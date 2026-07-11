Hürmüz’ü baypas etme planı devrede mi? Boğaza bağımlılığı azaltacak arayış: Alternatif rotalar

SABOTAJIN HEDEFİ: SAVAŞI YENİDEN HARLATMAK

Denklemin karmaşıklığına dikkat çeken Gazeteci Bercan Tutar, "Birçok faktör var. Mesela İran'ın sıkışmışlığı. 12 milyar dolarlık fonların hemen serbest bırakılmasını istemişti İran. Amerika, Trump orada biraz ayak diriyor. O sıcak paraya olan ihtiyaçlarını geciktiriyor, ona tepkileri de var biraz" değerlendirmesinde bulundu.

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise sabotajın asıl amacını şu sözlerle açıkladı:

"Burada bu sabotajın amacı 'Hürmüz'de ben hükmedeyim' değil. Alenen Amerika'yı sabote edip savaşı tekrar harlatmak. Maksat bu. Yoksa savaş öncesi duruma dönüleceğini herkes biliyor. Trump önemli bir şey açıkladı; 'İran tam da serbest petrol satış yetkisini almıştı' dedi. Bu İran'ın hayatında bulamayacağı bir fırsat. İstediğin her şey olmuş."