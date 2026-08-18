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Aileleri yıkan sinsi tehlike! Yasa dışı bahis ve kumar bataklığında gençler hedefte

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aileleri yıkan sinsi tehlike! Yasa dışı bahis ve kumar bataklığında gençler hedefte

Dijital dünyanın karanlık yüzünde hızla büyüyen yasa dışı bahis ve kumar ağı, özellikle gençleri hedef alarak aileleri ve hayatları tehdit ediyor. Trilyonlarca dolarlık küresel hacme ulaşan bu karanlık sektör, Türkiye’de de ağır sosyal ve ekonomik bedeller doğuruyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, gençleri pençesine alan yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığının perde arkasını, büyüyen tehlikenin nedenlerini ve toplumda açtığı derin yaraları uzmanına sordu.

Dijital dünyanın karanlık labirentlerinde kurulan yasa dışı bahis ve kumar tuzakları, toplumun temel taşı olan aile yapısını dinamitliyor. Milyarlarca dolarlık kara paranın döndüğü bu kirli çark, sadece paraları değil, hayalleri ve gelecekleri de yutuyor. "Kolay para" vaadiyle maskelenen bu sinsi zehir, ceplerimize kadar giren uygulamalarla evlatlarımızı hedef alıyor.

Sosyal medyanın reklam oyunlarıyla başlayan bu yolculuk; borç batağına, parçalanan yuvalara ve karanlık suç örgütlerinin kucağına uzanıyor. Devletin kararlı mücadelesine rağmen dijital kalkanların arkasına saklanan bu kirli yapılar, toplumun manevi değerlerini ve ekonomik bağımsızlığını hedef almaya devam ediyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın hazırladığı özel dosyada yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığının nasıl ortaya çıktığı mercek altına alındı.

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Yasa dışı bahsin ulaştığı korkunç boyutlara dikkat çeken Ahmet Nazif Vural, "Yasa dışı bahsin küresel ölçekteki hacmi 5,9 trilyon doları buldu. Ülkemizde ise bu rakam yıllık maliyet oranında 40 milyon doları aşar vaziyette" ifadelerini kullandı.

Aileleri yıkan sinsi tehlike! Yasa dışı bahis ve kumar bataklığında gençler hedefte - 1


BAĞIMLILIK SİNSİCE BAŞLIYOR: YAŞ ARALIĞI 15-24 ARASI DİJİTAL TUZAK: KUMARHANELER ARTIK CEBİMİZDE

Sürecin nasıl başladığını ve kişiyi nasıl ele geçirdiğini anlatan Yeşilay çalışanı "İnsanlar zaten kumara başladıklarında direkt yasa dışı bahisle başlamıyorlar. Herhangi bir bahisle, herhangi bir kumar tipiyle başlıyorlar. Yasa dışı bahis sonrasında kişilerin gideceği bir yol oluyor" dedi.

Teknolojinin kötüye kullanımıyla tehlikenin her an her yerde olduğunu vurgulayan Yeşilay üyesi, "Dijital alanda çok daha rahat hareket edebilen, interneti çok daha iyi kullanan kişiler genellikle genç popülasyon olduğu için bu kümelenmenin genellikle biz 15-24 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Yani aslında tehlike çocuklar büyüdükçe biraz daha büyüyecek gibi görünüyor" uyarısında bulundu.

Yeşilay üyesi, "Önceden kumar oynanması için fiziksel olarak bir alana gidilmesi gerekliydi ama şu anda biliyorsunuz kumarhaneler insanların cebinde, telefonunda, elinde, tabletlerinde. Bu kolay erişim en büyük tehlikelerden bir tanesini aslında oluşturdu" dedi.

Aileleri yıkan sinsi tehlike! Yasa dışı bahis ve kumar bataklığında gençler hedefte - 2

KOLAY YOLDAN PARA KAZANMA DÜŞÜNCESİ OYNAMA İSTEĞİNİ TETİKLİYOR

Kolay para hırsının tetikleyici gücüne vurgu yapan Yeşilay Derneği üyesi ise, "Kazanç herkesi tetiklediği için ve para algısını da artırdığı için kişide burada oynama düşüncesi oluşuyor. Kolay yoldan para kazanma düşüncesi oluşuyor" ifadelerini aktardı.

Aileleri yıkan sinsi tehlike! Yasa dışı bahis ve kumar bataklığında gençler hedefte - 3


Başka bir mağdur yakını ise, "Çoğu akrabamızın, çoğu tanıdıklarımızın evi yıkılmış yani. Oğlu gidiyor oyun oynuyor, babası da bir şey yapamıyor" diyerek toplumsal yaraya parmak bastı.

Aileleri yıkan sinsi tehlike! Yasa dışı bahis ve kumar bataklığında gençler hedefte - 4

Ahmet Nazif Vural ise durumun vahametini, "Sanal bahis veya kumar bataklığına düşmek günümüzde oldukça kolay. Öyle ki elimizde kullanmış olduğumuz telefon, tablet veya herhangi bir bilgisayara gelen herhangi bir metin, herhangi bir mesaj, herhangi bir reklam görüntüsü bizi bu bataklığa sürükleyebilir" sözleriyle ifade etti.

Aileleri yıkan sinsi tehlike! Yasa dışı bahis ve kumar bataklığında gençler hedefte - 5

BAŞVURU SAYILARINDA KORKUTAN ARTIŞ: YÜZDE 24 YÜKSELİŞ

Yardım arayanların sayısındaki artışa dikkat çeken YEDAM üyesi, "Son dönemde özellikle Yeşilay'ın, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne, YEDAM'lara olan başvuruların çok ciddi bir şekilde kumar lehine arttığını görmekteyiz. Özellikle son 7 ayda yüzde 24 gibi bir artış saptadık ki bu çok ciddi bir artış" bilgisini paylaştı.

"ELDE AVUÇTA BİR ŞEY KALMIYOR"

Bir vatandaşın, "Elde avuçta hiçbir şey kalmıyor. Maddi bakımdan zor. Yeterince dijital güvenliği sağlayamıyoruz" sözleri ise denetim ve güvenliğin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Aileleri yıkan sinsi tehlike! Yasa dışı bahis ve kumar bataklığında gençler hedefte - 6

KURTULUŞUN YOLU: AİLE VE PROFESYONEL DESTEK ŞART

Bu bataklıktan kurtulma sürecini ve sosyal maliyeti değerlendiren Yeşilay çalışanı "Kolay para kazanma uğruna sanal bahis veya kumar bataklığına düşmüş olan kişileri bekleyen tablo işte tam da bu şekilde. Öyle ki önce kendileri cebindeki paraları harcayacak, ardından bir borçlanma sürecine geri dönecekler ve bu borçlanmayı ödeyebilmek için aile, akrabayı bu eşiğe dahil edecekler. Ancak gün sonunda kazanan her zaman o bahsi oynatan kasa oluyor." ifadelerini kullandı.

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