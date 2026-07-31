İspanya Ceuta'daki göç krizinin arkasında İsrail-Fas ittifakı mı var?

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya binlerce göçmenin kısa süre içinde ulaşması Avrupa gündemine otururken, yaşananların ardından yapılan bazı açıklamalar ve geçmişteki siyasi gelişmeler yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

İsrailli yetkililerin İspanya'yı hedef alan açıklamaları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun yıllar önce yaptığı bir paylaşımın yeniden dolaşıma girmesi ve Fas ile İsrail arasındaki son yıllarda hız kazanan diplomatik yakınlaşma olanlarn arkasında İsrail mi var sorusunu akıllara getiriyor.