Dünya yıldızları Ankara'da buluştu: UFC şampiyonu Khamzat er meydanında
Ankara, 31 ülkeden 145 yabancı sporcu ve Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 1500 pehlivanın katıldığı 3. Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festivali ve Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Organizasyonun onur konuğu UFC şampiyonu Khamzat Chimaev, güreş heyecanına ortak olurken A Haber'e Türkiye sevgisini, kariyerindeki en zorlu rakibini ve kemer hedefini anlattı. Muhabir Abdullah Ünver ve kameraman Barış Yar'ın özel haberiyle Chimaev'in Türkiye mesajları ekrana taşındı.
Ankara, uluslararası dev bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaparak dünya yıldızlarını ağırladı. Keçiören'de düzenlenen 3. Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festivali ve Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası, 31 ülkeden gelen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Organizasyonun onur konuğu olan dünyaca ünlü UFC şampiyonu Khamzat Chimaev, er meydanındaki heyecana ortak olurken A Haber mikrofonlarına çok özel açıklamalarda bulundu. Muhabir Abdullah Ünver ve kameraman Barış Yar'ın özel haberiyle, Chimaev'in Türkiye sevgisi ve kariyerine dair çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.
ER MEYDANINDA ULUSLARARASI HEYECAN
Keçiören, uluslararası bir güreş şölenine imza atarak 31 ülkeden 145 yabancı sporcuyu ve Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 1500 pehlivanı Ankara'da buluşturdu. Rakiplerinin sırtını yere getirmek için büyük bir azimle ter döken güreşçiler, tribünleri dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz anlar yaşattı. Renkli görüntülerin damga vurduğu şampiyonada pehlivanlar ödüllerine kavuşurken, organizasyonun en dikkat çeken ismi ise dünya çapında milyonlarca hayranı olan boksör Khamzat Chimaev oldu.
CHİMAEV'DEN KEÇİÖREN BELEDİYESİ'NE ZİYARET
UFC şampiyonu Chimaev, dev organizasyon öncesinde Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı makamında ziyaret etti. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu ünlü sporcu, gördüğü sevgi karşısında memnuniyetini gizleyemedi. Chimaev, daha sonra festival alanına geçerek müsabakaları yerinden takip etti.
"TÜRKİYE İLE HER ZAMAN KARDEŞİZ"
A Haber mikrofonlarına konuşan ünlü dövüşçü Khamzat Chimaev, Türkiye'ye olan bağını, "Her zaman kardeş olduğumuzu düşündüm ve öyle de kalıyor. Burada bulunmayı seviyorum, sık sık İstanbul'a geliyorum. Bizi böyle sıcak karşılamaları çok hoş. Burada olmaktan mutluyum." sözleriyle ifade etti. Türkiye'ye yabancı olmadığını vurgulayan Chimaev, gördüğü misafirperverlikten dolayı minnettar olduğunu belirtti.
KARİYERİNDEKİ EN ZORLU RAKİBİ AÇIKLADI
Dövüş dünyasındaki başarısıyla tanınan Chimaev, kariyerine dair sorulan sorulara da samimiyetle yanıt verdi. Kariyerindeki en zorlu rakibinin kim olduğu sorusuna Chimaev, "Kendim." cevabını vererek, başka kimseden çekinmediğini, "Hayır, başka kimse yok." sözleriyle dile getirdi. Korktuğu bir rakibi olup olmadığına dair ise Chimaev, "Bilmem ki, korkmak... Kimden korkacağım ki?" ifadelerini kullanarak kendine olan güvenini tazeledi.
HEDEF: KEMERİ GERİ ALMAK
Gelecek planlarından bahseden şampiyon dövüşçü, "Kemerimi geri almak istiyorum. Bakalım orada kim olacak, benim için pek bir farkı yok. Kimi verirlerse onunla dövüşeceğiz." şeklinde konuştu. Dövüş dışındaki hayatında kendisini en çok iyilik yapmanın mutlu ettiğini belirten Chimaev, "Dövüş dışı... İyi ve güzel işler, iyilikler yapmak beni mutlu ediyor." sözlerini kullandı.
TÜRK HALKINA KARDEŞLİK MESAJI
Türkiye ve Türk insanına olan şükranlarını sunan Chimaev, "Çok büyük teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm zamanlar boyunca aramızda var olan kardeşlik ilişkilerimiz için. Yüce Allah bunu hem bu dünyada hem de gelecekte daim kılsın." dualarıyla konuşmasını sonlandırdı. Festivaldeki rolüne de değinen Chimaev, "Bugün seyirci olarak izleyeceğiz, bizim çocukları destekleyip takip edeceğiz." açıklamasında bulundu.