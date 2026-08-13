Yeni Parti'de "kimin sözü geçer" savaşı! Dilek İmamoğlu üzerinden Özel'e operasyon: Ekrem İmamoğlu'ndan güç gösterisi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulu'nda görülen terörsüz Türkiye çerçeve yasası kapsamında evet oyu vereceğini açıklamasının ardından milletvekillerini ise temsil ettikleri illerin taleplerine göre oylama yapabileceklerini belirtmesi siyasi çelişkiyi ortaya çıkardı. Öte yandan Dilek İmamoğlu'nun tabana yaptığı "hayır" oyu çağrısı dikkat çekerken parti içindeki "Evet-Hayır" çatlağı "Özel partisine sözünü geçiremiyor" yorumlarına neden oldu. A Haber'e konuk olan gazeteci Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun eşi üzerinden Özgür Özel'e operasyon çekerek parti içerisinde güç gösterisi yaptığını ve CHP'den istifa ederek "Buranın patronu benim" mesajı verdiğini belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda gerçekleşen terörsüz Türkiye çerçeve yasası 467 "evet" oyuyla tarihi bir rekora ulaşırken, görüşmeler esnasında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı çelişkili açıklama siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı. Özel kritik görüşmelerin sürdüğü dakikalarda kendisinin "evet" oyu vereceğini fakat milletvekillerinin ise "Millet ne söylüyorsa ona göre karar verilecek" sözleri parti içinde kafa karışıklığına neden oldu. Terörsüz Türkiye kanunu kabul edildi TERÖRSÜZ TÜRKİYE KANUNU KABUL EDİLDİ Özgür Özel, Türkiye açısından oldukça önemli olan terörsüz Türkiye yasası görüşmesinde tezatlık yaratan açıklamalarıyla dikkat çekerken, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından Yeni Parti'yi etiketleyerek yaptığı "hayır" oyu çağrısı partideki otoritenin varlığını sorgulattı. Ortaya çıkan tabloda "Yeni Parti'deki kimin sözü geçer savaşı mı başladı?" sorularını beraberinde getirirken A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan gazeteci Abdulkadir Selvi, yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E GÜÇ GÖSTERİSİ "ÖNCE İMAMOĞLU İHRAÇ EDİLMELİYDİ" Gazeteci Abdulkadir Selvi ilk olarak Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifa etmesine değinerek "Cumhuriyet Halk Partisi'nde birisi ihraç edilecekse önce Ekrem İmamoğlu'nun ihraç edilmesi gerekiyordu. Ancak siyaseten şu değerlendirmeyi yaptılar; bir cezaevinde mağdur konumunda, ikincisi Cumhuriyet Halk Partililer 15,5 milyon oy vererek Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Eğer hakkındaki yargı kararı kesinleşmeden böyle bir işlem yaparsak tabanda bu yanlış anlaşılabilir, tepki görebilir. Ama şu var; yargı süreci tamamlanıp da bu yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık davalarından dolayı ceza aldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilecek. Zannediyorum dün en çok rahat eden kişi Kemal Kılıçdaroğlu oldu. 'Ben bunu zaten ihraç edecektim ama o istifa etti gitti, hiç olmazsa elim rahatladı' diye düşünmüştür." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifa etmesinin geç kalınmış bir karar olduğunu belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) "CHP'NİN İMKANLARIYLA CHP'Yİ PARÇALADILAR" İmamoğlu ve ekibinin CHP'den ayrılma sürecindeki yöntemlerini eleştiren Abdulkadir Selvi, "Dün ilginç bir şey oldu. Türk siyasetinde bir partiden ayrılanların parti kurmasına, o partiyi bölmesine tanık olduğumuz zamanlar oldu. Ama eğer bir partiden ayrılıp yeni bir parti kuracaksa istifa ediyorlardı. Örneğin Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'ni açacağı zaman SHP'den istifa etti. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski belediye başkanı, genel başkanı, grup başkanı kimliklerini, CHP milletvekili kimliklerini kullanarak; CHP'nin makam araçlarını, CHP'nin parasını, CHP'nin makam odalarını kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçaladılar. Hatta kesinleşmemiş tazminat cezalarını bile CHP'nin kasasından ödettiler." şeklinde konuştu.