dışı saymak üzere, o çok dedikleri, yani Yunanistan'la Güney Kıbrıs'ı birleştirme Enosis rüyası var ya yıllardır, işte onun bir parçası bu proje." ifadelerini kullandı. TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞU VE İTALYAN ŞİRKETİNİN GERİ ÇEKİLMESİ Sürecin geçmişine ve Türkiye'nin müdahalesine değinen İlhan Tahsin, "Dolayısıyla şimdi ne oldu? İtalyan şirketine vermişlerdi. Geçen yıl Çoban Adası'nın oraya geldikten sonra Türkiye 'Durun' dedi. Yani orada bir bekleyin, çünkü benim karasularımdan, benim Libya ile yapmış olduğum o bölgeden geçiyorsunuz. Dolayısıyla İtalyan gemisi her şeyini topladı, İtalya'nın güneyine, Sicilya tarafına gitti." sözleriyle süreci aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) FRANSA DEVREDE: "KIZGIN PATATESİ MACRON ÇIKARSIN" PLANI Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın yeni stratejisini açıklayan Tahsin, "Yunanistan boş durmadı. Miçotakis ve Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis... Son olarak dünyada oldukça saygın ve büyük bir şirket, yani 100 milyar dolarların üzerinde bir yatırıma sahip bir şirket, Meridian şirketi; bunun da ismi Fransız asıllı bir şirket. Bu projeyi o şirkete devrettiler, hisselerini. Şimdi bu hisseleri buraya devredilince de geçtiğimiz günlerde çok gizli bir toplantı yapıldı. O toplantı da şu: Bunu Yunan basınının bir kısmı yazdı ama Yunan basını genelde buna hiç yer vermedi, çünkü projeyi gizlilikle yürütüyorlar. Büyük hissedar şu anda Fransız Meridian şirketi ya. Dolayısıyla Macron'un bu olaya el atmasını, bölgeye proje başladıktan sonra deniz altı sismik araştırmalar, zeminin dayanıklılığı, bütün bu çalışmalar yapıldığı anda Fransa'dan oraya donanma gemisi, savaş gemisi gönderilmesini istediler. Tabii ki Atina'da Imerisia gazetesinde, oldukça ciddi bir gazete, bunu ileri sürüldü. Ancak bu haber başka bir gazetede hiç görülmedi, duyulmadı.