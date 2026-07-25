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Guterres'ten Şam'da İsrail'e net mesaj: Golan Tepeleri Suriye toprağıdır, toprak bütünlüğünün ihlali kabul edilemez

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Guterres'ten Şam'da İsrail'e net mesaj: Golan Tepeleri Suriye toprağıdır, toprak bütünlüğünün ihlali kabul edilemez

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 17 yıl sonra BM'nin en üst düzey isminden Suriye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret kapsamında Şam'da önemli açıklamalarda bulundu. Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu vurgulayan Guterres, İsrail'in ihlallerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Suriyelilere ait olan ellerinden alınamaz." mesajını verdi. Guterres ayrıca uluslararası topluma Suriye halkının yeniden yapılanma sürecine destek verme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, üç günlük resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Suriye Arap Haber Ajansının (SANA) aktardığına göre, Guterres ve beraberindeki BM heyetini Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı.

Foto: AFPFoto: AFP

Guterres, ziyaretinin başlamasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Halk Sarayı'nda bir araya gelirken, Dışişleri Bakanı Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

GUTERRES'TEN NET MESAJ: GOLAN TEPELERİ SURİYE TOPRAĞIDIR

Guterres, işgalci İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu vurgulayarak, Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik her türlü ihlalin kabul edilemez olduğunu söyledi.

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Golan Tepeleri'nde (Arşiv)İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Golan Tepeleri'nde (Arşiv)

BM'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılığının altını çizen Guterres, İsrail'in ihlallerine son verilmesi çağrısında bulundu.

Foto: AFPFoto: AFP

Guterres, "Suriyelilere ait olan ellerinden alınamaz." mesajını verdi.

Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlaller konusunda uluslararası topluma da çağrıda bulunan BM Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aracılığıyla harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

İSRAİL'İN İHLALLERİNE "KABUL EDİLEMEZ" TEPKİSİ

Guterres'in Şam'dan verdiği mesajlarda İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlalleri önemli yer tuttu.

Golan Tepeleri'nin statüsüne ilişkin BM'nin tutumunu yineleyen Guterres, bölgenin Suriye toprağı olduğunun altını çizerek İsrail'in ihlallerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Foto: AFPFoto: AFP

Guterres, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgularken İsrail'in tüm ihlallerinin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

"BM BU KRİTİK DÖNEMDE SURİYE'NİN YANINDA"

Guterres, Şam'a ulaşmasının ardından ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada da Suriye'ye güçlü bir dayanışma mesajı verdi.

"Dayanışma ziyareti için Şam'a geldim." ifadelerini kullanan Guterres, mesajının net olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"BM, bu kritik dönemde Suriye'nin yanında. Uluslararası topluma da Suriye halkını desteklemek için hiçbir çabadan kaçınmama çağrısında bulunuyorum."

Foto: AFPFoto: AFP

Guterres, böylece ziyaretinin yalnızca diplomatik temaslarla sınırlı olmadığını, Suriye'nin yeniden yapılanma ve toparlanma sürecine uluslararası desteğin artırılması gerektiğini de vurguladı.

GUTERRES: HİÇBİR ÜLKE TEK BAŞINA YENİDEN İNŞA EDİLEMEZ

Suriye halkının uzun yıllar boyunca büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Guterres, yıllarca süren iç savaşa rağmen halkın direncini, azmini, yenilikçi ruhunu ve aidiyet duygusunu koruduğunu ifade etti.

Ülkenin artık hem toparlanma hem de yatırım sürecinden geçtiğine işaret eden BM Genel Sekreteri, ağır çatışmalardan çıkan hiçbir ülkenin kendisini tek başına yeniden inşa edemeyeceğini söyledi.

Foto: AFPFoto: AFP

BM'nin Suriye ile işbirliğini geliştirmek istediğini belirten Guterres, ülkenin daha müreffeh bir geleceğe ulaşabilmesi amacıyla uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

17 YIL SONRA ŞAM'A İLK ZİYARET

Guterres'in Şam ziyareti tarihi niteliğiyle de dikkati çekiyor.

Ziyaret, eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un 2009'da Şam'a gerçekleştirdiği ziyaretten bu yana BM'nin en üst düzey isminden Suriye'ye yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Böylece 17 yıl aradan sonra bir BM Genel Sekreteri yeniden Şam'ı ziyaret etmiş oldu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, hafta başında yaptığı açıklamada Guterres'in Suriye hükümetinin daveti üzerine ülkeye gideceğini ve çok sayıda yetkiliyle görüşeceğini duyurmuş ancak ziyaretin tarihini açıklamamıştı.

CUMHURBAŞKANI ŞARA İLE HALK SARAYI'NDA GÖRÜŞTÜ

Guterres, Şam'daki temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya geldi.

Foto: AFPFoto: AFP

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre Şara, Guterres ve beraberindeki BM heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

Guterres ayrıca Şam'daki Emevi Camii'ni ziyaret etti ve Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi eşliğinde kentin tarihi Eski Şehir bölgesini gezdi.

BM Genel Sekreterinin üç günlük ziyareti kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel toplum temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.

İŞGAL ALTINDAKİ GOLAN TEPELERİ'NE GİDECEK

Guterres'in ziyaretinin dikkat çeken duraklarından biri de İsrail işgali altındaki Suriye'ye ait Golan Tepeleri olacak.

BM Genel Sekreterinin bölgede görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücünü (UNDOF) ziyaret ederek sahada incelemelerde bulunması planlanıyor.

Guterres'in bölgedeki incelemeleri, İsrail ile yapılan ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerin uygulanmasının izlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Foto: AFPFoto: AFP

Ziyaretin, Guterres'in Şam'da "Golan Tepeleri Suriye toprağıdır" mesajını vermesinin ardından gerçekleşecek olması da dikkati çekiyor.

SURİYE-BM İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Guterres'in ziyareti, 2024'te iç savaşın sona ermesinin ardından Suriye ile Birleşmiş Milletler arasındaki ilişkiler açısından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

17 yıl sonra BM'nin en üst düzey isminden Şam'a gerçekleştirilen ziyaret, Suriye'nin uluslararası toplumla doğrudan temaslarının yeniden güçlendiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Guterres'in Cumhurbaşkanı Şara ve Suriye yönetimiyle doğrudan temas kurması, ülkenin yeniden yapılanması için uluslararası topluma destek çağrısında bulunması ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ilişkin güçlü mesajlar vermesi, Şam-BM hattındaki yeni dönemin önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

Foto: AFPFoto: AFP

Ziyaret aynı zamanda Suriye dosyasındaki temasların özel temsilciler üzerinden yürütülen kriz diplomasisinin ötesine geçerek BM'nin en üst yönetim düzeyine taşınması açısından önem taşıyor.

ŞAM'DAN DÜNYAYA SURİYE ÇAĞRISI

Guterres'in Şam ziyaretinde verdiği mesajların merkezinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, İsrail'in ihlallerinin sona ermesi ve ülkenin yeniden yapılanmasının uluslararası toplum tarafından desteklenmesi yer aldı.

Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu açık şekilde vurgulayan BM Genel Sekreteri, İsrail'in ihlallerini "kabul edilemez" olarak nitelendirirken, "Suriyelilere ait olan ellerinden alınamaz." mesajıyla BM'nin Suriye'nin egemenliği konusundaki tutumunu yineledi.

Guterres'in 17 yıl sonra gerçekleşen tarihi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki BM gücünü ziyaret edecek olması ve uluslararası topluma Suriye'nin yeniden yapılanmasına destek çağrısı yapması, Şam ile BM arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

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