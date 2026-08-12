Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan yeni kanun kapsamında, terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayan vatandaşlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (AA)

Göktaş, başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceğini belirterek, arama bölümüne "3713 Sayılı Kanun Kapsamında Terörle Mücadelede Yaralanıp Malul Sayılmayanlara İlişkin" yazılarak başvuru gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Başvuruda bulunabilecek grupları da açıklayan Göktaş, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askerî personeli, Millî İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve güvenlik korucularının başvuru yapabileceğini belirtti.

Başvuruların, olay tarihinde mensubu olunan kurumlara yapılacağını kaydeden Göktaş, "Vatanımız uğruna fedakârlık gösteren kahramanlarımızın her daim yanında olmaya, ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.