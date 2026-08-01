Açıklanan rakamlar kamuoyunda yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Kampanyaya yaklaşık 32 bin kişinin katılması ve toplam bağış miktarının 113 milyon lirayı aşması üzerine, yüksek tutarlı bağışların kimler tarafından yapıldığı sorusu gündeme geldi.

Kampanyanın ilk gününe ilişkin verileri Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan açıkladı. Ceylan, "İlk 24 saatte 31 bin 934 vatandaşımız tarafından 113 milyon 841 bin 910 lira bağışta bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

Bazı yerel CHP WhatsApp gruplarında da Yeni Parti'ye ait IBAN bilgilerinin peş peşe paylaşıldığı ve örgüt üyelerinden bağış talep edildiği ileri sürüldü. Söz konusu iddialara ilişkin Yeni Parti yönetiminden henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Sabah'ın haberine göre; Bağışçıların önemli bir bölümünün Özgür Özel ve ekibiyle hareket eden il ve ilçe örgütü üyelerinden oluştuğu değerlendiriliyor. Ancak bağışçıların dağılımına ilişkin ayrıntılı bir veri paylaşılmadı.

SOSYAL MEDYA HESABINDA BEKLENEN ARTIŞ YAŞANMADI

Haberde, CHP Meclis Grubu'na ait X hesabının Yeni Parti'nin resmî hesabına dönüştürüldüğü belirtildi. Hesabın 155 bin takipçiden başladığı, bir haftalık süreçte yaklaşık 150 bin yeni takipçi kazandığı aktarıldı.