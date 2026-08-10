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Meclis’te tarihi oturum: 50 yıllık pranga kırıldı! Terörsüz Türkiye için kanun kabul edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meclis’te tarihi oturum: 50 yıllık pranga kırıldı! Terörsüz Türkiye için kanun kabul edildi

Türkiye’nin huzur ve kardeşlik iklimini pekiştirmeyi hedefleyen “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Meclis’te 12 saat süren tarihi maratonun ardından düzenleme, 467 kabul oyuyla geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi güçlendirme" çağrısıyla başlayan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" açıklamalarıyla şekillenen süreçte tarihi bir aşamaya gelindi.

TBMM Genel Kurulu'nda, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" görüşüldü. Tarihi teklif, 467 milletvekilinin kabul oyuyla Meclis'ten geçti.

Ahaber.com.tr TBMM'deki tarihi oturumu anbean aktarırken bu canlı yayın sona erdi.

CANLI ANLATIM

02:46

URALOĞLU: TÜRKİYE YÜZYILINI DAHA GÜÇLÜ BİR BİRLİK VE KARDEŞLİK İKLİMİNDE İNŞA EDECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yasalaşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu açıklamalarında Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek kararın hayırlara vesile olmasını temenni etti. 

Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: 

"Gazi Meclisimizde kabul edilerek yasalaşan “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”, Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda tarihi bir adım olmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla yürütülen Terörsüz Türkiye süreci, devletimizin güçlü iradesi ve milletimizin ortak beklentisiyle yeni bir aşamaya ulaşmıştır.

Yıllardır terörle mücadelede büyük bedeller ödeyen ülkemizin artık gücünü ve enerjisini daha büyük hedeflere yöneltmesinin önünde yeni bir ufuk açılmıştır. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakârlığını daima yüreğimizde taşıyarak Türkiye Yüzyılı’nı daha güçlü bir birlik ve kardeşlik ikliminde inşa edeceğiz.

Bu tarihi adımın ülkemize, milletimize ve ebedî kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum. 

02:11

BAKAN IŞIKHAN: GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE'NİN KİLOMETRE TAŞLARINDAN OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'la, Terörsüz Türkiye hedefinin doğru istikamette nihayete ulaşması için bir kritik adımın daha TBMM tarafından atıldığını belirtti.

Bakan Işıkhan, NSosyal'deki hesabından "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu.

Teklifin yasalaşmasını "Terörsüz Türkiye hedefimizin doğru istikamette nihayete ulaşması için bir kritik adım daha milli iradenin tecelligahı TBMM tarafından atıldı." şeklinde değerlendiren Işıkhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla şekillenen tarihi sürecin, güçlü ve büyük Türkiye'nin kilometre taşlarından olacağına inandığını ifade etti.

Cumhur İttifakı olarak yarım asra dayanan sorunlara çözüm üretmek ve toplumsal birliği güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere 86 milyonun daha aydınlık istikbali için yoğun mesai harcayan, teklifin hayata geçirilmesi için gayret gösteren tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum." 

01:30

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN NET MESAJ: TERÖRÜN BÜTÜN UNSURLARI TASFİYE EDİLECEK

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM’de kabul edilmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşıldı. Bu düzenleme; af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir. Atacağımız hiçbir adım bu mukaddes emaneti incitmeyecektir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi iradesi, Cumhur İttifakımızın kararlılığı ve Gazi Meclisimizin desteğiyle; Terör bitecek. Kardeşlik kazanacak. Türkiye güçlenecek. Türkiye Yüzyılı yükselecek" ifadelerini kullandı.

 

01:02

BAKAN MEMİŞOĞLU: MİLLETİMİZİN SARSILMAZ BİRLİĞİ VE ÜLKEMİZİN HUZURU İÇİN ATILMIŞ TARİHİ BİR ADIM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un, milletin sarsılmaz birliği ve ülkenin huzuru yolunda atılmış tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

Bakan Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine dair paylaşımda bulundu.

Kanun için "Milletimizin sarsılmaz birliği ve ülkemizin huzuru yolunda atılmış tarihi bir adım." değerlendirmesinde bulunan Memişoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yarınlarımıza daha güvenli ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Rabb'im birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin, tarihi kararın ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." 

00:25

BAKAN BAYRAKTAR: TARİHİ ADIMIN ÜLKEMİZ VE COĞRAFYAMIZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar yasalaşan kanun teklifine ilişkin "hayırlı olsun" temennilerinden bulunarak şu ifadelere yer verdi: 

"Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda büyük bir uzlaşıyla kabul edilerek yasalaştı.

Bu güçlü mutabakatın, Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizin önüne yepyeni ufuklar açacağına, beraberliğimizi tahkim edeceğine, refahımızı büyüterek kardeşliğimizi ebedî kılacağına yürekten inanıyorum.

Sürece liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, millî duruşuyla destek veren MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye ve tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye’nin iç cephesini güçlendiren, millî dayanışmamızı büyüten bu tarihî adımın ülkemiz ve coğrafyamız için hayırlı olmasını diliyorum."

00:24

"GELECEK YÜZYILIN TÜRKİYESİNİ İNŞA EDECEK TARİHİ BİR BAŞLANGIÇ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te gerçekleşen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklamalarda bulundu. 

Kurtulmuş, yaptığı açıklamada 467 oyla kabul edilen kanunu tarihi bir adım olarak nitelendirerek şu ifadelere yer verdi: 

"Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, geniş bir mutabakatla TBMM Genel Kurulu’nda 467 oyla kabul edilerek yasalaşmıştır.

Bu adım, milletimizin asırlara uzanan birlik ve kardeşlik ruhundan güç alan, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılmış tarihî bir adımdır.

Türkiye’de Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” hedefi, aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan, dünyadaki diğer bütün uygulamalardan farklı olarak; tamamen yerli ve millî, Türkiye’nin kendi siyasi kararlılığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin gücüyle ortaya konulan bir çabadır.

İnanıyoruz ki Gazi Meclisimizde ortaya konulan bu yüksek irade, gelecek yüzyılların Türkiye’sini inşa edecek tarihî bir başlangıcın temelini oluşturacaktır. Türkiye, Allah’ın izniyle terörün her türlü izini geride bırakarak tarihe gömecek, birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde daha güçlü yarınlara yürüyecektir.

“Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması için ortaya koyduğu irade ve üstün liderliği dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol açıcı önerileriyle sürece büyük katkı sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti genel başkanlarımıza, Genel Kurulumuzda sağduyu, sorumluluk ve millî hassasiyetle hareket eden tüm siyasi parti gruplarımıza, değerli milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.  

23:39

BURHANETTİN DURAN: TARİHİ ADIM HAYIRLI SONUÇLARA VESİLE OLSUN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulunda 467 oyla kabul edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 468 oyla kabul edilmesi, Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesidir.

Milletimizin huzurunu, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü daha da güçlendirecek bu tarihî adımın; Türkiye’nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum.

Teklifin hazırlanmasından komisyon çalışmalarına, müzakerelerden Genel Kurul sürecine kadar her aşamada emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerine, siyasi parti gruplarına ve sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla sürdürülen Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Gazi Meclisimizde atılan bu adımın, ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimiz için kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum.

Aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

23:37

AKIN GÜRLEK: “TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZ MİLLİ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEK”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Terörsüz Türkiye” hedefinin, terörün Türkiye’ye ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzur, güven ve kardeşliği kalıcı hale getireceğini belirtti.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM’de 467 oyla kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek; Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir. Bu tarihi sürece liderliğiyle yön veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimize ilk günden itibaren güçlü iradesiyle destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum. Kanunun hazırlanması ve yasalaşması sürecinde büyük gayret gösteren TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a, ortak geleceğimiz adına düzenlemeye katkı ve destek sunan siyasi partilerimize ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kanunun ülkemize, milletimize ve ebedî kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum.” 

23:30

CEVDET YILMAZ’DAN “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VURGUSU: HİÇBİR DEĞERDEN ÖDÜN VERİLMEDİ

“Terörsüz Türkiye” yasasının Meclis’te kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayırlı olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

"Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizde, Genel Kurulun geniş mutabakatıyla kabul edilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Verilen 468 evet oyu, siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir.

Gazi meclisimizin çatısı altında yaklaşık bir yıldır katılımcı ve gündelik siyasetin üstünde bir yaklaşımla bu sürece yapıcı katkı sunan tüm parti gruplarına ve milletvekillerine, başta Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Meclisimizde ilgili kişi ve kurumlarla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda oluşturulan ortak rapor, yapılan yasal çalışmanın zeminini oluşturmuş ve istikametini çizmiştir. Bundan sonraki süreç de Meclisimizin yakın takibi ve yönlendirmesi ile ilerleyecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve İç Cepheyi Güçlendirme yaklaşımı çerçevesinde Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrıları ile yaklaşık iki yıl önce başlayan ve sürdürülen bu süreçte, Cumhur İttifakı kararlı bir tutum sergilemiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın sürecin çeşitli aşamalarında verdiği talimatlar ile bir devlet politikasına dönüşen Terörsüz Türkiye hedefi, kurumlarımızın fedakar çalışmaları ve ortak akıl ile olgunlaştırılmış, devletimizin niteliklerinden ve milletimizin değerlerinden asla ödün verilmemiştir. Süreç devlet aklı ve millet irfanı ile titizlikle yönetilmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için ortaya koydukları liderlik için şükranlarımızı sunuyoruz. Yaptıkları eşsiz fedakarlıklar ile ülkemizi bugünkü güçlü konuma ulaştıran tüm 
şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz

Meclisimizde atılan bu tarihi adımın, toplumsal bütünleşmemizi ve kardeşliğimizi pekiştirmesini, demokrasimizi güçlendirmesini, kalkınmamıza ivme katmasını, bölgemiz üzerinde oynanmaya çalışılan emperyalist oyunları boşa çıkarmasını, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum.

Üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermeyen bu süreç, tamamen milli kapasite ve akılla şekillendirilmiş, ülkemizin temel sorunlarını kendi imkanlarıyla çözme irade ve yeteneğini ortaya koymuştur. Türkiye Modeli hayata geçirilmiştir. Bu yaklaşım etnik ve mezhebi fay hatları üzerinden bölgemizi karıştırmaya, ülkeleri bölmeye çalışanlara verilen en güçlü cevaptır.

Silahları bırakma ve tasfiye süreçlerinin olabilecek en hızlı şekilde hayata geçmesini, güvenlik birimlerimizce sahada  teyid ve tespitin yapılmasını, ardından yasanın ilgili maddelerinin işlerlik kazanmasını bekliyoruz. 

Bu hassas süreçte provokasyon ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir.

Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla, kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır. 

Türkiye Yüzyılı yolunda milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz daim olsun…"

23:07

"TÜRKİYE İÇİN TARİHİ DÖNÜM NOKTASI"

“Terörsüz Türkiye” yasasının Meclis’te kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

NUMAN KURTULMUŞ’TAN “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” MESAJI

 Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir güne şahitlik ettiklerini söyleyerek, "Uzun saatler süren bir oturumun sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekili arkadaşımızın oylarıyla tasarı, teklif kabul edilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle şunu söylemek isterim ki, geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları, aslında 'Terörsüz Türkiye' yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur. Yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bugün de 11'den itibaren oturumun bitişine kadar mecliste dikkatle süreci takip etmesi ve her zor kavşakta fevkalade büyük bir vukufiyetle yol açıcı önerileriyle birlikte bu noktaya kadar gelinmiştir. Komisyon çalışmaları sırasında titizlikle komisyona destek veren 50 milletvekili arkadaşımıza, bütün siyasi partilere, o günkü adıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne, DEM Parti'ye, Yeni Yol Grubu'na ve diğer bütün grubu olmayan partilerden de katılan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başından itibaren AK Parti grubu da meclisin birinci partisi olarak her aşamada sürece fevkalade büyük bir öncülük yapmıştır. Arkadaşlarımızın hepsinin emeği var olsun" ifadelerini kullandı.

Konunun çok önemli olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Türkiye'de Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla başlayan bu 'Terörsüz Türkiye' hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan dünyadaki diğer bütün uygulamalarından farklı olarak tamamıyla yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlılığı içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü içerisinde ortaya konulmuş olan bir çalışmadır, çabadır. Şunu da takdirle ifade etmek isterim ki, zaman zaman bazı eleştirilerin olduğuna hep beraber şahit oluyoruz. O da özellikle yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde parlamentonun hiçbir gücünün kalmadığı, parlamentonun hiçbir etkisinin kalmadığı gibi maksadını aşan yorumlarla karşılaşıyoruz. Bugün burada yapılan müzakere ve onun sonucu ortaya konulan bu siyasi kararlılık parlamentonun fevkalade büyük bir gücü olduğunu ve bu siyasi gücün de Türkiye'nin en önemli kazanımlarından birisi olduğunu ortaya koyuyor. Ben bütün emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sürece katkı sunan bütün siyasi partilerimizi, siyasi partilerin yöneticilerini, genel başkanlarını tebrik ediyorum. Bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır. Şimdi dikkat ve titizlikle bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz ve milletçe bu süreci sahiplendiğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız" dedi.

Teklifin 467 milletvekili oyuyla kabul edildiğini hatırlatan gazeteciye Kurtulmuş, "Bu çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensüs ortaya çıkmaz. Fevkalade büyük bir mesele ve bu sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Yani eğer bu siyasi partilerin bağlıları, bu siyasi partilere destek olan insanlar destek vermemiş olsalardı milletvekilleri ve onların bağlı olduğu siyasi partiler gelip bu kadar büyük bir desteği ortaya koyamazlardı. Tarihi bir başarıdır, onun için çok önemsiyoruz. Bu aynı zamanda şunu da gösteriyor, Türkiye eğer iyi çalışılır, üzerinde titizlikle müzakere edilirse en zor meselesini bile ittifakla aşabilecek bir siyasi kudrete sahiptir" şeklinde konuştu.

 


 

 

 

23:01

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

TBMM Genel Kurulu’nda, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan “çerçeve yasa” teklifi 467 oyla kabul edildi. Oylamanın ardından ilk değerlendirmeyi yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

 

22:36

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASI 467 OYLA KABUL EDİLDİ

Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'la, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi amaçlanıyor.

ÇERÇEVE YASA 467 OYLA KABUL EDİLDİ

Düzenleme, PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçları kapsayacak.

Kanun'da "Örgüt", PKK/KCK terör örgütünü ve bununla bağlantılı her türlü oluşumları, "Kurul", düzenlemenin ilgili hükmü uyarınca oluşturulacak Kurul şeklinde tanımlanıyor.

Kanun'a göre, örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanması koşuluyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar hariç, kanun kapsamına giren ve üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl süreyle ertelenecek.

Erteleme süresi içinde dava zaman aşımı işlemeyecek. Bu suçlarla ilgili dosya ve suçun ispatına yarayan deliller, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresince muhafaza edilecek. Müsadereye konu eşya ve malvarlığı değerleri hakkında erteleme kararıyla birlikte tasfiye kararı verilecek ve Hazineye irat kaydedilecek. Karar, kanun yollarına başvurma hakkı bulunanlara tebliğ edilecek. Kararda başvuru ve itiraz hakkı ile süresi ve mercisi gösterilecek.

Bu hüküm uyarınca Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlara karşı kanun yollarına başvurma hakkı bulunanlar 2 hafta içinde sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Hüküm uyarınca kovuşturmanın ertelenmesine ilişkin mahkeme tarafından verilen kararlara karşı da 2 hafta içinde itiraz edilebilecek.

Milli Güvenlik Kurulu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce işlenmiş olup da düzenlemenin kapsamına giren suçlardan dolayı bu tarihten sonra başlatılacak soruşturmaların yapılması, Kurulun iznine bağlı olacak.

Düzenleme uyarınca erteleme kararı verilecek suçlardan dolayı verilmiş olan tutuklama ve adli kontrole ilişkin koruma tedbirleri, soruşturma veya kovuşturmanın bulunduğu evredeki yetkili hakim veya mahkeme ile bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili ceza dairesi tarafından değerlendirilecek. Koşullarının bulunması halinde bu tedbirlerin kaldırılması kararlaştırılacak.

Erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili istinaf veya temyiz kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar hakkında bozma kararı verilecek.

ERTELEME KARARLARININ KAYDEDİLMESİ VE YENİDEN SUÇ İŞLENMESİ

Verilen erteleme kararları, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilecek. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, belirlenen amaç için kullanılabilecek.

Erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde, erteleme kararı kaldırılarak soruşturma ve kovuşturmaya devam olunacak. Mahkumiyet halinde verilen cezanın infazı, düzenlemenin buna yönelik hükmü kapsamında ertelenmeyecek ve mahkumiyet hükümlerinin tüm sonuçları doğacak. Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde kovuşturma yapılmasına yer olmadığı veya düşme kararı verilecek.

Kanun'la, örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmış olması koşuluyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçundan mahkum olanlar ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç olmak üzere, düzenleme kapsamına giren suçlardan, toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl süreyle, toplam 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazı 10 yıl süreyle infaz hakiminin kararıyla ertelenecek. Bu hükmün uygulanması, müsadere kararlarının yerine getirilmesini engellemeyecek. Erteleme süresi içinde cezada zaman aşımı işlemeyecek.

İnfaz hakimi tarafından verilen erteleme kararlarına karşı itiraz edilebilecek. Ayrıca bu kapsamda verilen erteleme kararları, oluşturulan sisteme kaydedilecek. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde belirlenen amaç için kullanılabilecek.

Erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde, infaz hakimi tarafından erteleme kararı kaldırılarak cezanın infazının devamına karar verilecek. Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde verilen ceza infaz edilmiş sayılacak. Erteleme kararlarının takibi Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılacak.

TAKİP, KOORDİNASYON VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

Kanun kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nden müteşekkil Kurul tarafından yapılacak. İhtiyaç halinde Kurul tarafından alt komisyonlar oluşturulabilecek, bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile gerekli görülen kişiler Kurul ve komisyon toplantılarına davet edilebilecek.

Kurul tarafından sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini sağlamak üzere alt komisyonlarda görevlendirme yapılabilecek.

PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben bu düzenlemenin amacı ve kapsamı doğrultusunda örgütün tamamen tasfiyesi ve bu duruma ilişkin gözlem raporları uyarınca dönemsel olarak Kurul tarafından değerlendirme yapılabilecek. Kurulun gerekli görmesi halinde adli, idari ve yasal düzenlemeler konusunda talepte bulunulacak.

Kanun uyarınca verilen erteleme kararları, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben dönemsel olarak Kurul tarafından değerlendirilecek.

Gerekli görülmesi halinde soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması, sulh ceza hakimliğinden veya mahkemesinden, mahkumiyet hükümleri nedeniyle doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması infaz hakimliğinden Kurul tarafından talep edilecek.

Talep hakkında ilgili mercisi tarafından karar verilecek. Bu kararlara karşı itiraz edilebilecek. Mahkumiyet hükümleri nedeniyle doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına yönelik talepte bulunulabilmesi için 5 yıl olarak verilen erteleme kararları bakımından kararın verildiği tarihten itibaren 2 yıl, 10 yıl olarak verilen erteleme kararları bakımından ise 3 yıl geçmiş olması gerekecek.

Kurul, çalışmaları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisini düzenli olarak bilgilendirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca düzenleme kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere İzleme Komisyonu kurulacak. İzleme Komisyonu, Kanun kapsamındaki faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Kurulun sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yerine getirilecek.

SİLAH VE MALZEME TESLİMİ

Kanun kapsamındaki örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, güvenlik kurumlarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Kanun hükümleri, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben 6 ay içinde bu düzenleme hükümlerinden yararlanmak istediğini bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirenlere uygulanacak.

Kanun kapsamında verilen görevler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilecek. Kanun'un amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmayacak.

GÖRÜŞMELERDEN

Görüşmeler sırasında söz alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, düzenlemenin referanduma götürülmesi gerektiğini savundu.

PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla ilgili kararı şehit ailelerinin, gazilerin, milletin vermesini istediklerini ifade eden Erbakan, teklife "çekimser" oy vereceklerini bildirdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin oylaması sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gösterdiği sarsılmaz irade ve kararlılıkla Terörsüz Türkiye idealinin mimarı olmuştur. Bu vesileyle emperyalist senaryolar bozulmuş, Türk ve Türkiye Yüzyılı fikriyatı hayata geçmiştir. Allah, Türkmen Bey'imizi başımızdan eksik etmesin. Bu tarihi eşiğin bir devlet politikası haline gelmesini sağlayan ve sürecin başarılı olmasının önemli aktörü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da en derin şükranlarımı sunuyorum. Yine TBMM'nin Terörsüz Türkiye idealine yönelik tarihi katkılar sağladığını özellikle ifade etmek isterim. Bu vesileyle TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere grup başkanı ve başkanvekillerimizi, aziz milletimizin temsilcileri olan tüm milletvekillerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Kanun'un, milletimizin birliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyorum."

Teklifin kabul edilerek yasalaşmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, 1 Ekim Perşembe saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

15:22

"KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRMA HESAPLARINI ALT ÜST EDECEK"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu coğrafyada haritalar silahla, sınırlar genelde acıyla çizildi. Şimdi ilk kez hukukla yazılan bir sayfa var. Altını önemle çizmeliyim ki bu sayfa Türkiye'de yazılırsa mürekkebi tüm bölgeye yeter." dedi. Bakırhan, TBMM Genel Kurulunda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz aldı. Meclis'in yeni bir tarihin önünü açması gerektiğini söyleyen Bakırhan, "Biliyoruz ki tarihe geçecek günler güçlü bir irade gerektirir. Bu irade bugün bu Meclis'te vardır." diye konuştu.

Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecinin "kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edeceğini" belirterek, "Beraberliğimizi kaim kılacak, ortak geleceğimizi güçlendirecektir. Yarım asırlık çatışmalı süreç bu ülkenin her bir karışına büyük acılar yaşattı. Artık çatışma ve şiddet zemininden çıkma fırsatı önümüzde duruyor." ifadesini kullandı. Kanun teklifiyle beraberliğin ve geleceğin güçlendirileceği önemli bir adım atıldığını anlatan Bakırhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreçteki "kurucu rolünün hakkını verdiklerini" dile getirdi. Bakırhan, Türk-Kürt kardeşliğinin önemini vurgulayarak, "Bu coğrafyada haritalar silahla, sınırlar genelde acıyla çizildi. Şimdi ilk kez hukukla yazılan bir sayfa var. Altını önemle çizmeliyim ki bu sayfa Türkiye'de yazılırsa mürekkebi tüm bölgeye yeter." şeklinde konuştu.

"ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE DEĞERLERİ ASLA MÜZAKERE KONUSU DEĞİL"

Kanun teklifinin ayrıcalık üretmediğini, çatışma çözümünün ilk adımı olduğunu ve "al-ver meselesi olmadığını" dile getiren Bakırhan, şöyle devam etti:

"Bu, tarihsel ilişkimizi düzeltme ve doğru bir buluşmayı gerçekleştirmenin adımıdır. Bu yasa ve süreç, taviz değildir, yenme ve yenilme hiç değildir. Bu sürecin tek bir kazananı var, o da tüm Türkiye, 86 milyon yurttaşımızdır. Barış, bir müsabaka değildir. Halklar arasında tutulmuş bir skor tabelası olarak görülmemelidir. Bu kürsüden Türk kardeşlerime bütün açık yürekliliğimle seslenmek istiyorum: Bu süreçte sizden eksilen hiçbir şey yoktur, olmayacak. Aksine bu süreç Türkiye'yi büyüten ve refaha kavuşturacak bir süreçtir. Ülkenin bütünlüğü ve değerleri asla müzakere konusu değildir. 100 yıldır size 'bölüneceğiz' korkusu anlatıldı. Yine anlatılmaya devam ediyor. Oysa bu ülkeyi bölünmeye en çok yaklaştıran şey, çatışmanın ta kendisiydi. Kürtler ayrılmak isteseydi bu Meclis'in çatısı altında olmazdık arkadaşlarımızla birlikte. Biz buradayız. Çünkü vatan ortak, gelecek ortaktır."

Bakırhan, ekim ayında Meclis'in istikametinin "demokratik entegrasyon, özgürlükler ve hukukun üstünlüğünü sağlayan yasal düzenlemeler" olması gerektiğini vurgulayarak, kanun teklifine verilecek her "evet" oyunun 86 milyonun geleceğine atılacak bir imza olduğunu belirtti. Yarın özgür düşüncenin ve eşit yaşamın şafağının attığı bir güne "merhaba" diyeceklerini söyleyen Bakırhan, "Bu kanun teklifinin altına düşülen imzalar, bir daha hiçbir zaman silahın konuşmadığı bir geleceğin ilk mührü olsun. Bu mühür bozulmasın. Bu barış kalıcı olsun, ortak ve eşit yaşamımız baki olsun." dedi.

14:13

SÜREÇ YASASI TEKLİFİ GENEL KURULDA

MHP'li Yıldız: "Terörsüz Türkiye huzur demektir. Bin yıllık kardeşliği yaşatacağız." dedi.

MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ FETİ YILDIZ: "BİN YILLIK KARDEŞLİĞİ YAŞATACAĞIZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, TBMM Genel Kurulunda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrıdan itibaren yuvalara yeni ateşler düşmediğini belirten Yıldız, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle Terörsüz Türkiye'nin devlet politikası haline geldiğini vurguladı. Yıldız, süreçteki destekleri dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzere olduklarını ifade eden Yıldız, terörün toplumsal istikrarı derinden sarstığının altını çizdi.

Yıldız, TBMM'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasının da yeni bir kapıyı araladığını vurguladı.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun uzlaşma iklimine ilişkin önemli görevler üstlendiğini aktaran Yıldız, komisyonun çalışmalarının ardından raporunu hazırladığını hatırlattı.

Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye, barış ve huzur, demokrasi ve hürriyet, kardeşlik demektir." ifadesini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ "

Terörsüz Türkiye sürecinin öngörülen bir plan dahilinde ilerleyeceğini dile getiren Yıldız, bin yıllık kardeşliğe ve ortak yaşama dönük tasarrufların MHP tarafından destekleneceğini bildirdi.

Yıldız, Terörsüz Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarihe, ecdada, şehitlere sahip çıkmak, ortak geleceği kucaklamak, milli değerler etrafında birleşmek, milli birliği, milli kimliği ve milli devleti korumak, bin yıllık kardeşliği yaşatmak amacıyla Terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar arkasındayız. Teklif, mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Bazı arkadaşlarımız kanunun lafzını ve gerekçesini okumadan bunun af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleri ile kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün sonuçlarıyla varlığını korumakta, suçun vasfına, mahkumiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik önerilmemektedir, öngörülmemektedir. Bunun 'özel af' olduğunu iddiası var. Kovid izninde insanları 3-5 yıl dışarıya çıkardığımız kanun için de nitelikli çoğunluk ararsınız, bu duruma düşmeyi hiçbiriniz istemezseniz. Bir meseleyi anlatırken ya öğreneceksiniz ya da danışacaksınız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Cumhur İttifakı'yla ihtilafı olanlardan görüş alırsanız açığa düşerseniz."

 

13:40

BAHÇELİ, BULDAN VE SANCAR İLE SELAMLAŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM kulisinde tokalaştı. DEM Parti'li Pervin Buldan, "Selam vermek istedik. Hayırlı olsun." dedi.

Ahaber
13:30

"EMPERYALİSTLERİN OYUNLARI YIRTILIP ATILACAK"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, "Emperyalistlerin oyunları bugün çıkarılacak kanunla yırtılıp atılacak." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilmesinin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletten aldığı yetki ve güçle hem bölgesel hem küresel krizlerde hem de ülkenin huzuru ve refahı için milletin yanında olduğunu belirtti.

Bugünün aynı zamanda Anafartalar Zaferi'nin de yıl dönümü olduğunu anımsatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün '10 Ağustos' dediğimizde Anafartalar Zaferi'nin 111. yılında Çanakkale destanını hatırlıyoruz. Orada Diyarbakırlı, Ağrılı, Karslı, İzmirli, Trabzonlu yiğitlerin nasıl omuz omuza vererek bu aziz millet için şehit olduklarını, bu aziz millet için bir Cumhuriyet, bir devlet kurduklarına şahit olduğumuz tarihi bir gündür. O yüzden başta Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün, işte 'Sevr'in yıl dönümüymüş ve bugüne getirmişiz'. Bugün bizim için anlamlı olan gün Çanakkale'de destan yazılan Anafartalar destanıdır, Çanakkale ruhudur."

Sevr'in emperyalistlerin bir projesi olduğuna işaret eden Gül, "Sykes-Picot ile özellikle bu meseleleri bölgede kaşımak, Türkiye'yi zayıflatmak üzere emperyalistlerin kurduğu bir oyundu. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis, emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da çıkaracağı kanunla paçavraya çevirecek, tarihin çöp tenekesine atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurulda daha sonra siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesine başlandı.

12:29

TARİHİ OTURUM BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'çerçeve yasa' teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'na geldi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE KRİTİK GÜN: GÖZLER MECLİS'TE
12:20

KAZANAN TÜRKİYE OLACAK

Böylece Türkiye, yaklaşık 50 yıldır ekonomik ve sosyal açıdan ağır bedeller ödeten terör sorunundan kurtulacak. Ticaretten turizme, enerjiden yatırımlara kadar her alanda ortaya çıkacak atılım ve sosyal-toplumsal etkileriyle kazanan Türkiye olacak.

Adalet Komisyonunda aralıksız süren 17,5 saatlik görüşmelerin ardından kabul edilen çerçeve yasa teklifi, bugün hızla Meclis Genel Kurulu gündemine geliyor. Genel Kurulun tarihi oturumu saat 11.00'de başladı. Görüşmeleri, 1 Ekim 2024'te Meclisin açılış oturumunda DEM Partililerle tokalaşarak sürecin işaret fişeğini yakan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de takip ediyor.

AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDA PAR, Yeni Yol ve bağımsız 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklifin, TBMM Genel Kurulunda Yeni Parti'nin de destek vermesi halinde 400 civarında oyla kabul edilmesi bekleniyor.

 

Ahaber
12:11

TÜRKİYE'NİN 50 YILLIK PRANGASI KIRILIYOR

YÜKSELİŞE GEÇECEK

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte Türkiye, 50 yıllık prangalarını kıracak; ekonomiden savunmaya, turizmden uluslararası ilişkilere kadar her alanda yükselişe geçecek.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAYATİ YAZICI: "BU, BİR DEVLET POLİTİKASINA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

KAYNAKLAR YATIRIMA

Güvenlik riskinin azalmasıyla birlikte ekonomide yatırım ortamı güçlenecek ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özel sektör yatırımları ivme kazanacak. Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar bundan böyle sanayi, tarım, enerji, lojistik, eğitim, sağlık ve altyapı alanlarına yönlendirilecek. AK Parti kurmaylarının belirttiği gibi, bugüne kadar terör için harcanan 2,3 trilyon dolar yatırımlara gitseydi 5 Türkiye inşa edilebilecekti.

ÇEKİM MERKEZİ

Yerli ve yabancı yatırımcıların cazibe merkezi haline gelecek Türkiye, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa hattındaki ticaret koridorlarında daha etkin bir konuma gelecek. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi uluslararası ulaştırma projelerine daha çok katkı verebilecek. Petrol ve doğal gaz boru hatlarına yönelik güvenlik risklerinin azalmasıyla Türkiye, bölgesel enerji projelerinin çekim merkezlerinden biri haline gelecek.

TURİZM ŞAHLANACAK

Turizmde dünyanın en güçlü ülkeleriyle yarışan Türkiye, terörden arınmış görünümüyle daha güçlü bir turizm destinasyonu olacak. Kültür, doğa ve inanç turizmi potansiyeli yüksek olan Hakkari, Şırnak, Tunceli, Diyarbakır ve Mardin gibi yerlere ziyaretçi akını yaşanacak.

Ahaber
11:31

TEKLİF NE GETİRECEK?

KÜRESEL AKTÖR

Sabah'ın haberine göre, terör prangasından kurtulan istikrarlı görünümüyle Türkiye, bölgesel aktör olmaktan çıkıp uluslararası krizlere çözüm üreten "küresel aktör" olmaya hızla ilerleyecek. Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Anlaşması gibi değişik bölgesel ittifak ve diyalog mekanizmaları geliştirebilecek.

Türkiye'nin savunma sanayisi, yeni barış ortamıyla ihracat odaklı yeni projeler geliştirerek kapasitesini artırabilecek.

TEKLİF NE GETİRECEK?

Teklife göre ise PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek.

Kanun hükümleri, PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen "7 Şubat 2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçları" kapsayacak.

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