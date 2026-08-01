İspanya'ya göç krizi İsrail tezgahı mı? Katil Bibi'den Pedro Sanchez'e "fatura" operasyonu

KATİL NETANYAHU'NUN TEHDİTLERİ VE SÁNCHEZ OPERASYONU

Katil Bibi'nin daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatan Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Avrupa Birliği'nin siyasi gerekçelerle yapılan sığınma başvurularını büyük ölçüde engellediğini, bu kapsamda fiziki altyapının güçlendirildiğini ve Frontex'in de sınır güvenliğinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

İspanya'nın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla mültecilere daha insancıl yaklaştığını ifade eden Ülger, bu nedenle ülkeye yoğun bir göç baskısı oluşması hâlinde, Yunanistan örneğinde olduğu gibi bu akının engellenemeyeceğinin uzun süredir dile getirildiğini söyledi. Ancak yaşanan sürecin yalnızca göç meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini, bunun siyasi bir kararın sonucu olduğunun da açık olduğunu kaydetti.

katil Netanyahu'nun birçok konuşmasında İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i hedef aldığını hatırlatan Ülger, İsrail Başbakanı'nın, "Madrid'de bombalar patladı, bunun faturasını ödersiniz." ifadeleriyle Sánchez'i tehdit ettiğini ve Filistin davasına verilen uluslararası desteğin takipçisi olacaklarını söylediğini anımsattı.

Yaşanan gelişmelerin bu açıklamalarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ülger, Fas'taki kalabalıkların Afrika kıtasındaki İspanya toprağına yönlendirilmesinin, Başbakan Sánchez'i zor durumda bırakmayı amaçlayan siyasi bir operasyon niteliği taşıdığının anlaşıldığını değerlendirdi.