Küresel ekonomide savaş türbülansı! Altında 5 bin dolar senaryosu: Uzman isim tarih verdi

(Fotoğraf - ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) BARIŞ SÜRECİ ALTINI DESTEKLEYEBİLİR Savaşta sükunetin sağlanması halinde yeni bir tablo oluşacağını dile getiren Develi, "Hürmüz Boğazı açılır, bölgede trafik normale dönerse petrol fiyatları 70 doların altına gerileyebilir. Merkez bankaları hemen faiz indirmese de birkaç aylık bekle-gör sürecinin ardından faiz indirimi gündeme gelebilir. Bu da altın için can suyu olacaktır." ifadelerini kullandı. Fed'in eylül ayında alacağı kararın kritik olduğuna işaret eden Develi, faiz artışı halinde altının yeniden baskı altında kalacağını, faiz artışı gelmemesi halinde ise yıl sonu veya gelecek yılın başında faiz indirimi beklentisinin güçlenebileceğini söyledi.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) ENERJİ ŞOKU DÜNYAYI SARSIYOR Küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler değerlendirilirken, ABD'nin dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumuna yükselmesi, enerji ticaretindeki değişim, Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi ve bunun petrokimya sektöründen küresel ekonomiye kadar uzanan etkileri de gündeme geldi. Bu değerlendirmeler üzerine konuşan Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Dünya ciddi bir enerji arz şoku yaşıyor. Enerji maliyetlerindeki yükseliş tüm ekonomileri etkiliyor. Ancak yüksek enerji fiyatları ABD'de de hane halkının işine gelmiyor. Petrol fiyatı 4 doların üzerine çıktığında vatandaş ekonominin kötüye gittiği algısına kapılıyor ve bu durum Trump açısından da baskı oluşturuyor." ifadelerini kullandı. HÜRMÜZ VE KIZILDENİZ KRİTİK ÖNEMDE ABD'nin enerji ihracatındaki konumuna dikkat çeken Develi, "ABD dünyanın en büyük enerji ihracatçısı konumunda. Venezuela petrolünü de kontrol etmeye başladı. Hürmüz Boğazı dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 17'sinin geçtiği nokta. Babülmendep ve Kızıldeniz de hem enerji hem mal ticareti açısından kritik geçiş hatları." sözleriyle bölgenin stratejik önemini anlattı. Yüksek enerji fiyatlarının hiçbir ülkenin uzun vadede çıkarına olmadığını belirten Develi, bunun hem Orta Doğu'da istikrarsızlığı artırdığını hem de Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini ifade etti.