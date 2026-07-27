İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında avukat Feyza Altun, savcılığa giderek ifade verdi.

Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulacağı belirtilen isimler arasında yer alan Feyza Altun, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılıkta ifade verdi. Altun, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gazeteciler Ece Üner, Fatih Portakal, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in de ifadelerine başvuruldu. Soruşturma kapsamında ayrıca gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile sanatçı Hayko Cepkin'in de savcılıkta ifade vermek üzere çağrıldığı belirtildi.