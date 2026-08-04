SIM kartsız telefon, halka açık Wi-Fi! FETÖ'nün kütüphane görünümlü yeni iletişim ağı ortaya çıktı

Karataş, Karatepe'nin üzerinden çok sayıda telefon çıktığına dikkat çekerek örgüt üyelerinin takipten kaçmak için SIM kartsız cihazları tercih ettiğini belirtti.

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, 10 yıl boyunca aranan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast timinde yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin üzerinden çıkan dijital materyallerin örgütün güncel yapılanmasını, finans kaynaklarını ve kripto haberleşme yöntemlerini deşifre ettiğini aktardı.

Karataş, "ByLock'un deşifre olmasının ardından örgüt önce Signal ve benzeri programlara yönelmişti ancak şimdi adeta bir kütüphane arayüzüne sahip yeni bir uygulama kullanıyorlar. Telefona indirilen bu uygulama sayesinde örgüt üyeleri asla yalnız kalmıyor ve uzaktan her türlü talimatı alabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütü üyeleri, teknik takibe takılmamak için kafe, kütüphane veya restoran gibi halka açık yerlerin Wi-Fi ağlarını kullanıyor. Bir kez şifreyi aldıktan sonra o mekanın önüne giderek SIM kartsız telefonlarıyla internete bağlanıyorlar."

Örgütün internet trafiğini gizlemek için halka açık ağları kullandığını belirten Karataş, şu bilgileri verdi:

SANAL NUMARALARLA ULUSLARARASI İLETİŞİM TRAFİĞİ

FETÖ üyelerinin sanal numara uygulamaları üzerinden de iletişim kurduğunu belirten Mehmet Karataş, örgüt yöneticileriyle hücre yapılanmaları arasında bağlantı kurulduğunu ifade etti.

Karataş, "Sanal numara üreten uygulamalar aracılığıyla yurt dışı kaynaklı sahte numaralar alınıyor. Bu numaralar üzerine kurulan Signal gibi uygulamalarla Türkiye'deki bir hücre evi ile Amerika veya Almanya'daki örgüt yöneticileri arasında doğrudan bir iletişim hattı oluşturuluyor" dedi.

Örgütün saklanma koşullarıyla ilgili de bilgiler veren Karataş, yakalanan teröristin kaldığı yerin ve kaçış planlarının detaylı şekilde belirlendiğini aktardı.