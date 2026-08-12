İran-ABD savaşında deniz hattındaki gerilim yeniden tırmandı. The Wall Street Journal'ın özel haberine göre ABD güçleri, İran limanlarına yönelik ablukayı aşmaya çalışan Panama bandıralı M/V Vela Nova adlı gemiye iki Hellfire füzesi fırlattı. Reuters ise aynı saatlerde Umman Körfezi ve Babülmendep Boğazı'nda gemilere yönelik yeni saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Gelen son dakika bilgisine göre ABD ve İran ateşkesi uzatmak için anlaşmaya vardı.

ABD'nin gemiye müdahalesi, İran-ABD savaşında deniz taşımacılığı üzerindeki baskının yeniden arttığı bir döneme denk geldi. Reuters'a göre ABD güçleri Vela Nova'ya Umman Körfezi'nde müdahale ederken, İran destekli Husiler de Babülmendep Boğazı'nda Mısır'a ait Tihamah adlı yük gemisine saldırdı. Saldırıda dört mürettebat ile iki Yemenli kurtarma görevlisi hayatını kaybetti.

Tahran ise Washington kendi şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını açıkladı. Reuters'a göre İran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai, şartlar arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesinin bulunduğunu söyledi. Hürmüz'deki gemi trafiği de savaş öncesindeki günlük 125-140 gemilik seviyeden ciddi biçimde gerileyerek pazartesi günü yalnızca 6 gemiye düştü.

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