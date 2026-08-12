Tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti. A Haber, daha önce bu sürece ilişkin dikkat çeken kulisleri gündeme taşımıştı. Özel-İmamoğlu cephesinin CHP'den ayrılarak yeni bir parti ve yeni bir çatı hazırlığında olduğunu belirten uzman isimler, İmamoğlu'nun Silivri'de yeni partinin programı üzerinde çalışmaya başladığını belirtmişti. Bu istifa ile gözler İmamoğlu'nun bir sonraki YENİ Parti hamlesine çevrildi.

Tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifası ile gözler YENİ Parti'ye çevrildi. İmamoğlu'nun yeni partiye geçeceği yönündeki beklentiler güçlenirken, A Haber'in daha önce uzman isimlerin değerlendirmeleriyle ekrana taşıdığı kulis bilgileri yeniden gündeme geldi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN PARTİSİ VE YAKLAŞAN BÜYÜK KOPUŞ

Geçtiğimiz günlerde "Terörsüz Türkiye" adıyla kamuoyunda bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde "Evet" oyu vereceklerini açıklayan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel parti milletvekillerinin "hayır" oyu verebileceğini açıkladı.

Bu konuyu A Haber'de yorumlayan Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.

Partinin gerçek yöneticisinin kim olduğu tartışmasına değinen Bülent Erandaç "Parti yönetilemez. Bırakın Türkiye'yi idare etmeyi, partiyi idare edemez. İlk çıkış noktasında hatayla çıkmışlardır. Yeni partinin ne olduğunu, içinin nasıl karıştığını, yarınlardaki büyük sıkıntıların kurultaylarla beraber çok daha büyük sıkıntıların ortaya çıkacağını göreceksiniz. Çünkü orada kurucu olan milletvekillerinin, il başkanlarını seçtirme mücadelesi kavgaya dönüşecek" demişti.

Erandaç, Ekim ayındaki kurultaya işaret ederek, "İnşallah hep beraber konuşuruz, Ekim'in sonunda kurultaya giderken oradan bazı önemli kısım, 40'a yakın milletvekilinin ayrıldığını da göreceğiz" iddiasını paylaşmıştı.

Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerindeki etkisine vurgu yapan Erandaç, "Ekrem İmamoğlu da buna bu şekliyle karşı olduğuna dair yoğun bir konu var. Çünkü Ekrem İmamoğlu da parti, Ekrem İmamoğlu'nun partisi. Kuran o, yöneten o. Özgür Özel şu anda genel başkan olarak orada görünüyor. Ekrem İmamoğlu da bunu çözemedi, çözemeyecekleri ortaya çıktı. Onun da Cumhurbaşkanlığı adaylığında Doğu ve Güneydoğu'dan oy alma nedeniyle yaptığı hamlelerin boşa çıktığı, altının boş olduğu bu gelişmelerle net olarak görülmüştür." sözleriyle konuşmasını noktalamıştı.

YENİ PARTİ HAZIRLIKLARI A HABER'DE DEĞERLENDİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz Haziran ayında A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Gazeteci Abdulkadir Selvi, Özel-İmamoğlu cephesindeki yeni parti hazırlıkları ve CHP'deki kulis bilgilerine ilişkin çarpıcı detaylar paylaşmıştı.

"CHP'DEN AYRILIP YENİ ÇATILARINI KURUYORLAR"

Abdulkadir Selvi, Cemil Tugay'ın istifasını değerlendirerek "Tugay mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir ifadelerini kullanıyor ama bir yandan da CHP'ye geri dönebilirim sinyali veriyor." demişti. Selvi Tugay'ın istifasının Özel - İmamoğlu'nun kuracağı yeni partiye geçiş için yaptığını savunarak "Bunlar kendi yeni çatılarını, yeni binalarını, yeni partilerini kuruyorlar" değerlendirmesini yapmıştı.

"İMAMOĞLU SİLİVRİ'DE ÇALIŞMALARA BAŞLADI"

Sürecin mahkemeye taşınması ve 20 Temmuz'daki adli tatile kadar bekleme fikrine Ekrem İmamoğlu'nun sıcak bakmadığını belirten Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu ise bunu zaman kaybı olarak görüyor. İmamoğlu, Silivri'de yeni partinin programı üzerinde çalışmalara başladığı söyleniyor" diyerek sıcak temasın bizzat cezaevinden yönetildiğini dile getirmişti.