Asrın ihanetinde yeni detaylar A Haber’de! FETÖ’cü hainden itiraf: “Erdoğan’ı kaçıracaktık”

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Gazeteci Dr. Murat Özer, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızma yöntemlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinin nasıl oluşturulduğuna kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÇOCUK YAŞTA DEVŞİRME VE SINAV KUMPASLARI

Örgütün askeri okullara sızma stratejisini anlatan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "FETÖ'nün sonradan sadık bir bağ kurması mümkün değil, bu gruplar çocukları 12, 13 ve 14 yaşlarında elde ediyorlar. Özellikle 14 yaş, askeri liseye giriş için en kritik eşik. Ortaokul ikinci sınıftan itibaren maddi durumu kısıtlı ama zeki çocukları keşfedip dershanelerde eğitiyorlar. Sınavdan hemen önce soruların yaklaşık yüzde 85'ini veriyorlar. Hepsini vermiyorlar çünkü üst düzey bir derece alıp dikkat çekmelerini istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Olçar, örgütün sadece askeri okullar değil; polis okulları, tıp fakülteleri ve yargı birimlerine de bu şekilde sızdığını belirterek, sağlık muayenelerinde FETÖ'cü olmayan adayların en sağlam oldukları halde elendiğini, örgüt üyelerinin ise sağlık sorunlarına rağmen geçirildiğini sözlerine ekledi.