Terörsüz Türkiye için tarihi dönemeç! 50 yıllık pranganın faturası ve yeni dönemin kazanımları A Haber'de

MİLLİ GELİR VE İSTİHDAM KAYBI

Terör nedeniyle Türkiye ekonomisinin 511 milyar dolarlık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) kaybı yaşadığı hesaplanırken, yıllık ortalama maliyetin ise 50 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Sürecin kişi başına 5 bin 800 dolarlık milli gelir kaybına neden olduğu, ayrıca yaklaşık 2,5 milyon kişilik istihdam kaybının oluştuğu değerlendiriliyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN KAZANIMLARI NELER OLACAK?

Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiği bu dönemde, "Terörsüz Türkiye" hedefini A Haber ekranlarında değerlendiren Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, stratejik devlet vizyonunun temel unsurlarından biri olan bu sürecin neden tarihi bir fırsat olduğunu anlattı.