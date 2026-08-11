Dijital dünyanın gençleri hedef alan tuzağı! “Oyun” diye başlayan sanal kumar tehdidi

Dijital dünyanın sınır tanımayan erişim imkanı, yasa dışı bahis ve sanal kumarı özellikle çocuklar ve gençler için her zamankinden daha ulaşılabilir ve daha tehlikeli hale getirdi. Türkiye'de kumar bağımlılığı nedeniyle Yeşilay'dan destek almak isteyenlerin sayısı yalnızca son 7 ayda yüzde 24'ten fazla artarken, uzmanlar kayıpların çocukları ve gençleri kendine zarar verme ve intihara kadar sürükleyebileceği uyarısında bulunuyor. Borç batağı büyüdükçe devreye giren yeni nesil çeteler ise gençleri adeta birer suç aparatına dönüştürüyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yasa dışı bahis ve sanal kumara erişim de giderek kolaylaştı. Artık birkaç tıklamayla ulaşılabilen platformlar, özellikle gençler ve ne yazık ki çocuklar açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Kumarın fiziksel mekanlardan dijital ekranlara taşınması, erişim engellerini büyük ölçüde ortadan kaldırırken bağımlılık riskini de büyütüyor.

DİJİTAL DÜNYADA SINIRLAR ORTADAN KALKTI Uzmanlar, bu tehlikenin yalnızca maddi kayıplarla sınırlı olmadığını vurguluyor. Kumar bağımlılığı; ailelerin dağılmasına, psikolojik sorunların derinleşmesine ve gençlerin sosyal çevrelerinden kopmasına kadar uzanan ağır sonuçlar doğurabiliyor. DİJİTAL KUMAR TUZAĞI ÇOCUKLARI YUTUYOR! BORÇ BATAĞINDAN SUÇA UZANAN KORKUNÇ SARMAL

"İŞ HAKİKATEN ÇOK TEHLİKELİ BOYUTLARA GELİYOR" Tablonun özellikle çocuklar ve gençler açısından ne kadar vahim bir noktaya geldiğine dikkat çeken Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "İş hakikaten çok tehlikeli boyutlara geliyor. Kayıplar ortaya çıkmaya başladı mı çocuklar, gençler inanın kendine zarar verme ve intihara kadar sürüklenebiliyorlar." ifadelerini kullandı. Bu uyarı, sanal kumarın yalnızca ekonomik bir problem olmadığını, gençlerin psikolojik ve sosyal hayatlarında da ağır tahribat oluşturabildiğini ortaya koyuyor.

SANAL KUMAR BAĞIMLILIĞI GİDEREK YAYILIYOR Uzman Psikolog Aysu Çelenoğlu da kumar bağımlılığının farklı biçimlerde ortaya çıkabildiğine dikkat çekerek, "Kumar bağımlılığı çok çeşitli ve şu anda daha çok gündemde olan bunlardan aslında sanal kumar bağımlılığı dediğimiz nokta." şeklinde konuştu. Yuvası dağılan da var, slot oyunlarına bağımlı hale gelerek psikolojisi bozulan da. Kumarın dijitalleşmesiyle birlikte bağımlılık döngüsü de daha görünmez, daha hızlı ve daha ulaşılabilir hale geliyor. Bu vahim tablo yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da karşı karşıya olduğu küresel bir sorun olarak öne çıkıyor.