ABD ordusunda büyük çöküş: Askerler intiharın eşiğinde: Lojistik sistem iflas etti!

Orta Doğu'da görev yapan Amerikan askerlerinin zorlu yaşam koşulları ve psikolojik çöküntüsü, ABD basınında yer alan çarpıcı raporlarla gün yüzüne çıktı. Uzayan görev süreleri, taze gıda eksikliği ve lojistik yetersizlikler nedeniyle Amerikan ordusunda intihar vakalarının arttığı belirtilirken; konuya ilişkin A Haber'de konuşan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ve Gazeteci Dr. Murat Özer teknolojik üstünlüğün tek başına savaş kazanmaya yetmediğini, asıl gücün insan iradesi olduğuna dikkat çekti.

GÖREV SÜRELERİ BELİRSİZLİĞİ VE PSİKOLOJİK YIKIM

Orta Doğu'da görev yapan bir Amerikan denizcisinin Amerikan basınına yansıyan röportajındaki, "Bu şimdiye kadar yaptığımız en kötü görev. Dondurulmuş et dışında taze hiçbir şey yiyemedik. Ailemin bana ihtiyacı olduğunu biliyorum ve donanmanın beni beklenenden çok daha uzun süre onlardan uzak tutması hiç adil değil" şeklindeki ifadeleri, ordudaki moral bozukluğunu gözler önüne serdi. Bölgedeki Amerikan askerlerinin intihar eşiğinde olduğu ve psikolojilerinin tamamen bozulduğuna dair iddialar, "Amerikan ordusu bu askerleri kaderine terk mi etti?" sorusunu gündeme getirdi.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Denizde uzun süre kalmak, hele ki süresi belli değilse büyük bir sorun. Personel beklentisini 3 aya göre ayarlamışken sürenin 6 ay, 9 ay veya 1 yıla uzaması dengeleri bozar. Bir savaşta kullanacağınız gücü hem personel hem de platform bazında rotasyonel olarak hesaplamanız gerekir. Uçak gemilerinin de bir dayanıklılık sınırı var; nasıl ki bir uçağa sorti arası bakım yapılıyorsa, gemilerin de belirli aralıklarla bakıma girmesi şarttır. Ancak ABD tarihinde ilk kez bu gemiler rekor kırmaya başladı ve Abraham Lincoln gibi gemiler bir yılı aşkın süredir denizlerde kalıyor" sözleriyle teknik ve psikolojik yıpranmaya dikkat çekti.