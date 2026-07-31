Soykırımcı Netanyahu'nun 28 Temmuz'daki Beyaz Saray ziyaretinde Türkiye'yi hedef alan bir "Suriye haritası" sunduğu ortaya çıktı. Netanyahu'nun, Trump'a Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği alanın İsrail'in işgal ettiği bölgelerden "50 kat daha büyük" olduğunu öne süren skandal iftiralarda bulundu. A Haber'e konuşan uzmanlar bu iddiaların propaganda olduğunu vurgularken, Akademisyen Eray Güçlüer İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini meşrulaştırmaya çalıştığını ve Netanyahu'nun sunduğu yüzde 1'lik oyunun büyük bir aldatmaca olduğunu belirtti.

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aylardır Washington'dan randevu alamazken senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenini fırsat bilerek Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. 1,5 yılda 7. kez Beyaz Saray'a giden Netanyahu, Trump'tan beklediği ilgiyi alamazken yapılan 90 dakikalık görüşmede Türkiye'yi şikayet ettiği ortaya çıktı. Yedioth: Netanyahu F-35 konusunu Trumpa açamadı YEDİOTH: NETANYAHU F-35 KONUSUNU TRUMP'A AÇAMADI NETANYAHU SURİYE HARİTASI AÇTI İsrail basınında yer alan habere göre, Gazze kasabı Netanyahu'nun Trump'a, Suriye'deki kontrol alanlarını gösteren bir harita sundu. İsrailli bir yetkiliye göre haritada Türkiye'nin Suriye'nin yaklaşık yüzde 5'inde etkin olduğu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) ise yalnızca yüzde 0,1'lik bir bölgede bulunduğu gösterildi. ABD'li bir yetkili ise Türkiye'nin meşru, İsrail'in gayrimeşru şekilde Suriye'de asker bulunduğunu hatırlattığı belirtildi. GOLAN TEPELERİ ÜZERİNDEN YÜZDE 1'LİK ALDATMACA A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Akademisyen Dr. Eray Güçlüer ve Akademisyen Yeliz Albayrak Trump-Netanyahu görüşmesini ve harita skandalını değerlendirdi. "TÜRKİYE MEŞRU HAKLARINI KULLANARAK SINIRÖTESİ OPERASYON DÜZENLEDİ" Türkiye'nin Suriye'deki meşru varlığının terörle mücadele odaklı olduğunu belirten Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrol ettiği bir alan yok Suriye'de. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütleriyle mücadele için orada. Sadece YPG değil, 30'a kadar Türkiye menşeli Marksist-Leninist örgüt de dahil olmak üzere birçok grup PKK'nın desteğiyle 2015-2016 yıllarında orada yuvalandı. Türkiye, sınır ötesinde yeni paradigma değişikliğiyle bunları bertaraf etmek için meşru haklarını kullanarak operasyonlar düzenledi" ifadelerini kullandı.

Mete Sohtaoğlu, Netanyahu'nun Trump'a sunduğu haritanın rakamlarla yapılmış bir propaganda olduğunu ifade etti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) İsrail'in bölgedeki yayılmacılığına dikkat çeken Sohtaoğlu, "İsrail'in kontrol ettiği alanla ilgili verilen rakamlar tamamen bir propaganda. İsrail 1967'de işgal ettiği alanı genişleterek 1974 anlaşmasını ihlal ediyor. Şam yönetimi İsrail'in işgalini topraklarında sonlandırmasını istiyor, buna Golan Tepeleri de dahil." sözleriyle durumu aktardı. Sohtaoğlu ayrıca, Golan Tepeleri'nin Suriye ordusu tarafından gerekli konjonktür sağlandığında geri alınacağını ve bu konunun Şam'ın gündeminden hiç düşmediğini belirtti.

GOLAN TEPELERİ VE YÜZDE 1 ALDATMACASI İsrail'in yürüttüğü algı operasyonuna dikkat çeken Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, "Binde bir ya da yüzde bir ifadelerinde büyük bir aldatmaca var. Golan Tepeleri'nin yüzölçümü, Suriye yüzölçümünün tam olarak yüzde biridir. İsrail aslında 'Golan benim' diyor. Süveyda'ya girdiği yerleri binde bir gibi küçük göstererek Golan'ın İsrail toprağı olduğunu kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu çok sinsi bir oyundur" sözleriyle tehlikeye işaret etti.

Eray Güçlüer, Türkiye'nin ABD üzerinden İsrail üstünde kurduğu strateji sayesinde Suriye'nin rahat bir nefes aldığını belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) "İSRAİL,TÜRKİYE'NİN ETKİSİYLE SURİYE'DE DURMUŞ VAZİYETTE" Türkiye'nin diplomatik gücünün İsrail'i frenlediğini vurgulayan Eray Güçlüer, "Eylül 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Donald Trump ile Washington'da yaptığı görüşmeden beri İsrail Suriye'ye hava saldırısı yapamıyor. Eğer Sayın Erdoğan 'dur' demeseydi, İsrail belki de şimdiye kadar Şam'a girmişti. Suriye, Türkiye'nin ABD üzerinden İsrail üstünde kurduğu baskı sayesinde nefes aldı. İsrail şu an Türkiye'nin etkisiyle Suriye'de durmuş vaziyette" ifadelerini kullandı.