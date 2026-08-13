15 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da fırtına ve sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Orta Karadeniz'de Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Marmara ve Ege başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. İstanbul'da rüzgarın hızının yer yer 80 kilometreye ulaşabileceği, sağanakla birlikte kısa süreli dolu, sel ve su baskınlarının yaşanabileceği bildirildi.

Meteoroloji'nin uyarısına göre önümüzdeki iki gün özellikle Marmara Bölgesi açısından kritik geçecek. İstanbul başta olmak üzere 15 ilde yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Orta Karadeniz'de ise Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

A Haber Muhabiri Erşan Karaca, Meteoroloji'nin uyarılarına ilişkin değerlendirmesinde, "Geçtiğimiz günlerde önemli başlıkları sıralamıştık. Aslında meteoroloji uzmanımız Adil Tek'in dile getirdiği gibi bu hafta içerisinde bir yağış beklentimiz vardı fakat bu kadar bir uyarı geleceğini bizler de tahmin edemiyorduk" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA FIRTINA ALARMI

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 33-34 derecelere kadar çıkan sıcaklıkların ardından hava koşullarının değişeceğine dikkat çeken Karaca, "Önümüzdeki iki gün boyunca önemli uyarılar var. İlk başta İstanbul dahil olmak üzere 15 il için sarı kodlu uyarı verildi. Çünkü bazı bölgelerde artık yağış dozunu biraz daha artıracak, rüzgar da dozunu oldukça artıracak" sözleriyle aktardı.

Rüzgarın hızında da ciddi artış beklendiğini belirten Karaca, "Geçtiğimiz günlerde rüzgarın hızı saatte 30 ila 40 kilometreden bahsetmiştik fakat bu hafta, yani önümüzdeki iki gün oldukça kritik geçecek. Rüzgar hızı deyim yerindeyse yüzde 60'lara, yüzde 65'lere kadar, belki de 70'lere kadar çıkacak" ifadelerini kullandı.

SAĞANAK, GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE DOLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yurdun birçok noktasında sağanak yağış, gök gürültüsü, sel ve su baskını riski bulunuyor. Karaca, uyarı kapsamındaki kentlerde yerel olarak çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, "Yağış anında rüzgarın hızının zaman zaman fırtına boyutuna ulaşacağı, kısa süreli dolu yağışlarının da görüleceğini belirtelim" dedi.

SU BASKINI VE ULAŞIMDA AKSAMA RİSKİ

İstanbul'da milyonlarca kişinin yaşadığına dikkat çeken Karaca, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağını söyledi. Karaca, "İki gün boyunca rüzgar etkili olacak. Fırtına ise İstanbul'un belli bölgelerinde, özellikle yüksek kesimlerinde etkili olacak. Fakat fırtınaya gerçekten bu hafta biraz dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Deniz yolculuğu yapacak vatandaşları da uyaran Karaca, "Deniz ve hava ulaşımında risk yüksek. Önümüzdeki iki gün içerisinde havayollarında uçak seyahatlerinde iptaller olabilir, deniz seyahatlerinde, deniz seferlerinde iptaller olabilir. Vatandaşlarımızın da bu konuya oldukça dikkat etmesi gerekiyor" sözleriyle uyardı.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 30-31 DERECE

İstanbul'da haftanın geri kalanında gündüz saatlerinde rüzgarlı havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 30-31 derece seviyelerinde seyredeceği, akşam saatlerinde ise sıcaklıkların normalin 8 ila 9 derece altına düşeceği belirtildi.

RÜZGAR 80 KM'YE ULAŞABİLİR

İstanbul'un yanı sıra Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızının 50 ila 70 kilometre arasında olacağı, yer yer 80 kilometreye kadar ulaşabileceği bildirildi.

Karaca, Orta Karadeniz'deki yağışlara da dikkat çekerek, "Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBULLULARA KAYGAN ZEMİN UYARISI

Yağış nedeniyle özellikle sabah saatlerinde yola çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Karaca, "Vatandaşlarımızın sağlığı için özellikle sabah saatlerinde yola çıkacak vatandaşlar yolun kaygan olup olmadığını mutlaka kontrol etmeliler. Çünkü sabahları aslında az da olsa İstanbul'da yağış görünüyor. Fakat yurdun birçok yerinde ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak" dedi.