İspanya'ya göç krizi İsrail tezgahı mı? Katil Bibi'den Pedro Sanchez'e "fatura" operasyonu
Madrid yönetiminin Filistin devletini tanıma kararı ve Gazze'deki soykırıma karşı sergilediği kararlı duruş, İsrail'i küstah tehditlere sevk etti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da (Sebte) patlak veren ve binlerce göçmenin akın ettiği krizin arkasında "İsrail-Fas ittifakı mı var?" sorusu dünya gündemine oturdu. Katil Netanyahu'nun doğrudan tehditleri ve oğlu Yair Netanyahu'nun "İspanya'yı işgal edin" çağrısının gölgesinde yaşanan gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, yaşananların Başbakan Sanchez'e yönelik siyasi bir operasyon olduğunu vurguladı.
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, son yılların en büyük düzensiz göç hareketlerinden birinin merkezine dönüştü. Fas'tan birkaç gün içerisinde yaklaşık 100 bin kişinin bölgeye geçmesi, yalnızca İspanya'yı değil, Avrupa Birliği ülkelerini de alarma geçirdi.
KRİZİN PERDE ARKASI: İSRAİL-FAS İTTİFAKI MI?
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya binlerce göçmenin kısa süre içinde ulaşması Avrupa gündemine otururken, yaşananların ardından yapılan bazı açıklamalar ve geçmişteki siyasi gelişmeler yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.
İsrailli yetkililerin İspanya'yı hedef alan açıklamaları, katil Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun yıllar önce yaptığı bir paylaşımın yeniden dolaşıma girmesi ve Fas ile İsrail arasında son yıllarda hız kazanan diplomatik yakınlaşma, "Olanların arkasında İsrail mi var?" sorusunu akıllara getiriyor.
YAİR NETANYAHU'NUN SKANDAL PAYLAŞIMI: "İSPANYA'YI İŞGAL EDİN"
Katil Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun 2019 yılında yaptığı kışkırtıcı sosyal medya paylaşımı, bugünlerde yeniden dolaşıma girdi.
Paylaşımında Müslümanlara ve Araplara seslenen Yair Netanyahu, "İşgal altındaki Arap ve İslam topraklarını mı kurtarmak istiyorsunuz? İşte size iyi bir başlangıç." ifadelerini kullanarak İspanya'nın Endülüs mirasına ve Kuzey Afrika'daki topraklarına işaret etmişti. Bu kışkırtıcı sözlerin, İspanya'nın Filistin konusundaki hassasiyetiyle birlikte yeniden gündeme gelmesi, "Bir intikam planı mı devrede?" sorusunu kuvvetlendiriyor.
İSPANYA'YA GÖÇ KRİZİ İSRAİL TEZGAHI MI?
Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber ekranlarında İspanya'nın karşı karşıya kaldığı yoğun göç baskısına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İspanya'nın Afrika kıtasındaki Sebte bölgesine yönelen düzensiz göç hareketinin tesadüfi olmadığını belirten Ülger, yaşananların Filistin davasına destek veren İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e yönelik bir siyasi baskı operasyonu olduğunu ifade etti.