Skandal sözleri sonrası tutuklanmıştı! Türker Ertürk'ün ifadesi A Haber'de
Sosyal medyada paylaştığı videodaki ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan emekli Tuğamiral Türker Ertürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. "Bu hükümet öyle ya da böyle, acılı ya da acısız değişecek" sözleriyle tepki çeken Ertürk'ün İfadesine A Haber ulaştı. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren uzman isimlerden Avukat Hadi Dündar, bu ifadelerin demokratik bir eleştiri değil, açık bir darbe çağrısı ve toplumda infial yaratma çabası olduğunu vurguladı. Dündar, Türkiye’nin darbe geçmişine atıfta bulunarak, bu tür söylemlerin meşru hükümeti gayrimeşru yollarla devirme niyetini ortaya koyduğunu belirtti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sanal medya hesabında paylaştığı video içerikleri hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Ertürk, 'halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi tamamlanan Ertürk, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Türker Ertürk, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
"BU SÖZLER SİYASİ BİR ÖNGÖRÜ DEĞİL, AÇIK BİR TEHDİTTİR"
Programda söz konusu açıklamaların içeriğine dikkat çeken Hadi Dündar, "Sözlerin içerisinde herhangi bir şekilde siyasi bir yorum göremiyoruz. Ya da en azından hükümetin nasıl değişmesi gerektiğiyle ilgili demokratik bir alternatif veya söylem bulunmuyor. Direkt bir tehdidin olduğunu görüyoruz. 'Ya öyle, ya böyle bu hükümet değişecek' demek; eğer meşru yollarla, yani siyasi partiler sandıkta kazanamıyorsa, o zaman zorla hükümetin değiştirilmesi yoluna başvurulması gerekir demektir" ifadelerini kullandı.
"DARBECİ ZİHNİYETİN AYNI SÖYLEMLERİ"
Türkiye'nin demokrasi tarihindeki karanlık dönemleri hatırlatan Dündar, "Biz Türkiye'de yaşıyoruz; geçmişimizde darbelerin, muhtıraların, 15 Temmuz'un, 17-25 Aralık'ın ve 28 Şubat'ın yaşandığı bir süreç var. Fırsatını buldukları her anda hükümeti devirmek isteyen bir zihniyetin varlığını biliyoruz. Buradaki cümleler de tam olarak o darbeleri gerçekleştirenlerin kendilerini dayandırdıkları argümanların aynısıdır" sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ, SUÇ TEŞKİL EDEN TEHDİT Mİ?
Sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirten Avukat Hadi Dündar, "Bir şahıs çıkıp bunları söylediğinde 'ifade özgürlüğü' diyemeyiz. O zaman herkes devletin kurumlarını itibarsızlaştırsın, meşru hükümeti gayrimeşru yollarla devirmek için fikir açıklasın. Burada ciddi bir tehlike vardır. Savcılık makamı da bu tehlikeyi gördüğü için soruşturma başlattı. Sulh Ceza Hakimliği, halk arasında korku ve panik oluşturma ihtimalini değerlendirerek şahsı tutukladı" dedi.