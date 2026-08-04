SIM kartsız telefon, halka açık Wi-Fi! FETÖ'nün kütüphane görünümlü yeni iletişim ağı ortaya çıktı
FETÖ'nün güncel haberleşme yöntemleri, 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimi timinde yer alan firari Burkay Karatepe'nin üzerinden çıkan dijital materyallerle deşifre oldu. Örgüt üyelerinin takibe yakalanmamak için SIM kartsız telefonlar, halka açık Wi-Fi ağları ve kütüphane görünümlü özel uygulamalar üzerinden gizli iletişim kurduğu belirlendi.
FETÖ'nün güncellenmiş yapılanması ve gizli haberleşme yöntemleri, 10 yıl sonra yakalanan suikast timi üyesi Burkay Karatepe'nin dijital materyalleri üzerinden ortaya çıkarıldı.
A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, 10 yıl boyunca aranan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast timinde yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin üzerinden çıkan dijital materyallerin örgütün güncel yapılanmasını, finans kaynaklarını ve kripto haberleşme yöntemlerini deşifre ettiğini aktardı.
Karataş, Karatepe'nin üzerinden çok sayıda telefon çıktığına dikkat çekerek örgüt üyelerinin takipten kaçmak için SIM kartsız cihazları tercih ettiğini belirtti.
BYLOCK GİTTİ, "KÜTÜPHANE" GÖRÜNÜMLÜ UYGULAMA GELDİ
FETÖ'nün iletişim ağındaki değişime değinen Mehmet Karataş, örgütün ByLock'un deşifre edilmesinin ardından farklı yöntemlere yöneldiğini belirtti.
Karataş, "ByLock'un deşifre olmasının ardından örgüt önce Signal ve benzeri programlara yönelmişti ancak şimdi adeta bir kütüphane arayüzüne sahip yeni bir uygulama kullanıyorlar. Telefona indirilen bu uygulama sayesinde örgüt üyeleri asla yalnız kalmıyor ve uzaktan her türlü talimatı alabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
Uygulamanın kullanım amacına ilişkin detay veren Karataş, örgüt üyelerine kaçış güzergahları, saklanma yöntemleri ve günlük yaşama dair yönlendirmeler yapıldığını aktardı.
KAFE VE RESTORANLARDAKİ WI-FI AĞLARINA DİKKAT!
Örgütün internet trafiğini gizlemek için halka açık ağları kullandığını belirten Karataş, şu bilgileri verdi:
"Terör örgütü üyeleri, teknik takibe takılmamak için kafe, kütüphane veya restoran gibi halka açık yerlerin Wi-Fi ağlarını kullanıyor. Bir kez şifreyi aldıktan sonra o mekanın önüne giderek SIM kartsız telefonlarıyla internete bağlanıyorlar."
Karataş, halka açık Wi-Fi ağlarında güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirterek doğrulama sistemlerinin önemine dikkat çekti.
SANAL NUMARALARLA ULUSLARARASI İLETİŞİM TRAFİĞİ
FETÖ üyelerinin sanal numara uygulamaları üzerinden de iletişim kurduğunu belirten Mehmet Karataş, örgüt yöneticileriyle hücre yapılanmaları arasında bağlantı kurulduğunu ifade etti.
Karataş, "Sanal numara üreten uygulamalar aracılığıyla yurt dışı kaynaklı sahte numaralar alınıyor. Bu numaralar üzerine kurulan Signal gibi uygulamalarla Türkiye'deki bir hücre evi ile Amerika veya Almanya'daki örgüt yöneticileri arasında doğrudan bir iletişim hattı oluşturuluyor" dedi.
Örgütün saklanma koşullarıyla ilgili de bilgiler veren Karataş, yakalanan teröristin kaldığı yerin ve kaçış planlarının detaylı şekilde belirlendiğini aktardı.
TEHLİKE HENÜZ GEÇMİŞ DEĞİL
FETÖ'nün dijital yöntemlerle varlığını sürdürmeye çalıştığını belirten Mehmet Karataş, örgütün hala aktif kalmak için farklı yöntemlere başvurduğunu ifade etti.
Karataş, "10 yıl sonra yakalanan bir teröristin üzerinden çıkan bu karmaşık iletişim ağı, FETÖ'nün hala diri kalmak için her türlü dijital hileye başvurduğunu kanıtlıyor" değerlendirmesinde bulundu.