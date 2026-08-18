Yasa dışı bahsin ulaştığı korkunç boyutlara dikkat çeken Ahmet Nazif Vural, "Yasa dışı bahsin küresel ölçekteki hacmi 5,9 trilyon doları buldu. Ülkemizde ise bu rakam yıllık maliyet oranında 40 milyon doları aşar vaziyette" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın reklam oyunlarıyla başlayan bu yolculuk; borç batağına, parçalanan yuvalara ve karanlık suç örgütlerinin kucağına uzanıyor. Devletin kararlı mücadelesine rağmen dijital kalkanların arkasına saklanan bu kirli yapılar, toplumun manevi değerlerini ve ekonomik bağımsızlığını hedef almaya devam ediyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın hazırladığı özel dosyada yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığının nasıl ortaya çıktığı mercek altına alındı.

Dijital dünyanın karanlık labirentlerinde kurulan yasa dışı bahis ve kumar tuzakları, toplumun temel taşı olan aile yapısını dinamitliyor. Milyarlarca dolarlık kara paranın döndüğü bu kirli çark, sadece paraları değil, hayalleri ve gelecekleri de yutuyor. "Kolay para" vaadiyle maskelenen bu sinsi zehir, ceplerimize kadar giren uygulamalarla evlatlarımızı hedef alıyor.



BAĞIMLILIK SİNSİCE BAŞLIYOR: YAŞ ARALIĞI 15-24 ARASI DİJİTAL TUZAK: KUMARHANELER ARTIK CEBİMİZDE

Sürecin nasıl başladığını ve kişiyi nasıl ele geçirdiğini anlatan Yeşilay çalışanı "İnsanlar zaten kumara başladıklarında direkt yasa dışı bahisle başlamıyorlar. Herhangi bir bahisle, herhangi bir kumar tipiyle başlıyorlar. Yasa dışı bahis sonrasında kişilerin gideceği bir yol oluyor" dedi.

Teknolojinin kötüye kullanımıyla tehlikenin her an her yerde olduğunu vurgulayan Yeşilay üyesi, "Dijital alanda çok daha rahat hareket edebilen, interneti çok daha iyi kullanan kişiler genellikle genç popülasyon olduğu için bu kümelenmenin genellikle biz 15-24 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Yani aslında tehlike çocuklar büyüdükçe biraz daha büyüyecek gibi görünüyor" uyarısında bulundu.

Yeşilay üyesi, "Önceden kumar oynanması için fiziksel olarak bir alana gidilmesi gerekliydi ama şu anda biliyorsunuz kumarhaneler insanların cebinde, telefonunda, elinde, tabletlerinde. Bu kolay erişim en büyük tehlikelerden bir tanesini aslında oluşturdu" dedi.