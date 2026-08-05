Terörsüz Türkiye için tarihi dönemeç! 50 yıllık pranganın faturası ve yeni dönemin kazanımları A Haber'de
Türkiye, terör belasından tamamen kurtulma yolunda tarihi bir virajı dönüyor. TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısının yıl dönümü olan 5 Ağustos'ta önemli yasal adımların atılması beklenirken, A Haber ekranlarına konuk olan Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Terörün toplumsal travmasından ekonomik maliyetine, bölgede değişen dengelerden millî birlik vurgusuna kadar birçok konuya değinen Fazla, Türkiye'nin sarsılmaz devlet vizyonunun ve üniter yapısının önemine dikkat çekti.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve toplumsal bütünleşmeyi esas alan yasal düzenlemenin detayları netleşti.
12 MADDELİK REFORM PAKETİ TAMAMLANDI
Hazırlanan metne göre düzenleme, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" başlığını taşıyacak. 12 maddelik bu stratejik paket, terörle mücadelenin yanı sıra milli dayanışmanın hukuki altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.
YASAL SÜREÇ HIZLA İŞLEYECEK
Meclis Başkanlığına sunulacak teklifin yasalaşma süreci, içtüzüğün öngördüğü hızda ilerleyecek. Mevzuat gereği, teklifin TBMM Başkanlığına sunulmasından 48 saat sonra TBMM Adalet Komisyonunda görüşmelere başlanabilecek.
Ancak karar alınması halinde bu sürenin kaldırılabileceği belirtilirken; komisyon aşamasının ardından Genel Kurul'a sevk edilecek olan düzenlemenin, bu hafta içinde yasalaşarak Terörsüz Türkiye yolunda en somut adımın atılması öngörülüyor.
TERÖRÜN EKONOMİYE AĞIR FATURASI
Yıllar boyunca Türkiye'nin kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biri olan terörün ekonomiye yüklediği maliyet de dikkat çekiyor. Verilere göre, terörün doğrudan ve dolaylı maliyeti 2,3 trilyon dolara ulaşırken, fırsat maliyetlerinin de eklenmesiyle toplam ekonomik kaybın 4,6 trilyon dolar seviyesine çıktığı belirtiliyor.