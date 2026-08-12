CANLI Son dakika! Pakistan kaynakları: ABD ve İran ateşkesi uzatmak için anlaşmaya vardı
İran-ABD savaşında deniz hattındaki gerilim yeniden tırmandı. The Wall Street Journal'ın özel haberine göre ABD güçleri, İran limanlarına yönelik ablukayı aşmaya çalışan Panama bandıralı M/V Vela Nova adlı gemiye iki Hellfire füzesi fırlattı. Reuters ise aynı saatlerde Umman Körfezi ve Babülmendep Boğazı'nda gemilere yönelik yeni saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Gelen son dakika bilgisine göre ABD ve İran ateşkesi uzatmak için anlaşmaya vardı.
ABD'nin gemiye müdahalesi, İran-ABD savaşında deniz taşımacılığı üzerindeki baskının yeniden arttığı bir döneme denk geldi. Reuters'a göre ABD güçleri Vela Nova'ya Umman Körfezi'nde müdahale ederken, İran destekli Husiler de Babülmendep Boğazı'nda Mısır'a ait Tihamah adlı yük gemisine saldırdı. Saldırıda dört mürettebat ile iki Yemenli kurtarma görevlisi hayatını kaybetti.
Tahran ise Washington kendi şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını açıkladı. Reuters'a göre İran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai, şartlar arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesinin bulunduğunu söyledi. Hürmüz'deki gemi trafiği de savaş öncesindeki günlük 125-140 gemilik seviyeden ciddi biçimde gerileyerek pazartesi günü yalnızca 6 gemiye düştü.
İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN GELİŞMELER
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ABD VE İRAN ATEŞKESİ UZATMAK İÇİN ANLAŞMAYA VARDI
Pakistan kaynaklarına göre ABD ve İran, gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
İRAN CUMHURBAŞKANI, ABD İLE MÜZAKERELERİN ARABULUCUSU PAKİSTAN'IN İÇİŞLERİ BAKANI'NI TAHRAN'DA KABUL ETTİ
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Rıza Nakvi, Tahran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.
İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Tahran'ı ziyaret eden Nakvi, Pezeşkiyan tarafından kabul edildi.
Görüşmede, İran ve Pakistan arasındaki "ayrıcalıklı ilişkileri ve derin bağları" vurgulayan Pezeşkiyan, İran'ın iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmeye ve siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve güvenlik alanlarında işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ikili işbirliğinin düzeyini artırmak için mevcut kapasitelerin kullanılmasının gerekliliğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"İran, her iki ülkenin de çıkarına olan tüm alanlarda Pakistan ile ilişkilerini daha da derinleştirmeye ve ortak işbirliğinin geliştirilmesinin önünü açmaya hazırdır. İkili ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin derinleştirilmesi, iki ülkenin karşılıklı çıkarlarının güvence altına alınmasına ve bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine yardımcı olabilir."
Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ise Tahran ziyaretinin amacının, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin Pakistan'a yaptığı son ziyaret sırasında varılan anlaşmaları ve mutabakatları takip etmek olduğunu belirtti.
İki ülke arasında "güçlü ve kadim bağlar" olduğunu kaydeden Pakistanlı Bakan, "İran-Pakistan ilişkileri güçlü ve kopmazdır ve İslamabad, İran ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesini ciddi bir kararlılık ve iradeyle sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
PENTAGON'UN RAPORUNDA, YEMEN'DEKİ HAVA SALDIRILARINDA 153 SİVİLİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) geçen yıl Yemen'deki Husi hedeflerine düzenlenen hava saldırılarında 153 sivilin hayatını kaybettiği, 243 sivilin yaralandığı belirtildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Pentagon, 2025 yılında Yemen'deki Husilere yapılan saldırılara dair Senato Silahlı Hizmetler Komitesine 12 sayfalık bir rapor sundu.
Raporda, Nisan 2025'te Yemen'de düzenlenen üç ayrı hava saldırısının ayrıntıları da yer aldı.
6 Nisan 2025'te başkent Sana'ya düzenlenen saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiği ve 17 Nisan 2025'te Ras Isa Limanı'na yönelik hava saldırısında 80 sivilin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen raporda, 28 Nisan 2025'te Saada ili yakınlarında yapılan saldırıda da 47 sivilin öldüğü kaydedildi.
Raporda, geçen yılki saldırılarda toplamda 153 sivilin hayatını kaybettiği ve 243 sivilin yaralandığı ifade edilerek, ABD ordusunun dahil olduğu 15 farklı saldırıya ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Öte yandan raporda, ABD'nin Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı şüphesi taşıyan teknelere düzenlediği operasyonlarda 1 Şubat itibarıyla sivil can kaybı olmadığı ifade edildi.
HRW'DEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Ras Isa Limanı'na yapılan saldırının savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiği çağrısında bulundu.
Yemen'deki savaşla ilgili verileri toplayan bağımsız kuruluş Yemen Data Project ise ABD saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısını 238 olarak açıkladı.