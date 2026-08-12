Türkiye'den Kolombiya'nın işgali meşrulaştırma kararına sert tepki: Golan Tepeleri Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararı başta olmak üzere, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil eden bu minvaldeki münferit çabaların hiçbir hukuki değeri yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Suriye'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Golan Tepeleri'ne yönelik işgali meşrulaştıran açıklamalarını kınadı. (Foto: X - Ekran Görüntüsü)

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Golan Tepeleri dahil Suriye'nin güneyindeki işgaline son verilmesi için uluslararası topluma çağrısını yineledi.

Bakanlık açıklamasında, "Bu vesileyle, İsrail'in, Golan Tepeleri dahil Suriye'nin güneyindeki işgaline ve ülkenin egemenliği ile istikrarını hedef alan saldırılarına son verilmesi için uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz" denildi.

"TÜRKİYE DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK"

Açıklamanın devamında, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazası ile ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı muhabiri Sinan Doğan, Kolombiya'nın işgali meşrulaştıran skandal kararına ilişkin son durumu aktardı.



KUDÜS VAADİ VE İSLAM KARŞITI TUTUM

Kolombiya'daki yeni yönetimin seçim sürecinden itibaren İsrail odaklı bir siyaset izlediğini vurgulayan AA Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan, "Seçim kampanyası döneminde zaten Cumhurbaşkanlığını kazandığı takdirde Kolombiya Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağını, İsrail ile ilişkilerin daha önce hiç görülmemiş ve olmadığı kadar harika olacağını ifade etmişti. İslam'a karşı anlaşılmayan bir ön yargısı var ve çok da bir bilgi sahibi olduğunu düşünmüyorum. Göreve başlama töreninde Hristiyanlık, Yahudilik ve Ortodoksluktan temsilciler çağırdı ancak İslam'dan kimseyi davet etmedi. Halbuki daha önceki televizyon programlarında bütün dinlere eşit baktığını söylemişti" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN UYDUSU GİBİ DAVRANIYOR"

Yeni yönetimin bağımsız bir politika yerine tamamen dış güdümlü hareket ettiğine dikkat çeken Sinan Doğan, "İzlediği politika tamamen İsrail'in uydusu gibi davranıyor. Karşılıklı çıkar ve menfaat ilişkisine dayalı bir düşünceyle İsrail'in bütün istediklerini hızlı bir şekilde yapan bir başkandan bahsediyoruz. Bu durum Kolombiya tarihinde görülmemiş bir şeydir. Bir önceki Cumhurbaşkanı da İsrail yanlısıydı ama bunun kadar cüretkar kararlar almamıştı" sözleriyle yaşanan skandalın boyutlarını aktardı.

KOLOMBİYA HALKININ GAZZE VİCDANI

Yönetimin İsrail yanlısı tutumuna rağmen Kolombiya halkının gerçekleri gördüğünü vurgulayan Sinan Doğan, "Mevcut Cumhurbaşkanına oy vermiş olmaları, İsrail'in Gazze'deki soykırımına arka çıktıkları anlamına gelmez. Kolombiya toplumunu Cumhurbaşkanının düşüncesinden tamamen ayırmamız gerekiyor. Okuyan, araştıran, Orta Doğu gündemini ve Filistin davasını bilen Kolombiyalılar bu konuda çok ciddi tepki gösteriyorlar. Hatta Cumhurbaşkanını İsrail'in bir şubesi veya uydu devleti gibi davranmakla suçlayan çok güçlü bir kitle var" diyerek halkın yönetimle aynı fikirde olmadığını dile getirdi.