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BM'nin Suriye ile işbirliğini geliştirmek istediğini belirten Guterres, ülkenin daha müreffeh bir geleceğe ulaşabilmesi amacıyla uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

17 YIL SONRA ŞAM'A İLK ZİYARET

Guterres'in Şam ziyareti tarihi niteliğiyle de dikkati çekiyor.

Ziyaret, eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un 2009'da Şam'a gerçekleştirdiği ziyaretten bu yana BM'nin en üst düzey isminden Suriye'ye yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Böylece 17 yıl aradan sonra bir BM Genel Sekreteri yeniden Şam'ı ziyaret etmiş oldu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, hafta başında yaptığı açıklamada Guterres'in Suriye hükümetinin daveti üzerine ülkeye gideceğini ve çok sayıda yetkiliyle görüşeceğini duyurmuş ancak ziyaretin tarihini açıklamamıştı.

CUMHURBAŞKANI ŞARA İLE HALK SARAYI'NDA GÖRÜŞTÜ

Guterres, Şam'daki temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya geldi.