Orta Doğu'da su savaşları tehlikesi: İsrail'in Golan Tepeleri üzerinden işgal politikası

ABD/İsrail- İran savaşı 107 günün ardından yeniden tırmanırken, Orta Doğu'da yaşanan sürecin su savaşlarına doğru evrildiği tartışmaları tekrar gündeme geldi. Washington yönetiminin İran'daki su üretim tesislerini bombalaması, Tahran rejiminin de misilleme saldırısı olarak Körfez'deki ABD üsleri ve su kaynaklarını hedef alması kapıdaki tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Jeopolitik gerilimler, kuraklık nedeniyle azalan su rezevrleri, düzensiz yağışlar ve artan nüfus ile birlikte su kaynakları yalnızca yaşamsal bir ihtiyaç değil, aynı zamanda stratejik bir güç unsuru olarak öne çıkıyor.

"PETROL İÇİN YAPILAN MÜCADELE GELECEKTE SU İÇİN YAPILACAK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 02 Nisan 2026 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Devlet Su İşleri'nin tamamladığı 563 tesisin açılış konuşmasında su kullanımında önemini vurgulayarak "Türkiye, dünyada su stresi çeken ülkeler arasında. Su kaynaklarımızı verimli ve bilinçli şekilde kullanmalıyız. Petrol için yapılan mücadele gelecekte su için yapılacak" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın hafızalara kazınan o sözleri Orta Doğu'daki su krizinin ciddiyetini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ve AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, terör devleti İsrail'in Orta Doğu'yu kana bulayan işgal stratejisinin arkasında su kaynaklarının olduğunu ifade ederken çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

TARİHSEL SU-PETROL DENGESİ VE ERBAKAN HOCA'NIN ÖNGÖRÜSÜ

Prof. Dr. Uğur Özgöker, Orta Doğu'daki su krizinin köklerine inerek, "Orta Doğu fosil yakıtlar zengini, su fakiri bir bölge ve kaynak burada. Hatta 70'li yıllarda rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın bir söylemi vardı; '4 litre su, 2 litre petrol' diye. Çünkü petrol o zaman pahalı değildi, 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan önce varili 1,5 dolardı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin su kaynaklarını yönetme stratejisinin geçmişte büyük tartışmalara yol açtığını belirten Özgöker, "Biz Atatürk Barajı'nı falan yapmaya başladığımız zaman Suriye'nin eski Baas rejimi bunu savaş nedeni saydı. Hatta Amerika'da barajları patlattıran, Türkiye-Suriye savaşı çıkartan kitaplar yazıldı" sözleriyle geçmişteki tehlikeli senaryoları hatırlattı.