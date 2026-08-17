Skandal sözleri sonrası tutuklanmıştı! Türker Ertürk'ün ifadesi A Haber'de

ULUSLARARASI MÜDAHALE VE "ACILI-ACISIZ" DEĞİŞİM PLANI Hadi Dündar, açıklamaların sadece iç siyaseti değil, uluslararası dengeleri de hedef aldığını belirterek, "Burada daha da farklı bir nokta var; 'Eğer demokratik girişimlerle iktidarı düşüremezsek, uluslararası girişimler yapılacak' deniliyor. Bu, yurt dışından bir beklentinin, uluslararası istihbarat örgütlerinin hükümeti devirme planlarına yönelik bir umudun dışa vurumudur. 'Acılı' kısmına gelince; bu darbe demektir, kan demektir. 60'lı, 70'li yıllarda Latin Amerika'daki faşist askeri cuntaların mantığıyla aynıdır. Sabah erken kalkan generalin darbe yaptığı o karanlık zihniyetin bir uzantısıdır" açıklamasında bulundu.

Fotoğraf-A Haber

SİSTEMLİ BİR GÜVENSİZLİK VE PSİKOLOJİK HARP

Gazeteci Mete Sohtaoğlu, yürütülen faaliyetlerin arka planındaki asıl niyetin toplumsal güveni sarsmak olduğunu belirterek, "Psikolojik olarak insanları korkutmak, güvensizlik aşılamak, devletle ya da hükümetle vatandaşların arasındaki o güven iş birliğini zedelemek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Sohtaoğlu, bazı isimlerin özellikle Suriye meselesinden bu yana radarında olduğunu vurgulayarak, "Sistematik olarak sinir bozan, sürekli hükümetin ya da devletin yaptığı işleri küçümseyen, aynı zamanda aşağılayan ve alay eden bir tavır var. Bu kişilerin hem yurt dışından fonlandığını biliyoruz hem de sosyal medyadaki görünürlüklerini kullanarak belli bir kesimi etkilemeye çalıştıklarını görüyoruz" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

"HALK İRADESİNDEN RAHATSIZ OLAN BİR KESİM VAR"

Mete Sohtaoğlu'nun ardından değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Gaffar Yakınca, Türkiye'deki demokratik süreçlerden rahatsızlık duyan odaklara sert eleştiriler yönelterek, "Türkiye'deki halk iradesinin tecellisinden rahatsız olan küçük ama sesi çok çıkan bir kesim var. Halk iradesi ne demek? Cumhuriyetimizi kurduk, Meclisimiz halk oyuyla seçiliyor, Cumhurbaşkanımızı doğrudan halk oyuyla seçiyoruz. Benim oyumla bir şirketin CEO'sunun ya da bir ev hanımının oyu bir. Bu bizim meşru gördüğümüz bir düzendir" dedi. Son seçim sonuçlarına da değinen Yakınca, "Sayın Erdoğan ilk turda kazanamadı, itiraz mı etti? Hayır. İkinci tura gidildi ve halkın iradesiyle tekrar seçildi. Halk 'Kılıçdaroğlu' deseydi de başımızın üstüne diyecektik. Bu kadar basit ve anayasal bir düzenin içindeyiz" ifadelerini kullandı.