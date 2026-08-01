Kaçak göçmen dalgası İspanya’yı vurdu! Kıyıya selfie çekerek yüzdü!

İspanya'nın Fas sınırındaki Ceuta kentinde yaşanan kaçak göç dalgasının yankıları devam ederken, sınırdaki en dikkat çeken görüntülerden biri kameralara yansıdı. Binlerce göçmenin sınır çitlerini aşarak ya da denizden yüzerek Ceuta'ya ulaşmaya çalıştığı kriz sırasında bir Faslı göçmen, elindeki özçekim kamerasıyla sınırı yüzerek geçtiği anları saniye saniye kaydetti.