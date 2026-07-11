Hürmüz’ü baypas etme planı devrede mi? Boğaza bağımlılığı azaltacak arayış: Alternatif rotalar
ABD ile İran arasında yeniden tırmanan saldırılar Orta Doğu'da gerilimi zirveye taşırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ateşkes bitti, bu gece çok ağır vuracağız" sözleri gözleri bir kez daha Hürmüz Boğazı'na çevirdi. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan uzman isimler, Hürmüz'ün kaderini değiştirebilecek kritik senaryoları masaya yatırırken, en dikkat çeken başlığın yeni enerji ve ticaret rotalarıyla boğazın baypas edilmesi olduğu vurgulandı. "Hürmüz kıymetini azaltırsa kriz olmaktan da çıkacak" değerlendirmesi ise dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşına ilişkin "Ateşkes bitti, bu gece çok ağır vuracağız" açıklaması bölgede tansiyonu zirveye taşıdı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda tankerleri hedef alması ve İsrail'in "savaş" tamtamları çalmasıyla derinleşen krizin şifrelerini, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Akademisyen Dr. Tolga Sakman ve Gazeteci Bercan Tutar A Haber ekranlarında masaya yatırdı.
TRUMP'TAN NATO ZİRVESİNDE KRİTİK MESAJ
Programda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya varmasının ardından yaptığı açıklamaların bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdığı vurgulandı. Trump'ın, "İran görüşmelere devam etmemizi talep etti, bunu yapmayı kabul ettik ancak Amerika kendilerine kesin bir dille ateşkesin bittiğini bildirmiştir" ve "Mutabakat bitti, ateşkes bitti. Bence bitti. Bu gece de çok ağır vuracağız" sözlerinin ardından İsrail'den peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldiğine işaret edildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın "Üçüncü kez daha büyük bir güçle vuracağız", İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise "Yeni planlar hazırladık, büyük operasyonlar bekleniyor, hazırlıklı olun" ifadelerinin, bölgede yeni bir askeri tırmanış ihtimalini güçlendirdiği değerlendirmesi paylaşıldı.
"TRUMP KURULAN TUZAĞI BİLİYOR"
Gelişmeleri değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Trump bunu açıkladığı anda da yayındaydık. Merak etmeyin, bu savaş büyümez. Bu sadece Amerika tarafından hani bir ihtar niyetli, 'altta kalmayalım' diye. Düşünsene sen şimdi bir racon kesmişsin argo tabirle, bütün NATO ülkeleri bir aradasın. Son dakika haberi geliyor, salonun ortasına düşüyor: 'İran, dört tane tankeri vurdu.' Buna şimdi bir şekilde cevap vermen lazım. O da 'Çok sert bir saldırı bu gece yapacağız' diye cevap verdi. Hemen arkasından 'Eyvah, başa döndük, kıyamet savaşı' senaryosu konuşuldu. Korkmayın dedim, girmez. Bak orada bile İran gitti Kuveyt, Bahreyn ve Umman'ı vurdu. Sana saldıran Amerika, bir anda oralar saldırıya uğradı. Merak etmeyin, bu tansiyon sabaha düşer dedim. Niye? Çünkü kurulan tuzağı biliyor Trump" ifadelerini kullandı.
HÜRMÜZ'DEKİ KRİTİK 30 GÜN VE İRAN'IN KAZANIMLARI
Akademisyen Dr. Tolga Sakman, metnin içeriğine ve sahadaki yansımalarına değinerek, "Şimdi bu gemilerin vurulmasıyla ilgili Coşkun Komutanımızın söylediği bir olasılık. Ama bir de farklı bir nokta var. Metinde, '30 gün içerisinde açılacak Hürmüz ve savaş öncesi duruma dönülecek' deniyor. Yani burada İran'ın herhangi bir tahakkümünün olmayacağı anlaşılıyor. Metne tamamına baktığımızda neredeyse bütün maddeler İran'ın kazandığı bir metin. Ama Hürmüz'de kazanmıyor. Burası her iki tarafın da kazanmadığı, savaş öncesi duruma dönmek. Batıdan İngiltere ve Fransa, doğudan ise Çin ve Hindistan buranın normale dönmesi için bastırıyor. Evet, imza atıldı ama içeride bunu kabul etmedi İranlı komutanlar. İran'da siyaset ne zaman yumuşak davransa Devrim Muhafızları ya sözlü ya da silahlı uyarıda bulunuyor. Ben bu gemilerin vurulmasını, 'Siz yine mecburen benim kara sularımdan geçeceksiniz, ben ona göre tedbir alacağım' mesajı olarak okuyorum" şeklinde konuştu.