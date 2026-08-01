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Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: Belediye sayısı 90'a ulaştı: "AK Parti milletin ortak paydasıdır"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: Belediye sayısı 90'a ulaştı: "AK Parti milletin ortak paydasıdır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda tarihi bir törene imza attı. CHP’den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi’ye rozetlerini bizzat takan Erdoğan, yerel yönetimlerde yeni bir dönemin işaretini verdi. Katılım töreninin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sürece dair çarpıcı detayları ilk kez A Haber ekranlarında paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin AK Parti'ye katılması İstanbul siyasetinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

AK PARTİ'YE DEV KATILIM: BELEDİYE SAYISI 90'A ULAŞTI

Törenin ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, katılımların süreceğini vurgulayarak AK Parti'nin belediye sayısının 90'a ulaştığını açıkladı.

Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: Belediye sayısı 90'a ulaştı: "AK Parti milletin ortak paydasıdır" - 1

"BELEDİYE BAŞKANI SAYISI 90'I BULDU"

Törenin ardından sıcağı sıcağına A Haber'e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Bu, bütün çalışmaların son aşaması. Netice itibarıyla AK Parti'nin hizmet anlayışını ve yerel yönetimlerdeki tecrübesini paylaşmak isteyen, partisi ne olursa olsun bundan sonraki hizmetini AK Parti çatısı altında sürdürmeyi arzu eden belediye başkanlarımız var. Türkiye'nin hemen hemen her tarafında ve farklı siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanları bulunuyor. Biz de AK Parti olarak bu tercihleri değerlendiriyor, gerekli çalışmaları yapıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Uygun görüldüğünde de bugün olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız bir törenle rozetlerini takıyor." ifadelerini kullandı.

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Demir, şu ana kadar 87 belediye başkanının AK Parti'ye katıldığını hatırlatarak, "Bugün itibarıyla bu sayı 90'a ulaştı. Dediğim gibi, siyasetin hemen her kesiminden arkadaşlarımız var. CHP'den, İYİ Parti'den, Yeniden Refah Partisi'nden ve Saadet Partisi'nden katılan belediye başkanlarımız bulunuyor. Onlarla gayet uyum içerisinde çalışıyoruz." dedi.

Temel hedeflerinin şehirlere ve vatandaşlara hizmet etmek olduğunu belirten Demir, "Siyaseti hizmetin aracı olarak gören tecrübeli bir kadroyuz. Arkadaşlarımıza da aldıkları bu kararla birlikte hizmet etmekle yükümlü oldukları insanlara en iyi hizmeti sunmaları için her türlü desteği veriyoruz." sözlerini kullandı.

Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: Belediye sayısı 90'a ulaştı: "AK Parti milletin ortak paydasıdır" - 2

"İSTANBUL BELEDİYECİLİĞİ BİZİM KUTUP YILDIZIMIZ"

AK Parti'nin yerel yönetim vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Demir, "İyi hatırlattınız. Aslında 25 yıllık iktidarımızın temelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki hizmet anlayışı ve bu hizmetleri gerçekleştirirken insanlarla kurduğu gönül bağı yer alıyor. Dolayısıyla AK Parti siyasetinin dayandığı en önemli mihenk taşı yerel yönetimlerdir." dedi.

Başkan Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemine işaret eden Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalar, sanki birkaç dönem görev yapmış gibi bir izlenim bırakıyor. Oysa sadece 4,5 yılda İstanbul'un yüzyıllardır çözülemeyen sorunlarını çözdü. Mübalağasız söylüyorum; bizim için orası adeta kutup yıldızıdır." ifadelerini kullandı.

Hizmet anlayışlarının temelinin bu vizyon olduğunu vurgulayan Demir, "Elbette hizmetin en iyisini sunacağız ancak bunu yaparken insanların gönlüne de dokunacağız. İnsanlarla bütünleşeceğiz. Bugün de 'insanlarla bütünleşen, milletle bütünleşen yerel yönetimler' anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: Belediye sayısı 90'a ulaştı: "AK Parti milletin ortak paydasıdır" - 3

"AK PARTİ MİLLETİN ORTAK PAYDASIDIR"

Başkan Erdoğan'ın teşkilat birliğine yönelik mesajlarını değerlendiren Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'kitap' benzetmesini yaparken, aynı zamanda o kitabın her sayfasında ayrı bir hikâye olduğunu ifade etti. AK Parti'yi AK Parti yapan en önemli unsurlardan biri de Sayın Cumhurbaşkanımızın, partinin kuruluşunda söylediği şu sözdür: 'Bu partiyi millet kurdu, biz tabelasını astık.'" dedi.

Demir, "Milletin kurduğu bu partide teşkilatın her ferdi, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak bu kutlu harekete gönül vermiştir. Teşkilat mensuplarımız bizim en büyük dayanağımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir başka önemli vurgusu da şuydu: 'AK Parti, milletin hülasası ve ortak paydasıdır.' Kitap metaforu bizim açımızdan son derece anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

Partiye katılan belediye başkanlarına her türlü desteğin verileceğini belirten Demir, "Bundan sonra da partimize katılan belediye başkanlarımızın millete hizmet yolunda gerçekleştirecekleri tüm çalışmalarda bilgi birikimimiz ve tecrübemizle yanlarında olacağız. Bu arkadaşlarımızın AK Parti'yi tercih etmelerinin en önemli nedenlerinden biri de AK Parti'nin büyük bir tecrübeye sahip olmasının yanı sıra bir huzur ortamı sunmasıdır." dedi.

Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: Belediye sayısı 90'a ulaştı: "AK Parti milletin ortak paydasıdır" - 4

AK Parti'nin hizmet üretmeye odaklanan bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Demir, "Burası, milletin kendisini huzur içinde hissettiği, sadece çalışmaya ve hizmet üretmeye odaklanan bir siyasi harekettir." ifadelerini kullandı.

Daha önce partiye katılan belediye başkanlarının gördüğü ilginin yeni katılımların önünü açtığını belirten Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız onların her birine büyük bir sahiplenme gösteriyor. Teşkilat mensuplarımız da yeni katılan belediye başkanlarımızı içtenlikle karşılıyor ve kucaklıyor. Belediye başkanlarımız, belediye çalışanlarımız ve teşkilatlarımız arasında oluşan bu güçlü dayanışma büyük bir sinerji oluşturuyor. Bu sinerji de şehirlerimize ve vatandaşlarımıza hizmet olarak yansıyor. Bu nedenle biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz." açıklamalarında bulundu.

Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: Belediye sayısı 90'a ulaştı: "AK Parti milletin ortak paydasıdır" - 5

"İSTANBUL'DA HİZMET SEFERBERLİĞİ BAŞLIYOR"

Mustafa Demir'in ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Evet, çok mutluyuz. İstanbul'da üç başarılı belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek bugün itibarıyla AK Partimize katıldı." dedi.

Özdemir, "Hem Tuzla'da hem Çekmeköy'de hem de Şile'de bundan sonraki süreçte önemli hizmetleri el birliğiyle hayata geçireceğiz. Partimize katılan belediye başkanlarımız, ilçelerinde bugüne kadar da başarılı çalışmalar yürüttüler." ifadelerini kullandı.

Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: Belediye sayısı 90'a ulaştı: "AK Parti milletin ortak paydasıdır" - 6

AK Parti belediyeciliğinin hizmet odaklı bir anlayışı temsil ettiğini vurgulayan Özdemir, "AK Parti demek hizmet demektir. AK Parti belediyeciliği ise marka belediyecilik anlayışının adıdır. Bu ilçelerde de hizmet sürecini aynı anlayışla sürdürececeğiz." dedi.

İl Başkanlığı olarak tüm imkanlarla destek vereceklerini belirten Özdemir, "İl Başkanlığı olarak bütün enerjimizle belediye başkanlarımızın ve ilçe teşkilatlarımızın yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm kurumlarımızla birlikte İstanbul'un tamamında olduğu gibi bu ilçelerimizde de büyük bir hizmet seferberliğini hayata geçireceğiz." diyerek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: Belediye sayısı 90'a ulaştı: "AK Parti milletin ortak paydasıdır" - 7

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