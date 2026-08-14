Katil Bibi’den şimdi de Golan provokasyonu! A Haber’de çarpıcı analiz: “Bölgede asıl mesele din değil su savaşı”
İsrail Başbakanı katil Netanyahu’nun Golan Tepeleri’ni "ebedi İsrail toprağı" ilan eden provokatif açıklamaları ve bölgedeki işgalci politikaları, A Haber ekranlarında uzman konuklar tarafından detaylarıyla analiz edildi. Programda, İsrail'in teolojik bahanelerle gizlemeye çalıştığı "su savaşı" gerçeği, sahada yaşadığı askeri hezimet ve Latin Amerika ülkeleri üzerindeki siyasi operasyonları çarpıcı ifadelerle deşifre edildi.
Katil Bibi, Golan Tepeleri üzerinden işgal politikasını sürdüreceklerinin mesajını verdi. Konuyu A Haber'de değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, provokatif söylemlerle İsrail'in bölgedeki yayılmacı hedeflerini ve Golan Tepeleri üzerinden kurmaya çalıştığı yeni stratejiyi anlattı.
NETANYAHU'DAN İŞGAL VE EGEMENLİK ÇIKIŞI
Golan Tepeleri'nin İsrail güvenliği için hayati bir öneme sahip olduğunu savunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Burası sınır, burası Golan Tepeleri. Burası Suriye, burası Lübnan. Burası bizim güvenliğimiz açısından hayati öneme sahip bir bölge. İsrail bayrağı burada dalgalanıyor ve burada dalgalanmaya devam edecek, çünkü burası bizim toprağımız" ifadelerini kullandı. Bölgedeki varlıklarını Hz. Musa dönemine ve tarihi sinagoglara dayandıran Netanyahu, "Musa Peygamber'in yaşadığı dönemde, İsrailoğullarının Mısır'dan çıkış günlerinden beri burada temellerimiz vardı. Ama bugün burası bizim. Yeniden bizim oldu ve her zaman bizim olacak. Başkan Trump'ın buradaki egemenliğimizi tanıması ilk önemli adımdı. Bugün ise ikinci bir adım var: Kolombiya. Golan halkı, Kolombiya halkı" sözleriyle işgal politikasını sürdüreceklerini belirtti.
"DURUM TEOPOLİTİK DEĞİL HİDROPOLİTİKTİR"
Netanyahu'nun teolojik referanslarla gerçeği gizlemeye çalıştığını belirten Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Dikkat edin, dini ve teolojik geçmişe bir referans yapmaya çalışıyor ama o işin hikayesi. Golan Tepeleri, Taberiye Gölü'nü besleyen ana su kaynaklarına sahiptir. Taberiye Gölü de İsrail'in su ihtiyacının %40'ını karşılar. Yani aslında durum hidropolitiktir, teopolitik değildir. Öncelikle bunu gizlemeye çalışıyorlar" dedi.
"KASSAM TUGAYLARI KARŞISINDA ERİYEN BİR İSRAİL ORDUSU VAR"
İsrail'in askeri açıdan büyük bir çöküş yaşadığını vurgulayan Güçlüer, "Bu Siyonist emperyalist yayılmacı terör örgütü ben İsrail'e devlet diyemiyorum, terör örgütü, Siyonist çete Lübnan'da Hizbullah'tan sopayı yedi ve geri çekildi. Tank taburunun büyük bir bölümü imha oldu. Kassam Tugayları karşısında eriyen bir İsrail ordusu var. Kara ordusu diye bir şey kalmadı, perişan oldular" ifadelerini kullandı.
"NETANYAHU HALÜSİNASYON GÖRÜYOR"
Netanyahu'nun söylemlerinin bir "taktik gerileme" işareti olduğunu ifade eden Dr. Eray Güçlüer, "Netanyahu dünya tarihinin gördüğü en berbat devlet başkanı, hâlâ halüsinasyon görüyor. 1967'den beri BM kararlarında Golan işgal altındaki yer olarak geçer. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 25 Eylül 2025 tarihinde Donald Trump ile yaptığı görüşmeden sonra Suriye'ye tek bir hava saldırısı yapamadılar. 'Dur' denmiştir ve karşılık verileceği belirtilmiştir. Şimdi Şam'ı, Süveyda'yı konuşamıyorlar, sadece Golan'a sığınıyorlar. Bu söylemde taktik gerilemedir. Türkiye, Mekke Anlaşması ve 'Terörsüz Türkiye' projesiyle bu alçakların bölgeyi dizayn etmesinin önüne set koymuştur. İsrail önünde sonunda buralardan çekilmek zorunda kalacak" sözleriyle bölgedeki son durumu aktardı.