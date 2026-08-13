Televizyona ağır yaptırım dijital platformlara kontrol yok! Asıl tehlike sosyal medya: Neden denetim yapılmıyor?



TELEFONDAKİ ÇOCUĞU KİM KORUYACAK?

TÜİK'in 2024 verilerine göre 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 91,3'ü internet kullanıyor, yüzde 66,1'i ise sosyal medyada yer alıyor. Bu nedenle çocukların dijital ortamda karşılaştığı içeriklerin denetlenmesi, ailelerin tek başına üstlenebileceği bir sorumluluk olmaktan çıkıyor.

Televizyon yayıncıları açısından açık ve doğrudan bir yaptırım mekanizması bulunurken, YouTube, TikTok, Instagram ve benzeri kullanıcı üretimli içerik platformlarında herhangi bir caydırıcı yaptırım devreye girmiş değil. Bu durum, çocukların en fazla zaman geçirdiği dijital mecralarda denetiminin aciliyetini ortaya koyarken, yayın kuruluşlarına uygulanan sıkı denetimin aynı hassasiyetle dijital platformlara da uygulanması gerektiği gerçeğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

"AYNI KURALLAR DİJİTAL PLATFORMLARA DA UYGULANMALI"

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber'e yaptığı değerlendirmesinde dijital platformlardaki denetim eksikliğinin çocuklar ve gençler açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, "Buradaki denetimsizlik ve kontrolsüzlük, üzülerek söylemek gerekir ki çocukların ve gençlerin suça sürüklenmesine neden oluyor. Pedofili, istismar ve LGBT içeriklerinin giderek ön plana çıkmasına zemin hazırlıyor. Buna rağmen etkin bir denetim ve kontrol mekanizması işletilmiyor." dedi.

Televizyon yayıncılığının RTÜK tarafından sıkı şekilde denetlendiğini hatırlatan Kırık, aynı hassasiyetin dijital platformlar ve sosyal medya için de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.