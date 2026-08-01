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İspanya'ya göç krizi İsrail tezgahı mı? Katil Bibi'den Pedro Sanchez'e "fatura" operasyonu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İspanya'ya göç krizi İsrail tezgahı mı? Katil Bibi'den Pedro Sanchez'e "fatura" operasyonu

Madrid yönetiminin Filistin devletini tanıma kararı ve Gazze'deki soykırıma karşı sergilediği kararlı duruş, İsrail'i küstah tehditlere sevk etti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da (Sebte) patlak veren ve binlerce göçmenin akın ettiği krizin arkasında "İsrail-Fas ittifakı mı var?" sorusu dünya gündemine oturdu. Katil Netanyahu'nun doğrudan tehditleri ve oğlu Yair Netanyahu'nun "İspanya'yı işgal edin" çağrısının gölgesinde yaşanan gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, yaşananların Başbakan Sanchez'e yönelik siyasi bir operasyon olduğunu vurguladı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, son yılların en büyük düzensiz göç hareketlerinden birinin merkezine dönüştü. Fas'tan birkaç gün içerisinde yaklaşık 100 bin kişinin bölgeye geçmesi, yalnızca İspanya'yı değil, Avrupa Birliği ülkelerini de alarma geçirdi.

İspanya'ya göç krizi İsrail tezgahı mı? Katil Bibi'den Pedro Sanchez'e "fatura" operasyonu - 1

KRİZİN PERDE ARKASI: İSRAİL-FAS İTTİFAKI MI?

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya binlerce göçmenin kısa süre içinde ulaşması Avrupa gündemine otururken, yaşananların ardından yapılan bazı açıklamalar ve geçmişteki siyasi gelişmeler yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

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İsrailli yetkililerin İspanya'yı hedef alan açıklamaları, katil Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun yıllar önce yaptığı bir paylaşımın yeniden dolaşıma girmesi ve Fas ile İsrail arasında son yıllarda hız kazanan diplomatik yakınlaşma, "Olanların arkasında İsrail mi var?" sorusunu akıllara getiriyor.

İspanya'ya göç krizi İsrail tezgahı mı? Katil Bibi'den Pedro Sanchez'e "fatura" operasyonu - 2

YAİR NETANYAHU'NUN SKANDAL PAYLAŞIMI: "İSPANYA'YI İŞGAL EDİN"

Katil Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun 2019 yılında yaptığı kışkırtıcı sosyal medya paylaşımı, bugünlerde yeniden dolaşıma girdi.

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Paylaşımında Müslümanlara ve Araplara seslenen Yair Netanyahu, "İşgal altındaki Arap ve İslam topraklarını mı kurtarmak istiyorsunuz? İşte size iyi bir başlangıç." ifadelerini kullanarak İspanya'nın Endülüs mirasına ve Kuzey Afrika'daki topraklarına işaret etmişti. Bu kışkırtıcı sözlerin, İspanya'nın Filistin konusundaki hassasiyetiyle birlikte yeniden gündeme gelmesi, "Bir intikam planı mı devrede?" sorusunu kuvvetlendiriyor.

İSPANYA'YA GÖÇ KRİZİ İSRAİL TEZGAHI MI?

İSPANYA'YA GÖÇ KRİZİ İSRAİL TEZGAHI MI?

Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber ekranlarında İspanya'nın karşı karşıya kaldığı yoğun göç baskısına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İspanya'nın Afrika kıtasındaki Sebte bölgesine yönelen düzensiz göç hareketinin tesadüfi olmadığını belirten Ülger, yaşananların Filistin davasına destek veren İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e yönelik bir siyasi baskı operasyonu olduğunu ifade etti.

İspanya'ya göç krizi İsrail tezgahı mı? Katil Bibi'den Pedro Sanchez'e "fatura" operasyonu - 3

SEBTE BÖLGESİNE YÖNELİK GÖÇÜN PERDE ARKASI

İspanya'nın Schengen bölgesindeki konumuna ve Afrika'daki topraklarına dikkat çeken Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinden 25'inin Schengen bölgesinde yer aldığını, buna 4 EFTA ülkesinin de dahil olmasıyla Schengen bölgesinin toplam 29 üyeden oluştuğunu belirtti.

İspanya'nın da Schengen bölgesinde bulunduğunu hatırlatan Ülger, Cebelitarık'ın Afrika yakasında yer alan Sebte'nin hukuki açıdan İspanya toprağı olduğunu söyledi. Bölgeye yönelik mülteci akınının ise yönlendirmeyle gerçekleştiğinin anlaşıldığını ifade etti.

Arap Baharı döneminde Avrupa'nın tamamına yönelik kavimler göçünü andıran yoğun bir mülteci akını yaşandığını dile getiren Ülger, göçmenlerin Avrupa'ya Cebelitarık, İtalya, Yunan adaları ve Türkiye olmak üzere dört farklı güzergâh üzerinden ulaşmaya çalıştığını kaydetti. Ülger, Avrupa Birliği'nin söz konusu düzensiz göç hareketlerini durdurmak amacıyla kapsamlı bir programı uygulamaya koyduğunu sözlerine ekledi.

İspanya'ya göç krizi İsrail tezgahı mı? Katil Bibi'den Pedro Sanchez'e "fatura" operasyonu - 4

ÜLGER: İSRAİL İSPANYA'YA DERS VERMEK İSTİYOR

Mülteci akınının siyasi bir saikle tetiklendiğini ifade eden Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Fas'taki kalabalıkların büyük ölçüde siyonist Netanyahu'nun yönlendirmesiyle Afrika kıtasındaki Sebte bölgesine sevk edildiğini ve bununla Avrupa Birliği içinde gerilim ile ikilik oluşturulmasının amaçlandığını öne sürdü.

İspanya'nın hedef alınmasının tesadüf olmadığını savunan Ülger, Başbakan Pedro Sánchez'in uzun süredir İsrail-Filistin ihtilafında objektif ve kararlı bir duruş sergilediğini belirtti. Gazze Savaşı sırasında İspanya'nın, İsrail'in eylemlerinin Birleşmiş Milletler'in temel metinlerine aykırı olduğunu dile getirdiğini hatırlatan Ülger, Avrupa Birliği içinde İsrail karşıtı tutumun güçlenmesinde Madrid yönetiminin etkili rol oynadığını ifade etti.

İspanya'ya göç krizi İsrail tezgahı mı? Katil Bibi'den Pedro Sanchez'e "fatura" operasyonu - 5

Birleşmiş Milletler'in 80. yıl faaliyetleri kapsamında da İspanya ve İrlanda'nın öncülüğünde bazı Avrupa ülkelerinin Filistin lehine pozisyon aldığını kaydeden Ülger, birçok devletin Filistin'i tanıma kararı verdiğini anımsattı. Tüm bu gelişmeler nedeniyle İspanya'ya "ders verilmesinin" ve ülkenin zor durumda bırakılmasının amaçlandığını öne süren Ülger, yaşanan göç hareketinin de bu siyasi planın bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

İspanya'ya göç krizi İsrail tezgahı mı? Katil Bibi'den Pedro Sanchez'e "fatura" operasyonu - 6

KATİL NETANYAHU'NUN TEHDİTLERİ VE SÁNCHEZ OPERASYONU

Katil Bibi'nin daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatan Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Avrupa Birliği'nin siyasi gerekçelerle yapılan sığınma başvurularını büyük ölçüde engellediğini, bu kapsamda fiziki altyapının güçlendirildiğini ve Frontex'in de sınır güvenliğinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

İspanya'nın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla mültecilere daha insancıl yaklaştığını ifade eden Ülger, bu nedenle ülkeye yoğun bir göç baskısı oluşması hâlinde, Yunanistan örneğinde olduğu gibi bu akının engellenemeyeceğinin uzun süredir dile getirildiğini söyledi. Ancak yaşanan sürecin yalnızca göç meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini, bunun siyasi bir kararın sonucu olduğunun da açık olduğunu kaydetti.

katil Netanyahu'nun birçok konuşmasında İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i hedef aldığını hatırlatan Ülger, İsrail Başbakanı'nın, "Madrid'de bombalar patladı, bunun faturasını ödersiniz." ifadeleriyle Sánchez'i tehdit ettiğini ve Filistin davasına verilen uluslararası desteğin takipçisi olacaklarını söylediğini anımsattı.

Yaşanan gelişmelerin bu açıklamalarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ülger, Fas'taki kalabalıkların Afrika kıtasındaki İspanya toprağına yönlendirilmesinin, Başbakan Sánchez'i zor durumda bırakmayı amaçlayan siyasi bir operasyon niteliği taşıdığının anlaşıldığını değerlendirdi.

İspanya'ya göç krizi İsrail tezgahı mı? Katil Bibi'den Pedro Sanchez'e "fatura" operasyonu - 7

"SCHENGEN YAPILANMASINDAN GERİ ADIM OLMAZ"

İspanya'nın AB içerisindeki geleceğine ve Schengen sistemine değinen Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Fakat İspanya'nın herhangi bir şekilde bundan mütevellit Schengen bölgesinden çıkması, Avrupa Birliği'nden çıkması gibi şeyler söz konusu olmayacak. Burada tabii ki diğerleri İspanya'ya hassasiyetlerini, yükümlülüklerini hatırlatacaklar. Fakat bu yapılanmadan mütevellit, Schengen yapılanmasından mütevellit bir geri adım olması söz konusu değil." dedi.

Ülger, benzer durumların daha önce de yaşandığını belirterek, "Mesela pandemi döneminde normalde Avrupa ülkelerinde içeride sınır kontrolleri yok. Yani kişiler ve mallar serbest dolaşıyor. Fakat 2020 yılında birtakım ülkeler sınırları kapattılar. Özellikle o dönemde sağlık malzemelerinin intikali engellendi. Yine bazı ülkeler sınırları dikenli tellerle kapattılar." ifadelerini kullandı.

İspanya'ya göç krizi İsrail tezgahı mı? Katil Bibi'den Pedro Sanchez'e "fatura" operasyonu - 8

Mevcut durumda Schengen ülkeleri arasında iç sınırların kapanmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Ülger, "Fakat bunları zaman zaman hükümetler gündeme getirirler. Burada hakikaten İspanya'nın Avrupa Birliği'ni önemli ölçüde yönlendirdiğini de gördük. Geçen sene eylül ve ekim aylarında 10-12 civarında Avrupa Birliği üyesi devlet Filistin'i tanıma kararı aldı. Bundan mütevellit tehditte bulunmuştu." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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