Dünya yıldızları Ankara'da buluştu: UFC şampiyonu Khamzat er meydanında

Ankara, uluslararası dev bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaparak dünya yıldızlarını ağırladı. Keçiören'de düzenlenen 3. Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festivali ve Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası, 31 ülkeden gelen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Organizasyonun onur konuğu olan dünyaca ünlü UFC şampiyonu Khamzat Chimaev, er meydanındaki heyecana ortak olurken A Haber mikrofonlarına çok özel açıklamalarda bulundu. Muhabir Abdullah Ünver ve kameraman Barış Yar'ın özel haberiyle, Chimaev'in Türkiye sevgisi ve kariyerine dair çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

ER MEYDANINDA ULUSLARARASI HEYECAN

Keçiören, uluslararası bir güreş şölenine imza atarak 31 ülkeden 145 yabancı sporcuyu ve Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 1500 pehlivanı Ankara'da buluşturdu. Rakiplerinin sırtını yere getirmek için büyük bir azimle ter döken güreşçiler, tribünleri dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz anlar yaşattı. Renkli görüntülerin damga vurduğu şampiyonada pehlivanlar ödüllerine kavuşurken, organizasyonun en dikkat çeken ismi ise dünya çapında milyonlarca hayranı olan boksör Khamzat Chimaev oldu.

CHİMAEV'DEN KEÇİÖREN BELEDİYESİ'NE ZİYARET

UFC şampiyonu Chimaev, dev organizasyon öncesinde Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı makamında ziyaret etti. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu ünlü sporcu, gördüğü sevgi karşısında memnuniyetini gizleyemedi. Chimaev, daha sonra festival alanına geçerek müsabakaları yerinden takip etti.