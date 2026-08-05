Asrın ihanetinde yeni detaylar A Haber’de! FETÖ’cü hainden itiraf: “Erdoğan’ı kaçıracaktık”
15 Temmuz hain darbe girişimine dair karanlıkta kalan detaylar, Doç. Dr. Kemal Olçar ve Dr. Murat Özer’in çarpıcı açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı. Terör örgütü FETÖ’nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Marmaris’teki suikast girişiminin ardındaki asıl planın infaz değil, bir kaçırma ve "konuşturma" operasyonu olduğu deşifre edildi. Örgütün askeri okullaaara sızma stratejisinden, Pensilvanya’daki sözde rütbe törenlerine ve Gölbaşı’ndaki gizli villa karargahlarına kadar tüm ihanet sürecinin detayları A Haber’de ortaya konuldu.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Gazeteci Dr. Murat Özer, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızma yöntemlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinin nasıl oluşturulduğuna kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ÇOCUK YAŞTA DEVŞİRME VE SINAV KUMPASLARI
Örgütün askeri okullara sızma stratejisini anlatan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "FETÖ'nün sonradan sadık bir bağ kurması mümkün değil, bu gruplar çocukları 12, 13 ve 14 yaşlarında elde ediyorlar. Özellikle 14 yaş, askeri liseye giriş için en kritik eşik. Ortaokul ikinci sınıftan itibaren maddi durumu kısıtlı ama zeki çocukları keşfedip dershanelerde eğitiyorlar. Sınavdan hemen önce soruların yaklaşık yüzde 85'ini veriyorlar. Hepsini vermiyorlar çünkü üst düzey bir derece alıp dikkat çekmelerini istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
Olçar, örgütün sadece askeri okullar değil; polis okulları, tıp fakülteleri ve yargı birimlerine de bu şekilde sızdığını belirterek, sağlık muayenelerinde FETÖ'cü olmayan adayların en sağlam oldukları halde elendiğini, örgüt üyelerinin ise sağlık sorunlarına rağmen geçirildiğini sözlerine ekledi.
PENSİLVANYA'DA SÖZDE RÜTBE TÖRENLERİ
Hainlerin örgüt lideriyle olan bağının rütbe bazlı değil, bağlılık bazlı olduğuna dikkat çekilirken Doç. Dr. Kemal Olçar, "FETÖ'cü subay ve astsubaylar özel tatillerde sıklıkla ABD'ye götürülerek örgüt elebaşıyla tanıştırılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi törenini kabul etmeyip, Pensilvanya'da sözde liderin huzurunda kendi rütbe törenlerini yapıyorlar" dedi.
"ÖRGÜT İÇİNDE RÜTBENİN ÖNEMİ YOK"
Gazeteci Dr. Murat Özer ise bu hiyerarşinin ordu hiyerarşisinden farklı olduğunu vurgulayarak, "Örgüt içerisinde askeri rütbenin bir ehemmiyeti yok; bir astsubay, generallere hükmedebilecek pozisyonda olabiliyor. Fethullah Gülen nezdinde bu suikastçılar aslında birer orgeneral gibidir çünkü doğrudan lideri yok etmek ve katliam yapmak için seçilmiş en kritik kişilerdir" sözleriyle örgüt içi karanlık yapıyı aktardı.
MARMARİS SUİKAST TİMİ
15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan teröristlerin profillerini değerlendiren Kemal Olçar, "Söz konusu terörist yüzbaşı, hayatı Özel Kuvvetler'de geçmiş, kaçma ve gizlenme eğitimleri almış biri. Devletin verdiği tüm yetenekleri ihanet için kullanmışlar. 37 kişilik bu tim, helikopterlerle Marmaris'e indiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız dakikalar önce oradan ayrılmıştı. Orada iki polisimizi şehit ettiler" dedi.