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Yeni Parti’nin bağış kampanyası! CHP’lilerden kuruşlu tepki: “Baba ocağı dediniz ihanet ettiniz”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni Parti’nin bağış kampanyası! CHP’lilerden kuruşlu tepki: “Baba ocağı dediniz ihanet ettiniz”

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in duyurduğu bağış kampanyası tartışma yarattı. Kampanyaya tepki gösteren bazı CHP’liler, paylaşılan hesaplara 1 kuruş ile 1 lira arasında değişen tutarlarda para gönderdi. Dekontların açıklama bölümlerine yazılan ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki gün başlattığı bağış kampanyası, CHP tabanında tartışmalara neden oldu. Kampanyaya tepki gösteren bazı CHP'liler, Yeni Parti tarafından açıklanan banka hesaplarına sembolik tutarlarda para gönderdi.

Yeni Parti’nin bağış kampanyası! CHP’lilerden kuruşlu tepki: “Baba ocağı dediniz ihanet ettiniz” - 1

Sosyal medyada paylaşılan dekontlarda, 1 kuruş, 3 kuruş, 5 kuruş ve 1 liralık havalelerin yapıldığı görüldü. Para transferlerinin açıklama bölümlerine yazılan mesajlar da dikkat çekti.

Yeni Parti’nin bağış kampanyası! CHP’lilerden kuruşlu tepki: “Baba ocağı dediniz ihanet ettiniz” - 2

"BABA OCAĞI DEDİNİZ, İHANET ETTİNİZ"

Bir vatandaşın Yeni Parti hesabına gönderdiği 1 liralık havalenin açıklama bölümüne, "Baba ocağı dediniz, ihanet ettiniz. Silivri uşağına boyun eğmeyin" ifadelerini yazdığı görüldü.

Bazı CHP'liler ise banka komisyonunu da ödemeyi göze alarak gerçekleştirdikleri düşük tutarlı havaleler üzerinden Yeni Parti yönetimine tepki gösterdi. Dekontlarda argo ifadelerin de kullanıldığı öne sürüldü. Başlatılan karşı kampanya kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşındı.

Yeni Parti’nin bağış kampanyası! CHP’lilerden kuruşlu tepki: “Baba ocağı dediniz ihanet ettiniz” - 3

CHP'LİLERE "BAĞIŞ YAPIN" BASKISI İDDİASI

Öte yandan Yeni Partili bazı isimlerin CHP teşkilatlarında görev yapan üyeleri telefonla arayarak kampanyaya bağış yapmalarını istediği iddia edildi.

Bazı yerel CHP WhatsApp gruplarında da Yeni Parti'ye ait IBAN bilgilerinin peş peşe paylaşıldığı ve örgüt üyelerinden bağış talep edildiği ileri sürüldü. Söz konusu iddialara ilişkin Yeni Parti yönetiminden henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

İLK 24 SAATTE 113 MİLYON LİRA AÇIKLANDI

Kampanyanın ilk gününe ilişkin verileri Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan açıkladı. Ceylan, "İlk 24 saatte 31 bin 934 vatandaşımız tarafından 113 milyon 841 bin 910 lira bağışta bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

Açıklanan rakamlar kamuoyunda yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Kampanyaya yaklaşık 32 bin kişinin katılması ve toplam bağış miktarının 113 milyon lirayı aşması üzerine, yüksek tutarlı bağışların kimler tarafından yapıldığı sorusu gündeme geldi.

Yeni Parti’nin bağış kampanyası! CHP’lilerden kuruşlu tepki: “Baba ocağı dediniz ihanet ettiniz” - 4

Sabah'ın haberine göre; Bağışçıların önemli bir bölümünün Özgür Özel ve ekibiyle hareket eden il ve ilçe örgütü üyelerinden oluştuğu değerlendiriliyor. Ancak bağışçıların dağılımına ilişkin ayrıntılı bir veri paylaşılmadı.

SOSYAL MEDYA HESABINDA BEKLENEN ARTIŞ YAŞANMADI

Haberde, CHP Meclis Grubu'na ait X hesabının Yeni Parti'nin resmî hesabına dönüştürüldüğü belirtildi. Hesabın 155 bin takipçiden başladığı, bir haftalık süreçte yaklaşık 150 bin yeni takipçi kazandığı aktarıldı.

Yeni Parti’nin bağış kampanyası! CHP’lilerden kuruşlu tepki: “Baba ocağı dediniz ihanet ettiniz” - 5

CHP'nin resmî X hesabını ise yaklaşık 2,7 milyon kullanıcının takip ettiği kaydedildi. Bu veriler üzerinden Yeni Parti'nin sosyal medyada beklediği ivmeyi henüz yakalayamadığı değerlendirmesi yapıldı.

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