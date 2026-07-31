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İspanya Ceuta'daki göç krizinin arkasında İsrail-Fas ittifakı mı var?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İspanya ile İsrail arasındaki diplomatik gerilim, Madrid'in Filistin devletini tanıma yönündeki adımları ve Gazze'deki katliamlara karşı duruşuyla yeni bir boyuta taşındı. Sosyal medyada ve diplomatik kulislerde yayılan iddialar, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da (Septe) yaşadığı göçmen krizinin arkasında "İsrail-Fas ittifakı mı var?" sorusunu akıllara getiriyor. İşte İspanya-İsrail-Fas üçgeninde yaşananlar ve dikkat çeken o açıklamalar...

İspanya Ceuta'daki göç krizinin arkasında İsrail-Fas ittifakı mı var? 1

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya binlerce göçmenin kısa süre içinde ulaşması Avrupa gündemine otururken, yaşananların ardından yapılan bazı açıklamalar ve geçmişteki siyasi gelişmeler yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

İsrailli yetkililerin İspanya'yı hedef alan açıklamaları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun yıllar önce yaptığı bir paylaşımın yeniden dolaşıma girmesi ve Fas ile İsrail arasındaki son yıllarda hız kazanan diplomatik yakınlaşma olanlarn arkasında İsrail mi var sorusunu akıllara getiriyor.

İspanya Ceuta'daki göç krizinin arkasında İsrail-Fas ittifakı mı var? 2

YAİR NETANYAHU'NUN SKANDAL PAYLAŞIMI YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE: "İSPANYA'YI İŞGAL EDİN"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun 2019 yılında yaptığı kışkırtıcı bir sosyal medya paylaşımı, bugünlerde yeniden dolaşıma girdi.

Paylaşımında Müslümanlara ve Araplara seslenen Yair Netanyahu, "İşgal altındaki Arap ve İslam topraklarını mı kurtarmak istiyorsunuz? İşte size iyi bir başlangıç" diyerek İspanya'nın Endülüs mirasına ve Kuzey Afrika'daki topraklarına işaret etmişti.

İspanya Ceuta'daki göç krizinin arkasında İsrail-Fas ittifakı mı var? 3

Bu paylaşımın, İspanya'nın Filistin konusundaki hassasiyetiyle birlikte yeniden gündem olması, bir "intikam planı" mı devrede sorusunu tetikliyor.

İspanya Ceuta'daki göç krizinin arkasında İsrail-Fas ittifakı mı var? 4

İSRAİL'İN BM TEMSİLCİSİ: "BİZE VAAZ VERMEYİ BIRAKIN"

Ceuta'daki gelişmelerin ardından İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, sosyal medya hesabından İspanya'yı hedef alan dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Danon, yıllardır İsrail'i eleştiren İspanya'nın şimdi kendi sınırlarında büyük bir göç krizi yaşadığını belirterek, Madrid yönetiminin önce Ceuta'daki gelişmeleri açıklaması gerektiğini savundu.

Paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

İspanya Ceuta'daki göç krizinin arkasında İsrail-Fas ittifakı mı var? 5

İSPANYA CEPHESİNDEN DE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente de yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Puente, "Evet, İsrail'den gelen açıklamalarla Ceuta'da olanlar netleşmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Bakanın bu sözleri İspanya siyasetinde de tartışma yarattı.

İspanya Ceuta'daki göç krizinin arkasında İsrail-Fas ittifakı mı var? 6

FAS-İSRAİL YAKINLAŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Tartışmaların bir diğer ayağını ise Fas ile İsrail arasında son yıllarda hızlanan diplomatik ilişkiler oluşturuyor. İki ülke, 2020 yılında İbrahim Anlaşmaları kapsamında diplomatik ilişkilerini normalleştirdi.

İspanya Ceuta'daki göç krizinin arkasında İsrail-Fas ittifakı mı var? 7

Ardından askeri, güvenlik, ticaret ve savunma alanlarında iş birliği hızla arttı. 2023 yılında İsrail, uzun yıllardır uluslararası ihtilaf konusu olan Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıdı.

İspanya Ceuta'daki göç krizinin arkasında İsrail-Fas ittifakı mı var? 8

Bu kararın ardından Fas Kralı 6. Muhammed, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımı görmezden gelerek Netanyahu'yu resmi ziyaret için ülkesine davet etmişti.

İki ülke arasındaki yakınlaşma özellikle Filistin meselesi nedeniyle uluslararası kamuoyunda da dikkatle takip edildi.

İspanya Ceuta'daki göç krizinin arkasında İsrail-Fas ittifakı mı var? 9

Fas güvenlik güçlerinin yasa dışı göçmenlere bilinçli olarak Ceuta'ya gitmeleri için kapıları açtığı görüntüler de yayınlandı.

İspanya Ceuta'daki göç krizinin arkasında İsrail-Fas ittifakı mı var? 10

SOSYAL MEDYADA ÇEŞİTLİ İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Ceuta'daki göç hareketliliği, İsrailli yetkililerin açıklamaları, Yair Netanyahu'nun eski paylaşımının yeniden dolaşıma girmesi ve Fas-İsrail ilişkilerinin son yıllardaki seyri sosyal medyada çok sayıda farklı değerlendirmeye neden oldu.

İspanya Ceuta'daki göç krizinin arkasında İsrail-Fas ittifakı mı var? 11

Bazı kullanıcılar bu gelişmeler arasında bağlantı kurulabileceği görüşüne hakim.

İspanya Ceuta'daki göç krizinin arkasında İsrail-Fas ittifakı mı var? 12

Öte yandan, Ceuta'daki göç hareketliliğinin İsrail tarafından planlandığını veya yönlendirildiğini ortaya koyan kamuoyuna açık herhangi bir resmi kanıt ya da doğrulanmış bulgu bulunmuyor.

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