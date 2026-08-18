ABD ve İran arasında müzakere süreci devam etmesine rağmen Trump'ın açıklamaları ve 60 günlük mutabakat anlaşmasının dolmasıyla bölgedeki saldırı gerilimi sürüyor.

İRAN'IN ARDINDAN UMMAN'A GÖZDAĞI

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazının çok yakında "ABD toprağı" ilan edileceğini öne sürerken, İran'ın yanı sıra gözünü Umman'a çevirerek tehditler savurdu. Trump ABD'nin Hürmüz Boğazındaki faaliyetlerine müdahale etmesi durumunda Umman'a saldırı yapabileceklerini belirtti.

ABD Başkanı Fox News'e verdiği röportajında İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileri ile gizli iletişim kanalları olduğunu vurgulayarak Tahran yönetiminin teslim olması gerektiğini savundu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Orta Doğu'da savaşın genişleme riski günden güne artarken A Haber'de Gündem Özel programına konuşan gazeteci Mete Sohtaoğlu, ABD-İran gerilimine ilişkin son durumu ve olası saldırı senaryolarını değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.



EYLÜL VE EKİM AYLARI İÇİN "ASKERİ HAMLE" UYARISI

Körfez'deki iklim şartlarının askeri teknoloji üzerindeki etkisine değinen Mete Sohtaoğlu, "Körfez bölgesinde 50-52 dereceye varan sıcaklık ve kum fırtınalarının olduğu dönem bitiyor. Eylül ve ekim ayı artık Amerikan askeri birlikleri için İran'a bir askeri hamle yapabilmek için havanın berrak olduğu, yani sensörlerin ve erken uyarı sistemlerinin çalışacağı bir dönem." ifadelerini kullandı.

"FALCON STRIKE" İLE İRAN'A YENİ BASKI PLANI

ABD'nin bölgedeki yeni askeri yapılanmasını deşifre eden Sohtaoğlu, "Amerika Birleşik Devletleri bölgede insansız hava araçlarından (İHA) oluşan yeni bir yapılanmaya gitti. Task Force Falcon Strike (Kartal Vuruşu) ismini taşıyan bu yeni güç, İran için yeni bir saldırı ve hazırlık anlamına geliyor. Daha önce gördüğümüz bombardımanlardan ziyade İran hava sahasını ve kıyıdaki İran birliklerini baskı altına alabilmek için oluşturuldu." dedi.

Sohtaoğlu ABD'nin temel mantığının İran'ın etkili füze ve İHA'larına karşı daha düşük maliyetli İHA sürüleriyle saldırı düzenlemek veya İran'ı caydırmak olduğunu belirtti.

USS ABRAHAM LINCOLN GEMİSİNDE PSİKOLOJİK KRİZ

Sohtaoğlu, ABD askerlerinin 2o0 günü aşkın süredir Umman Denizi açıklarında olduğunu ve Abraham Lincoln savaş gemisindeki askerlerin temel ihtiyaçları nedeniyle sıkıntılar yaşadığını belirterek "Görselde her ne kadar işler yolunda görünse de durum pek öyle değil. Abraham Lincoln gemisinde 200 gündür denizde olan gemiciler var ve psikolojilerinin pek iyi olmadığı yönünde bilgiler geliyor. Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini söyleyen Trump'ın ordusu da içeride ciddi bir savaş hali ve yıpranma yaşıyor." açıklamasında bulundu.