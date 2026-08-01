Yeni Parti’nin bağış kampanyası! CHP’lilerden kuruşlu tepki: “Baba ocağı dediniz ihanet ettiniz”
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in duyurduğu bağış kampanyası tartışma yarattı. Kampanyaya tepki gösteren bazı CHP’liler, paylaşılan hesaplara 1 kuruş ile 1 lira arasında değişen tutarlarda para gönderdi. Dekontların açıklama bölümlerine yazılan ifadeler sosyal medyada gündem oldu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki gün başlattığı bağış kampanyası, CHP tabanında tartışmalara neden oldu. Kampanyaya tepki gösteren bazı CHP'liler, Yeni Parti tarafından açıklanan banka hesaplarına sembolik tutarlarda para gönderdi.
Sosyal medyada paylaşılan dekontlarda, 1 kuruş, 3 kuruş, 5 kuruş ve 1 liralık havalelerin yapıldığı görüldü. Para transferlerinin açıklama bölümlerine yazılan mesajlar da dikkat çekti.
"BABA OCAĞI DEDİNİZ, İHANET ETTİNİZ"
Bir vatandaşın Yeni Parti hesabına gönderdiği 1 liralık havalenin açıklama bölümüne, "Baba ocağı dediniz, ihanet ettiniz. Silivri uşağına boyun eğmeyin" ifadelerini yazdığı görüldü.
Bazı CHP'liler ise banka komisyonunu da ödemeyi göze alarak gerçekleştirdikleri düşük tutarlı havaleler üzerinden Yeni Parti yönetimine tepki gösterdi. Dekontlarda argo ifadelerin de kullanıldığı öne sürüldü. Başlatılan karşı kampanya kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşındı.