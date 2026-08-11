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Dijital dünyanın gençleri hedef alan tuzağı! “Oyun” diye başlayan sanal kumar tehdidi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dijital dünyanın sınır tanımayan erişim imkanı, yasa dışı bahis ve sanal kumarı özellikle çocuklar ve gençler için her zamankinden daha ulaşılabilir ve daha tehlikeli hale getirdi. Türkiye'de kumar bağımlılığı nedeniyle Yeşilay'dan destek almak isteyenlerin sayısı yalnızca son 7 ayda yüzde 24'ten fazla artarken, uzmanlar kayıpların çocukları ve gençleri kendine zarar verme ve intihara kadar sürükleyebileceği uyarısında bulunuyor. Borç batağı büyüdükçe devreye giren yeni nesil çeteler ise gençleri adeta birer suç aparatına dönüştürüyor.

Dijital dünyanın gençleri hedef alan tuzağı! “Oyun” diye başlayan sanal kumar tehdidi 1

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yasa dışı bahis ve sanal kumara erişim de giderek kolaylaştı. Artık birkaç tıklamayla ulaşılabilen platformlar, özellikle gençler ve ne yazık ki çocuklar açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Kumarın fiziksel mekanlardan dijital ekranlara taşınması, erişim engellerini büyük ölçüde ortadan kaldırırken bağımlılık riskini de büyütüyor.

Dijital dünyanın gençleri hedef alan tuzağı! “Oyun” diye başlayan sanal kumar tehdidi 2

DİJİTAL DÜNYADA SINIRLAR ORTADAN KALKTI

Uzmanlar, bu tehlikenin yalnızca maddi kayıplarla sınırlı olmadığını vurguluyor. Kumar bağımlılığı; ailelerin dağılmasına, psikolojik sorunların derinleşmesine ve gençlerin sosyal çevrelerinden kopmasına kadar uzanan ağır sonuçlar doğurabiliyor.

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Dijital dünyanın gençleri hedef alan tuzağı! “Oyun” diye başlayan sanal kumar tehdidi 3

"İŞ HAKİKATEN ÇOK TEHLİKELİ BOYUTLARA GELİYOR"

Tablonun özellikle çocuklar ve gençler açısından ne kadar vahim bir noktaya geldiğine dikkat çeken Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "İş hakikaten çok tehlikeli boyutlara geliyor. Kayıplar ortaya çıkmaya başladı mı çocuklar, gençler inanın kendine zarar verme ve intihara kadar sürüklenebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu uyarı, sanal kumarın yalnızca ekonomik bir problem olmadığını, gençlerin psikolojik ve sosyal hayatlarında da ağır tahribat oluşturabildiğini ortaya koyuyor.

Dijital dünyanın gençleri hedef alan tuzağı! “Oyun” diye başlayan sanal kumar tehdidi 4

SANAL KUMAR BAĞIMLILIĞI GİDEREK YAYILIYOR

Uzman Psikolog Aysu Çelenoğlu da kumar bağımlılığının farklı biçimlerde ortaya çıkabildiğine dikkat çekerek, "Kumar bağımlılığı çok çeşitli ve şu anda daha çok gündemde olan bunlardan aslında sanal kumar bağımlılığı dediğimiz nokta." şeklinde konuştu.

Yuvası dağılan da var, slot oyunlarına bağımlı hale gelerek psikolojisi bozulan da. Kumarın dijitalleşmesiyle birlikte bağımlılık döngüsü de daha görünmez, daha hızlı ve daha ulaşılabilir hale geliyor. Bu vahim tablo yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da karşı karşıya olduğu küresel bir sorun olarak öne çıkıyor.

Dijital dünyanın gençleri hedef alan tuzağı! “Oyun” diye başlayan sanal kumar tehdidi 5

YASA DIŞI BAHİSİN YILLIK HACMİ TRİLYONLARCA DOLARA ULAŞTI

Yasa dışı bahis ve kumarın ulaştığı ekonomik boyut da tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "Yasa dışı bahis ve kumar son dönemlerde çocuklar ve gençleri tehdit eden çok büyük bir sorun haline almaya başladı. Her yıl yurt dışına giden ortalama 150 milyar dolar söz konusu." ifadelerini kullandı.

Uluslararası oyun ve bahis denetim kuruluşu Gaming Compliance International tarafından açıklanan verilere göre ise yasa dışı bahis ve kumarın yıllık hacmi 5,9 trilyon dolara ulaşıyor.

Ortaya çıkan rakamlar, dijital ortamda büyüyen yasa dışı bahis ekonomisinin artık yalnızca bireysel kayıplardan ibaret olmadığını, küresel ölçekte devasa bir ekonomik sisteme dönüştüğünü gösteriyor.

Dijital dünyanın gençleri hedef alan tuzağı! “Oyun” diye başlayan sanal kumar tehdidi 6

SANAL BAHİSLERİN YÜZDE 78'İ YASA DIŞI KANALLARDA

Dünyadaki tablo da tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor. Verilere göre sanal bahislerin yüzde 78'i artık yasa dışı kanallar üzerinden yürütülüyor.

Türkiye'deki tablo da bu küresel felaketten farklı değil. Kumar bağımlılığı nedeniyle Yeşilay'dan destek almak amacıyla yapılan başvurular yalnızca son 7 ayda yüzde 24'ten fazla arttı.

En büyük risk grubunu ise 15-24 yaş arasındaki gençler oluşturuyor. Gençlerin dijital platformlara ve sosyal medya üzerinden yayılan bahis ağlarına daha kolay erişebilmesi, tehlikenin boyutunu daha da büyütüyor.

Dijital dünyanın gençleri hedef alan tuzağı! “Oyun” diye başlayan sanal kumar tehdidi 7

"ÖNCE KONTROL SİZDE GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Kumar bağımlılığının başlangıç aşamasında kişiye kontrolün hâlâ kendisinde olduğu hissini verebildiğine dikkat çeken Uzman Psikolog Aysu Çelenoğlu, "Kumar oynama davranışı aslında öncesinde 'Ben gireceğim sadece şu kadar meblağla oynayacağım, şu kadar süre oynayacağım' gibi kişinin kontrolünde başlayabiliyor. Bu kontrol bir yerden sonra kaybediliyor." sözleriyle bağımlılık sürecinin nasıl ilerlediğini anlattı.

Başlangıçta belirli bir para miktarı ya da süre sınırı koyarak başlayan davranış, zamanla kişinin kendi belirlediği sınırları aşmasına neden olabiliyor. Kontrol kaybedildikçe daha fazla oynama, kayıpları geri kazanma isteği ve giderek büyüyen maddi zararlar bağımlılık döngüsünü derinleştiriyor.

Dijital dünyanın gençleri hedef alan tuzağı! “Oyun” diye başlayan sanal kumar tehdidi 8

"BAŞTA KAZANDIRIYOR, SONRA KAYBETTİRİYOR"

Yasa dışı bahis sistemlerinin özellikle çocukları ve gençleri kendisine çekme yöntemlerine dikkat çeken Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "Özellikle çocuklar, gençler bu platformlara dahil olduktan sonra başlarda kazanıyor. Fakat daha sonra sistem kaybetmeye elverişli bir hale getirmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

İlk aşamadaki kazançlar gençlerde yanlış bir güven duygusu oluşturabiliyor. Kazanabileceğini düşünen çocuk ya da genç, sistemin devamında yaşanan kayıplara rağmen oyundan kopamıyor. Kayıplar arttıkça bu kez zararları telafi etme düşüncesi devreye giriyor.

Dijital dünyanın gençleri hedef alan tuzağı! “Oyun” diye başlayan sanal kumar tehdidi 9

KAYBEDEN GENÇ, ÇEVRESİNİ DE SİSTEME ÇEKİYOR

Tehlike yalnızca kumar oynayan kişinin kendisiyle de sınırlı kalmıyor. Kayıpların başlamasının ardından gençlerin arkadaşlarını ve çevrelerini de sisteme dahil etmeye çalışabildiği belirtiliyor.

Ali Murat Kırık, "Bundan sonra kayıplar başlayınca ister istemez çocuklar, gençler okul arkadaşlarını, çevrelerini de bu sistemin içerisine dahil etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Böylece yasa dışı bahis ağı, bir kişiden diğerine yayılarak özellikle okul ve arkadaş çevrelerinde yeni mağdurların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

Dijital dünyanın gençleri hedef alan tuzağı! “Oyun” diye başlayan sanal kumar tehdidi 10

EN TEHLİKELİ NOKTA: YENİ NESİL ÇETELER DEVREYE GİRİYOR

İşin en tehlikeli yanı ise gençlerin yasa dışı bahis çevresinde yeni kişilerle tanışmasıyla başlıyor.

Sanal bahis nedeniyle oluşan borçların giderek büyümesi, gençleri yalnızca ekonomik açıdan değil, suç örgütlerinin hedefi haline gelmeleri bakımından da büyük bir riskle karşı karşıya bırakıyor.

Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, sürecin nasıl bir suç döngüsüne dönüşebildiğini, "Yeni kişilerle tanışma meydana geliyor, başlıyor. Daha sonraki süreçte borç batağı 60 binlere, 70 binlere, 100 binlere, 200 binlere gittikten sonra artık bu yeni nesil çeteler bu borçların ödenebilmesi için çocukları tabiri caizse bir suç aparatı haline getirmiş oluyorlar." sözleriyle aktardı.

Dijital dünyanın gençleri hedef alan tuzağı! “Oyun” diye başlayan sanal kumar tehdidi 11

BORÇ BÜYÜDÜKÇE TEHDİT DE BÜYÜYOR

On binlerce liraya ulaşan borçlar, gençleri yasa dışı bahis ağlarının kontrolüne daha açık hale getirebiliyor. Başlangıçta yalnızca bir oyun ya da bahis olarak görülen süreç, zaman içerisinde borç, baskı ve suç üçgenine dönüşebiliyor.

Özellikle çocukların ve gençlerin bu tür yapılanmalar karşısında savunmasız kalması, ailelerin erken aşamada belirtileri fark etmesini daha da önemli hale getiriyor.

Dijital dünyanın gençleri hedef alan tuzağı! “Oyun” diye başlayan sanal kumar tehdidi 12

AİLELERE KRİTİK UYARI: BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

Uzmanlara göre bu süreçte en büyük sorumluluklardan biri ailelere düşüyor. Çocukta veya gençte sürekli hale gelen bahis ve kumar davranışı, gizli harcamalar, borçlanma, çevresinden para isteme ya da dijital ortamda olağan dışı hareketlilik gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, ailelerin mücadele konusunda atması gereken adımlara ilişkin, "Ailelerin ise https://www.egm.gov.tr/siber, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına başvurmalılar. Eğer çocuklarında böyle sürekli bağımlılık seziyorlarsa bağımlılık merkezlerinden mutlak surette destek almalılar." ifadelerini kullandı.

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