Televizyona ağır yaptırım dijital platformlara kontrol yok! Asıl tehlike sosyal medya: Neden denetim yapılmıyor?
Sosyal medyanın hızla yayılmasıyla zararlı pek çok içerik gençler ve çocukları doğrudan hedef alırken, dijital devlere herhangi bir yaptırım uygulanmaması da tartışmaları beraberinde getiriyor. RTÜK, ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına çocukların gelişimine zarar verdiği gerekçesiyle 8 milyon TL para cezası uygularken, her geçen gün artan şiddete yönelik sosyal medya içeriklerine herhangi bir sınırlama uygulamaması ortaya çıkan adaletsiz sistemi bir kez daha ortaya koyuyor. Günümüzde gençler ve çocukların televizyondan daha fazla sosyal medya bataklığına saatlerce maruz kalmasına rağmen neden denetim yapılmıyor? Yerli medyaya uygulanan ağır mali yaptırımlar neden sosyal medya platformlarında cezasız kalıyor? A Haber'in derlediği dosya haberde çocukların dijital dünyada karşılaştığı riskler ve ortaya çıkan denetimsiz mercek altına alındı.
Günümüzde dijital mecraların hızla artış göstermesiyle özellikle gençler ve çocuklar yeni bir risk alanıyla karşı karşıya kalıyor. Instagram, TikTok, YouTube ve Telegram gibi sosyal medya platformlarında gençler; yasa dış bahis, silah ve yasaklı madde kullanımına özendirme, akran zorbalığı, kadını aşağılayan ifadeler, küfür ve LGBT'ye yönelik içeriklere maruz bırakılırken bu tür paylaşımların denetimsizliği ise yeni bir tartışmayı beraberinde getiriyor.
ÇOCUKLAR VE GENÇLER HEDEFTE
Netflix, Disney+ ve Amazon Prime Video gibi dijital yayın platformlarında yer alan bazı yapımların aile yapısını olumsuz etkilediği, cinsel içerikli sahnelerin sıklaştırıldığı ve dini değerlerin alenen aşağılandığı bir çatıda haline dönüştü. Küresel güçlerin gerçekleştirdiği bu algı operasyonu saniyeler içinde yayılırken, gençler ve çocuklar bu denetimden geçirilmeyen içeriklere kolaylıkla ulaşabiliyor olması büyük bir tehlikeyi gündeme taşıyor.
YERLİ MEDYAYA CEZA YAĞMURU, DİJİTAL DEVLERE DENETİMSİZLİK
Türkiye'nin yerli ve milli medya kuruluşları en ufak bir durumda ağır yaptırımlara tabii tutulurken, küresel dijital platformlarına herhangi bir ceza uygulanmaması haksız rekabeti ortaya çıkarıyor. RTÜK tarafından ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına "çocuk ve gençlerin ruhsal gelişimini etkileme" gerekçesiyle 8 milyon TL'ye varan idari para cezası uygulandı.