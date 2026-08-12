Mekke anlaşmasıyla "sıfır terör" nasıl sağlanacak? Bölgesel dizaynda kilit ülke Türkiye

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaları attığı Mekke Anlaşması savunmada caydırıcılığı esas alırken, bölgede terörle mücadelede ortak bir çalışma yürütülecek. Yapılan iş birliği çerçevesinde Orta Doğu'nun terörden arındırılması meselesi öne çıkarken bölgede "sıfır terörün" nasıl sağlanacağı sorusu A Haber'de masaya yatırıldı. Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, ateş çemberine dönen coğrafyada Türkiye'nin bölgenin yeni dönemdeki dizaynında önemli bir rol oynadığını belirtirken, gazeteci Ekrem Kızıltaş ise Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle enerji satışında zorluk yaşadığını ve bu sebeple Türkiye'yi önemli bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.