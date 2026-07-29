6 Şubat depremlerinde milyonlarca vatandaşın iyi niyetle yaptığı bağışları kumar masasında yediği ortaya çıkan Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'e yönelik soruşturmada çarpıcı iddialar ortaya çıkmaya devam ediy0r. Halkın duygularını istismar ederek yaklaşık 7 milyar liralık bağışın Ahbap'a aktarılmasına aracılık eden bazı sanatçılar, yürütülen soruşturmada pişmanlıklarını dile getirse de geçmişte yaptıkları destek paylaşımları ilk günkü gibi hafızalarda yerini koruyor.

TOPLUMU HEDEF ALAN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ

Yaşanan süreci "istismar" kavramıyla açıklayan Akademisyen-Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Vicdani duyguları istismar, maddi gerçekleri istismar, maneviyatın tamamını istismar; ama bu ahlaksızlığın, organize suç örgütünün asla bütün sivil toplum kuruluşlarını bir anda çöpe atması, heba etmesinin söz konusu olmadığını altını çizelim. Kendi adıma ben iki tane sivil toplum kuruluşuyla Hatay'daydım, Adıyaman'daydım, Osmaniye'deydim, Antep'teydim, Maraş'taydım; hiçbir yerden ne bir paylaşım yaptık ne bir görüntü verdik. Ayıptır bu ya" ifadelerini kullandı.

Fondaş medyanın "Devlet yok Ahbap var" şeklindeki kara propagandasına tepki gösteren Orallı, 'Sakın Kızılay'a güvenmeyin' diyerek her gün paylaşım yaptılar. Bu sözde adamlardan biri çıktı dedi ki; 'Kızılay'a giden paraların nereye gittiğini bilmiyoruz ama AHBAP'a giden her kuruşun nereye gittiğinin hesabını veriyoruz' dedi." sözleriyle algı operasyonuna dikkat çekti.

DIŞ POLİTİKADAN EKONOMİYE "HER ŞEYİ BİLENLERİN" YANILGISI

Kendini her konuda uzman gören bir kitlenin milleti yanılttığını belirten Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Bu her konuda bilgi sahibi olan; dış politikayı çok iyi bilen, Türkiye'nin iktisadi politikalarını çok iyi bilen, refah ve kalkınma modelinde topyekûn yanlışlardan bahseden, iç dinamiklerden, adalet söyleminden, eşitlik bağlamlı birtakım cümleler üzerinden yıllardır iktidarı eleştiren ve her şeyin en iyisini bildiğini iddia eden şu grup yanıldı değil mi şimdi? Yanıldı ve diyorlar ki 'Vallahi bilmiyorduk, gerçekten kefil değildik, hatta dolandırıcı olduğunu düşündük o yüzden ben bağış yapmadım'. Ya sadece burada yanılmadılarsa? Ya 24 yıldır bayağı bayağı adalette de, terörsüz Türkiye'de de, Mavi Vatan'da da, Karabağ Savaşı'nda da, SİHA-İHA meselesinde da, ekonomide de, ya bunların hepsinde yanılıyorlarsa?" cümleleriyle bu kesimin her milli meselede Türkiye'nin karşısında saf tuttuğunu vurguladı.