CANLI YAYIN

Hürmüz’ü baypas etme planı devrede mi? Boğaza bağımlılığı azaltacak arayış: Alternatif rotalar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Hürmüz’ü baypas etme planı devrede mi? Boğaza bağımlılığı azaltacak arayış: Alternatif rotalar

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan saldırılar Orta Doğu'da gerilimi zirveye taşırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ateşkes bitti, bu gece çok ağır vuracağız" sözleri gözleri bir kez daha Hürmüz Boğazı'na çevirdi. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan uzman isimler, Hürmüz'ün kaderini değiştirebilecek kritik senaryoları masaya yatırırken, en dikkat çeken başlığın yeni enerji ve ticaret rotalarıyla boğazın baypas edilmesi olduğu vurgulandı. "Hürmüz kıymetini azaltırsa kriz olmaktan da çıkacak" değerlendirmesi ise dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşına ilişkin "Ateşkes bitti, bu gece çok ağır vuracağız" açıklaması bölgede tansiyonu zirveye taşıdı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda tankerleri hedef alması ve İsrail'in "savaş" tamtamları çalmasıyla derinleşen krizin şifrelerini, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Akademisyen Dr. Tolga Sakman ve Gazeteci Bercan Tutar A Haber ekranlarında masaya yatırdı.

HÜRMÜZ'Ü BAYPAS PLANI HIZLANDI: ALTERNATİF ENERJİ KORİDORLARI ÖNE ÇIKIYOR

TRUMP'TAN NATO ZİRVESİNDE KRİTİK MESAJ

Programda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya varmasının ardından yaptığı açıklamaların bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdığı vurgulandı. Trump'ın, "İran görüşmelere devam etmemizi talep etti, bunu yapmayı kabul ettik ancak Amerika kendilerine kesin bir dille ateşkesin bittiğini bildirmiştir" ve "Mutabakat bitti, ateşkes bitti. Bence bitti. Bu gece de çok ağır vuracağız" sözlerinin ardından İsrail'den peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldiğine işaret edildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın "Üçüncü kez daha büyük bir güçle vuracağız", İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise "Yeni planlar hazırladık, büyük operasyonlar bekleniyor, hazırlıklı olun" ifadelerinin, bölgede yeni bir askeri tırmanış ihtimalini güçlendirdiği değerlendirmesi paylaşıldı.

Hürmüz’ü baypas etme planı devrede mi? Boğaza bağımlılığı azaltacak arayış: Alternatif rotalar - 1

"TRUMP KURULAN TUZAĞI BİLİYOR"

Gelişmeleri değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Trump bunu açıkladığı anda da yayındaydık. Merak etmeyin, bu savaş büyümez. Bu sadece Amerika tarafından hani bir ihtar niyetli, 'altta kalmayalım' diye. Düşünsene sen şimdi bir racon kesmişsin argo tabirle, bütün NATO ülkeleri bir aradasın. Son dakika haberi geliyor, salonun ortasına düşüyor: 'İran, dört tane tankeri vurdu.' Buna şimdi bir şekilde cevap vermen lazım. O da 'Çok sert bir saldırı bu gece yapacağız' diye cevap verdi. Hemen arkasından 'Eyvah, başa döndük, kıyamet savaşı' senaryosu konuşuldu. Korkmayın dedim, girmez. Bak orada bile İran gitti Kuveyt, Bahreyn ve Umman'ı vurdu. Sana saldıran Amerika, bir anda oralar saldırıya uğradı. Merak etmeyin, bu tansiyon sabaha düşer dedim. Niye? Çünkü kurulan tuzağı biliyor Trump" ifadelerini kullandı.

Hürmüz’ü baypas etme planı devrede mi? Boğaza bağımlılığı azaltacak arayış: Alternatif rotalar - 2

HÜRMÜZ'DEKİ KRİTİK 30 GÜN VE İRAN'IN KAZANIMLARI

Akademisyen Dr. Tolga Sakman, metnin içeriğine ve sahadaki yansımalarına değinerek, "Şimdi bu gemilerin vurulmasıyla ilgili Coşkun Komutanımızın söylediği bir olasılık. Ama bir de farklı bir nokta var. Metinde, '30 gün içerisinde açılacak Hürmüz ve savaş öncesi duruma dönülecek' deniyor. Yani burada İran'ın herhangi bir tahakkümünün olmayacağı anlaşılıyor. Metne tamamına baktığımızda neredeyse bütün maddeler İran'ın kazandığı bir metin. Ama Hürmüz'de kazanmıyor. Burası her iki tarafın da kazanmadığı, savaş öncesi duruma dönmek. Batıdan İngiltere ve Fransa, doğudan ise Çin ve Hindistan buranın normale dönmesi için bastırıyor. Evet, imza atıldı ama içeride bunu kabul etmedi İranlı komutanlar. İran'da siyaset ne zaman yumuşak davransa Devrim Muhafızları ya sözlü ya da silahlı uyarıda bulunuyor. Ben bu gemilerin vurulmasını, 'Siz yine mecburen benim kara sularımdan geçeceksiniz, ben ona göre tedbir alacağım' mesajı olarak okuyorum" şeklinde konuştu.

Hürmüz’ü baypas etme planı devrede mi? Boğaza bağımlılığı azaltacak arayış: Alternatif rotalar - 3

SABOTAJIN HEDEFİ: SAVAŞI YENİDEN HARLATMAK

Denklemin karmaşıklığına dikkat çeken Gazeteci Bercan Tutar, "Birçok faktör var. Mesela İran'ın sıkışmışlığı. 12 milyar dolarlık fonların hemen serbest bırakılmasını istemişti İran. Amerika, Trump orada biraz ayak diriyor. O sıcak paraya olan ihtiyaçlarını geciktiriyor, ona tepkileri de var biraz" değerlendirmesinde bulundu.

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise sabotajın asıl amacını şu sözlerle açıkladı:

"Burada bu sabotajın amacı 'Hürmüz'de ben hükmedeyim' değil. Alenen Amerika'yı sabote edip savaşı tekrar harlatmak. Maksat bu. Yoksa savaş öncesi duruma dönüleceğini herkes biliyor. Trump önemli bir şey açıkladı; 'İran tam da serbest petrol satış yetkisini almıştı' dedi. Bu İran'ın hayatında bulamayacağı bir fırsat. İstediğin her şey olmuş."

Hürmüz’ü baypas etme planı devrede mi? Boğaza bağımlılığı azaltacak arayış: Alternatif rotalar - 4

İSRAİL VE DEVRİM MUHAFIZLARI DENKLEMİ

Akademisyen Dr. Tolga Sakman, saldırının sonuçlarının kime hizmet ettiğine ilişkin analizini paylaşarak, "İran için her şey umduğunun ötesinde yolunda gidiyor. Trump, Amerika'da 'tarihin en kötü anlaşması' diye yerden yere vuruluyor. Şimdi sen böyle bir durumda bu saldırıyı gerçekleştirdiğin an ben Tel Aviv'e dönerim. Kimi aktive ettin? Devrim Muhafızları. Şunu hatırlatalım; İran'ın 'burayı kapattım' demesine gerek yok. Sigorta şirketleri 'ben bu saldırılar varken geçen gemileri sigortalamıyorum' dediği anda bu gemiler zaten hareket edemez" sözlerini kaydetti.

Hürmüz’ü baypas etme planı devrede mi? Boğaza bağımlılığı azaltacak arayış: Alternatif rotalar - 5

HÜRMÜZ'Ü BAYPAS ETME PLANI DEVREDE

Programda dikkat çeken değerlendirmelerden biri de Hürmüz Boğazı'nın alternatif enerji koridorlarıyla baypas edilmesine yönelik planlar oldu. Akademisyen Dr. Tolga Sakman, son dönemde Hürmüz'e bağımlılığı azaltacak projelerin hız kazandığını belirterek, "Önceden bu kadar yığılma yoktu bu tarafta. Hürmüz'ün değersizleştirilmesi çalışması devam ediyor. Hürmüz kıymetini azaltırsa kriz olmaktan da çıkacak" ifadelerini kullandı. Sakman, bölgedeki limanlarda gemi yoğunluğunun arttığına dikkat çekerek, bunun alternatif güzergâhlara hazırlığın göstergesi olduğunu söyledi.

Hürmüz’ü baypas etme planı devrede mi? Boğaza bağımlılığı azaltacak arayış: Alternatif rotalar - 6

"GÜNLÜK 7-8 MİLYON VARİLLİK PETROLÜ BORU HATLARIYLA GÖNDERİYOR"

Gazeteci Bercan Tutar ise Körfez ülkelerinin bu doğrultuda önemli adımlar attığını belirterek, "Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan şimdiden günlük 7-8 milyon varillik petrolü boru hatlarıyla gönderiyor, yani boğazın dışına çıkarıyor" dedi. Tutar, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Boru Hattı'nı aktif şekilde kullandığını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise hem mevcut boru hattını genişlettiğini hem de petrolü kara yoluyla alternatif limanlara ulaştırarak Hürmüz'e olan bağımlılığı azaltmaya çalıştığını ifade etti. Uzmanlara göre bu projelerin yaygınlaşması, Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji ticaretindeki stratejik ağırlığını zamanla azaltabilecek en kritik gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

İranda saldırılar Hürmüz savaşına evrilebilirİranda saldırılar Hürmüz savaşına evrilebilir İRAN'DA SALDIRILAR HÜRMÜZ SAVAŞINA EVRİLEBİLİR
Motorine ikinci zam pompaya yansıdıMotorine ikinci zam pompaya yansıdı MOTORİNE İKİNCİ ZAM POMPAYA YANSIDI
Hürmüz krizine rağmen Türk limanlarında büyüme!Hürmüz krizine rağmen Türk limanlarında büyüme! HÜRMÜZ KRİZİNE RAĞMEN TÜRK LİMANLARINDA BÜYÜME!

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın