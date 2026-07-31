İspanya Ceuta'daki göç krizinin arkasında İsrail-Fas ittifakı mı var?
İspanya ile İsrail arasındaki diplomatik gerilim, Madrid'in Filistin devletini tanıma yönündeki adımları ve Gazze'deki katliamlara karşı duruşuyla yeni bir boyuta taşındı. Sosyal medyada ve diplomatik kulislerde yayılan iddialar, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da (Septe) yaşadığı göçmen krizinin arkasında "İsrail-Fas ittifakı mı var?" sorusunu akıllara getiriyor. İşte İspanya-İsrail-Fas üçgeninde yaşananlar ve dikkat çeken o açıklamalar...
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya binlerce göçmenin kısa süre içinde ulaşması Avrupa gündemine otururken, yaşananların ardından yapılan bazı açıklamalar ve geçmişteki siyasi gelişmeler yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.
İsrailli yetkililerin İspanya'yı hedef alan açıklamaları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun yıllar önce yaptığı bir paylaşımın yeniden dolaşıma girmesi ve Fas ile İsrail arasındaki son yıllarda hız kazanan diplomatik yakınlaşma olanlarn arkasında İsrail mi var sorusunu akıllara getiriyor.
YAİR NETANYAHU'NUN SKANDAL PAYLAŞIMI YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE: "İSPANYA'YI İŞGAL EDİN"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun 2019 yılında yaptığı kışkırtıcı bir sosyal medya paylaşımı, bugünlerde yeniden dolaşıma girdi.
Paylaşımında Müslümanlara ve Araplara seslenen Yair Netanyahu, "İşgal altındaki Arap ve İslam topraklarını mı kurtarmak istiyorsunuz? İşte size iyi bir başlangıç" diyerek İspanya'nın Endülüs mirasına ve Kuzey Afrika'daki topraklarına işaret etmişti.
Bu paylaşımın, İspanya'nın Filistin konusundaki hassasiyetiyle birlikte yeniden gündem olması, bir "intikam planı" mı devrede sorusunu tetikliyor.
İSRAİL'İN BM TEMSİLCİSİ: "BİZE VAAZ VERMEYİ BIRAKIN"
Ceuta'daki gelişmelerin ardından İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, sosyal medya hesabından İspanya'yı hedef alan dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Danon, yıllardır İsrail'i eleştiren İspanya'nın şimdi kendi sınırlarında büyük bir göç krizi yaşadığını belirterek, Madrid yönetiminin önce Ceuta'daki gelişmeleri açıklaması gerektiğini savundu.
Paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
İSPANYA CEPHESİNDEN DE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente de yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Puente, "Evet, İsrail'den gelen açıklamalarla Ceuta'da olanlar netleşmeye başladı." ifadelerini kullandı.
Bakanın bu sözleri İspanya siyasetinde de tartışma yarattı.