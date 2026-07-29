"Ahbap"çı ünlülerden U dönüşü! Türkiye'ye yönelik algı operasyonu

Deprem paralarını amacı dışında kullandığı ortaya çıkan Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürerken, kurucu Haluk Levent'e destek vererek bağış çağrısında bulunan ünlü isimlerin beyanlarına ilişkin çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Asrın felaketinin ardından sosyal medya üzerinden yardım kampanyaları başlatarak milyarlarca lira bağış toplanmasına öncülük eden ünlü isimler, Ahbap Derneği'yle ilişkilerinin bulunmadığını öne sürerek pişman olduklarını ya da mağdur edildiklerini belirtse de geçmişte yaptıkları "Devlet yok Ahbap var" paylaşımları ve propagandaları ilk günkü gibi hafızalardaki yerini koruyor. A Haber'e konuk olan uzmanlar ise yaşanan süreçte bir algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek, dış odakların Türkiye'yi hedef aldığını ve bazı sözde sanatçıların bu söylemlerin figüranlığını yaparak bunları Türkiye toplumuna enjekte etmeye çalıştığını ifade etti.