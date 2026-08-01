Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: Belediye sayısı 90'a ulaştı: "AK Parti milletin ortak paydasıdır"

"BELEDİYE BAŞKANI SAYISI 90'I BULDU"

Törenin ardından sıcağı sıcağına A Haber'e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Bu, bütün çalışmaların son aşaması. Netice itibarıyla AK Parti'nin hizmet anlayışını ve yerel yönetimlerdeki tecrübesini paylaşmak isteyen, partisi ne olursa olsun bundan sonraki hizmetini AK Parti çatısı altında sürdürmeyi arzu eden belediye başkanlarımız var. Türkiye'nin hemen hemen her tarafında ve farklı siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanları bulunuyor. Biz de AK Parti olarak bu tercihleri değerlendiriyor, gerekli çalışmaları yapıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Uygun görüldüğünde de bugün olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız bir törenle rozetlerini takıyor." ifadelerini kullandı.

Demir, şu ana kadar 87 belediye başkanının AK Parti'ye katıldığını hatırlatarak, "Bugün itibarıyla bu sayı 90'a ulaştı. Dediğim gibi, siyasetin hemen her kesiminden arkadaşlarımız var. CHP'den, İYİ Parti'den, Yeniden Refah Partisi'nden ve Saadet Partisi'nden katılan belediye başkanlarımız bulunuyor. Onlarla gayet uyum içerisinde çalışıyoruz." dedi.

Temel hedeflerinin şehirlere ve vatandaşlara hizmet etmek olduğunu belirten Demir, "Siyaseti hizmetin aracı olarak gören tecrübeli bir kadroyuz. Arkadaşlarımıza da aldıkları bu kararla birlikte hizmet etmekle yükümlü oldukları insanlara en iyi hizmeti sunmaları için her türlü desteği veriyoruz." sözlerini kullandı.