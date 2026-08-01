Kaçak göçmen dalgası İspanya’yı vurdu! Kıyıya selfie çekerek yüzdü!
İspanya'nın Fas sınırındaki Ceuta kentinde yaşanan kaçak göç dalgasının yankıları devam ederken, sınırdaki en dikkat çeken görüntülerden biri kameralara yansıdı. Binlerce göçmenin sınır çitlerini aşarak ya da denizden yüzerek Ceuta'ya ulaşmaya çalıştığı kriz sırasında bir Faslı göçmen, elindeki özçekim kamerasıyla sınırı yüzerek geçtiği anları saniye saniye kaydetti.
Kaçak göçmenin paylaştığı görüntülerde denizde ilerlediği ve Ceuta kıyılarına ulaşmaya çalıştığı anlar yer aldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, sınır krizinin ulaştığı boyutu gözler önüne sererken, güvenlik önlemlerinin yetersizliği tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.
KRİZİN ADETA SİMGESİ OLDU
İspanya'nın yüzyıllardır yönettiği Ceuta Yarımadası'na binlerce düzensiz göçmenin akın etmesi ülkeyi alarma geçirirken, özçekim kamerasıyla kaydedilen bu görüntüler yaşanan göç dalgasının sembollerinden biri haline geldi. İspanyol ordusu bölgede güvenliği artırmak için devreye alınırken, sınırdaki görüntüler ülke siyasetinde de yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
KAÇAK GÖÇ DALGASININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İspanya'nın Fas sınırındaki Ceuta kentinde kaçak göç krizi derinleşirken, sınır hattından peş peşe çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Binlerce göçmenin sınır çitlerini aşarak ya da denizden yüzerek Ceuta'ya ulaşmaya çalıştığı göç dalgasında, sınırdaki en dikkat çekici anlardan biri kameralara yansıdı.