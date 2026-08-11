CHP’yi bölenler kendi içinde bölündü! A Haber’de çarpıcı analiz: Özgür Özel’in “evet”i kendi grubunda karşılık bulmadı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yaptığı "iç cephe" vurgusuyla başlayan "terörsüz Türkiye" süreci, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen tarihi oylamayla yeni bir boyut kazandı. 467 kabul oyuna karşılık 87 ret oyuyla kabul edilen düzenleme, Türk demokrasisinin gücünü bir kez daha ortaya koyarken; muhalefet cephesindeki parçalanmışlık ve terörün Türkiye'ye maliyeti A Haber ekranlarında Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş tarafından masaya yatırıldı.

DEMOKRASİ GELENEĞİ VE ORTAK İRADE

Programda, Türkiye'nin antidemokratik olduğu yönündeki dış kaynaklı eleştirilere Meclis'teki 467'ye 87'lik tablonun en güzel cevap olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cepheyi tahkim eden mesajlarının ardından başlayan bu sürecin, muhalefetin içindeki dağınıklığı da deşifre ettiği belirtildi.

Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Türkiye'nin demokratik olgunluğuna dikkat çekerek, "Çoğulcu demokrasiye neden aşık olduğumuzu biz zaten 15 Temmuz'da ortaya koymuştuk. Hem Cumhuriyet hem demokrasi artık bu milletin kaderi. Ve bu demokratik geleneğe ilişkin olarak da kurduğumuz komisyon 51 kişilikti. Tüm siyasi partilerden milletvekilleri vardı. Genel iradenin, hatta ortak iradenin tecelli etmesi amacıyla komisyonda tüm milletvekillerine söz verildi" ifadelerini kullandı.

Sürecin şeffaflığını anlatan Orallı, "Gaziler dinlendi, şehit yakınları dinlendi, akademisyenler dinlendi... 24-25 tane ayrı oturum yapıldı ve bir kanun taslağı, çerçeve metin ortaya çıktı. Şimdi bana gelip de 'Türkiye demokrasi liginde sınıfta kaldı, otorite çok öne çıktı' diyemezsiniz efendim" sözleriyle demokrasi vurgusu yaptı.