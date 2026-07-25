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BM'nin Suriye ile işbirliğini geliştirmek istediğini belirten Guterres, ülkenin daha müreffeh bir geleceğe ulaşabilmesi amacıyla uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.
17 YIL SONRA ŞAM'A İLK ZİYARET
Guterres'in Şam ziyareti tarihi niteliğiyle de dikkati çekiyor.
Ziyaret, eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un 2009'da Şam'a gerçekleştirdiği ziyaretten bu yana BM'nin en üst düzey isminden Suriye'ye yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.
Böylece 17 yıl aradan sonra bir BM Genel Sekreteri yeniden Şam'ı ziyaret etmiş oldu.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, hafta başında yaptığı açıklamada Guterres'in Suriye hükümetinin daveti üzerine ülkeye gideceğini ve çok sayıda yetkiliyle görüşeceğini duyurmuş ancak ziyaretin tarihini açıklamamıştı.
CUMHURBAŞKANI ŞARA İLE HALK SARAYI'NDA GÖRÜŞTÜ
Guterres, Şam'daki temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya geldi.
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Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre Şara, Guterres ve beraberindeki BM heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti.
Guterres ayrıca Şam'daki Emevi Camii'ni ziyaret etti ve Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi eşliğinde kentin tarihi Eski Şehir bölgesini gezdi.
BM Genel Sekreterinin üç günlük ziyareti kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel toplum temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.
İŞGAL ALTINDAKİ GOLAN TEPELERİ'NE GİDECEK
Guterres'in ziyaretinin dikkat çeken duraklarından biri de İsrail işgali altındaki Suriye'ye ait Golan Tepeleri olacak.
BM Genel Sekreterinin bölgede görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücünü (UNDOF) ziyaret ederek sahada incelemelerde bulunması planlanıyor.
Guterres'in bölgedeki incelemeleri, İsrail ile yapılan ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerin uygulanmasının izlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Foto: AFP
Ziyaretin, Guterres'in Şam'da "Golan Tepeleri Suriye toprağıdır" mesajını vermesinin ardından gerçekleşecek olması da dikkati çekiyor.
SURİYE-BM İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM
Guterres'in ziyareti, 2024'te iç savaşın sona ermesinin ardından Suriye ile Birleşmiş Milletler arasındaki ilişkiler açısından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
17 yıl sonra BM'nin en üst düzey isminden Şam'a gerçekleştirilen ziyaret, Suriye'nin uluslararası toplumla doğrudan temaslarının yeniden güçlendiği bir dönemde gerçekleşiyor.
Guterres'in Cumhurbaşkanı Şara ve Suriye yönetimiyle doğrudan temas kurması, ülkenin yeniden yapılanması için uluslararası topluma destek çağrısında bulunması ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ilişkin güçlü mesajlar vermesi, Şam-BM hattındaki yeni dönemin önemli göstergeleri arasında yer alıyor.
Foto: AFP
Ziyaret aynı zamanda Suriye dosyasındaki temasların özel temsilciler üzerinden yürütülen kriz diplomasisinin ötesine geçerek BM'nin en üst yönetim düzeyine taşınması açısından önem taşıyor.
ŞAM'DAN DÜNYAYA SURİYE ÇAĞRISI
Guterres'in Şam ziyaretinde verdiği mesajların merkezinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, İsrail'in ihlallerinin sona ermesi ve ülkenin yeniden yapılanmasının uluslararası toplum tarafından desteklenmesi yer aldı.
Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu açık şekilde vurgulayan BM Genel Sekreteri, İsrail'in ihlallerini "kabul edilemez" olarak nitelendirirken, "Suriyelilere ait olan ellerinden alınamaz." mesajıyla BM'nin Suriye'nin egemenliği konusundaki tutumunu yineledi.
Guterres'in 17 yıl sonra gerçekleşen tarihi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki BM gücünü ziyaret edecek olması ve uluslararası topluma Suriye'nin yeniden yapılanmasına destek çağrısı yapması, Şam ile BM arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.